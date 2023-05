Popperfoto/Getty Images Agatha Christie zu Hause in Wallingford an ihrem Schreibtisch im Jahr 1950

Schiffe, Stapler, spezielle Ladung

Schuften für den Weserhafen

Was nicht in Container passt, wird in der Unterweser, im Seehafen Brake, an Land gebracht: Rund 40 Schiffe ankern hier mit Sperrigem und Losem in ihren Bäuchen, das entladen werden muss.

NDR, 15.00 Uhr

Die Simpsons

Das Institut

Homer will sich und anderen nichts Böses, rufmordet sich aber selbst: Familienhund Knecht Ruprecht sitzt plötzlich im Auto, die Fenster hochgekurbelt, die Sonne ballert. Die Tierquälerei geht viral. Homer wird im Real Life geächtet. Die Tilgung aus der Menschenmitte scheint nur reversibel durch die Löschung des Internets. Eine Mammutaufgabe. USA 2022.

Pro sieben, 18.40 Uhr

Futurama

Krieg auf Spheron Eins

Kann passieren: Kaum haben sich Bender, Fry und Leela freiwillig beim Militär gemeldet, geht auch schon der Krieg los. Was folgt, das kennen wir: Leela wird in der Truppe von Ekel-Commander Brannigan belästigt, und der untote Henry Kissinger eilt zum diplomatischen Erstschlag. USA 2000.

Comedy Central, 20.00 Uhr

Vergessene Welt – Jurassic Park

Erst lassen sie sich auslöschen und dann als Freizeitparkattraktion zurückholen: Dinosaurier sind Idioten. Unnütze obendrein, wollen sie einem doch ans Fleisch, sobald auf dem Elektrozaun einmal kein Saft mehr ist. Fazit: Das Aussterben geht weiter. USA 1997.

RTL 2, 20.15 Uhr

Basketball: Bundesliga

MHP Riesen Ludwigsburg – Chemnitz 99ers

Das Schöne an Play-offs ist, dass auch das Mittelfeldgeplänkel in der Liga seine Reize hat: Die Großgewachsenen aus Ludwigsburg haben in der ersten deutschen Männerliga im Körbewerfen ihren Platz unter den besten acht schon sicher, schielen aber noch auf Rang vier hinter dem davongeeilten Trio aus Bonn, Berlin und München. Anders die Chemnitzer, die für die K.-o.-Phase noch ordentlich punkten müssen.

Sport 1, 20.30 Uhr

Das Herz von Münster – Der Aasee

Vielfältig: Der Münsteraner Aasee dient nicht nur dem Hochwasserschutz. Er ist auch prima für Wassersport, Sommerpartys oder um sich als Fisch zu vertun. BRD 2022.

WDR, 21.00 Uhr

Agatha Christie

Ein Jahrhundert Gänsehaut

Bei ihren zwei Milliarden verkauften Büchern kann selbst Joanne K. Rowling nicht mithalten: Agatha Christie (1890–1976) hat sich mit ihrer Kriminalliteratur ins kollektive kulturelle Gedächtnis eingeschrieben. In noch einem ist sie »Lady Voldemort« (Stefan Gärtner in der Aprilausgabe der Konkret) voraus: Weder Christie noch ihre Gegnerinnen und Gegner haben getwittert. GB 2020.

Arte, 21.50 Uhr