Bestienschau im Angstzustand

Andreas Lawen, Fotandi, CC BY-SA 4.0 , https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nothing,Nowhere_-_Rock_am_Ring_2019-2489.jpg Saubere Arbeit: Rapper nothing,nowhere.

Allein der Name: nothing,nowhere. (nichts, nirgends). In Minuskeln gehalten – und nicht nur das kann und sollte man als Bedrängnis überinterpretieren. Denn das Nirgends rückt dem Nichts so sehr auf die Pelle, dass es zwar ein Komma, keine Leerstelle aber zwischen der Leere zulässt. Der Schlusspunkt formt den Künstlernamen von Joseph ­Edward Mulherin aka nothing,nowhere. zu einem Satz, einem Stück Prosa, das nur ein Drittel der Worte braucht, die Ernest Hemingway für seine emblematische Story »For sale: baby ­shoes, never worn« brauchte.

Könnte Magie sein, und der 30jährige von der Ostküste der USA stützte den Vorschlag selbst, zumindest scheinbar: »This is the last time you see me / Call me young Houdini«, hieß es im ersten Track von dem 2017er Album »Reaper«. Gemeint ist aber keine Trickserei, sondern der Rückzug von der Welt, zum Weinen in den Keller. Die Themenpalette von nothing,nowhere. ist aus schattiertem Leben geholt: Angstzustände, Depressionen und Trennungsstörungen. Was sich vor 15, 20 Jahren in Form von Emotrauben auf Pausenhöfen veräußerte, vermittelt der Rapper mit melancholischen Tracks.

Erst 2021 erschien »Trauma Factory«. Dominiert von E-Drums, Turntables hier, Keyboard da, immer aber eine Gitarre, meist hallige, ausfadende Anschläge, selten fette Riffs, die wie Wutausbrüche in Songs hereinplatzen, die sich sonst allesamt als Soundtrack von Road Movies eignen, in der im Spätsommer mindestens eine Figur eine tödliche Krankheit transportiert.

Mit dem Rückgriff auf das erprobte Rockgruppeninstrumentarium hat sich nothing,nowhere. ein breites Publikum bei jenen erspielt, die zu Schulzeiten schon ein Auge mit ihrem schwarzgetönten Pony abdunkelten, die Band Bring Me the Horizon hörten und Fall-Out-Boy-Shirts aus Überzeugung trugen. Aktuell etwa tourt nothing,nowhere. als Vorprogramm mit der Metalcoreband Wage War durch die USA.

Guttural gestimmte Gastsänger parat zu haben, dürfte mit seinem neuen Album »Void Eternal« nun wohl zur Pflicht für die Liveshows geworden sein. Die LP, dessen Titel als Synonym des Künstlernamens ein Self-titled-Album durch die Hintertür und damit ein Kernwerk des Rappers mindestens suggeriert, steht allen vorangegangenen Veröffentlichung durch einen Quantensprung in Sachen Härte gegenüber. Ja, der Rapper konnte schon immer singen, ja, er kann auch schreien. Mit hochgedrehtem Verzerrer, zusätzlicher Rhythmusgitarre und Hardwareschlagzeug verschiebt es sich schon beim ersten Track, »ANX13TY«, es wird sofort hörbar, dass Trap und Rap an den Bühnenrand treten. Dafür liefert nothing,nowhere. hier fein gebaute Metalcoresongs. Passend zur Verarbeitung des tagtäglichen Kampfes gegen die eigenen Dämonen hat er die Kellertür offengelassen, und hereingeströmt sind die Bestien vom Fach: Spencer Chamberlain (Underoath) schreit den Schmerz einer vergifteten Beziehung aus ­(»Venom«), mit Connie ­Sgarbossa von See You Space Cowboy geht es ab in die »Psycho_Psychiatry«, und auch das amtierende Oberbiest, Lorna Shores Will Ramos, fehlt nicht. Mit dem kollaboriert nothing,nowhere. zu ­»Trag3dy«, hörbar unter Zurückhaltung von ­Ramos, der sich Mühe gibt, das Poppige nicht ganz aus dem Song zu brüllen. Schließlich sind das hier alles empfindliche Sachverhalte.

Der Eindruck, dass man alles hier schon kennt, wird nicht nur durch die Gastbeiträge etablierter Metalsänger unterfüttert: »Psycho_Psychiatry« könnte mit dem akzentuierten Scratching, den Störsignalsamples und dem Duett aus Rapparts und leicht angerautem Cleangesang auch gut und gern auf der eine Woche nach »Void Eternal« erschienenen Jubiläumsausgabe von Linkin Parks »Meteora« (2003) als bisher unveröffentlichtes Material auftauchen, man würde es für saubere Arbeit von Chester Bennington, Mike Shinoda und Co. erachten. »Void Eternal« also ist saubere Arbeit.