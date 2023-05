Im Ganterschritt

Andre Leischner »meine frau in garmisch sagt immer / bevor ich losdüs mit meinem M3 / tob dich dort aus / dann hab ich hier meine ruh«

Das Stück endet mit einem Kontrast: hier die stumm ihren Bauch fühlende Hotelinhaberin Rosa. Sie hat das heißersehnte Kind empfangen, wenn auch unter falschen Vorzeichen. Dort der angedeutete Selbstmord des »fatalistischen Pessimisten« Jacky, für den »der Tod die beste Erfindung des Lebens ist«. Zuvor war der desillusionierte Schriftsteller und Hausmeister im Schlabberlook über die Bühne geschlurft, seinen Weltschmerz pflegend. Vieles bleibt ungesagt.

Dabei geht es in der tragischen Komödie »Zinnwald« des vogtländischen Dramatikers Christian Martin, die am 22. April am Plauener Vogtlandtheater uraufgeführt wurde, durchaus eindeutig zur Sache: Es wird heftig kopuliert, intrigiert, denunziert, mehr oder weniger sinnreich philosophiert. Zwei Stunden, grell belebt mit Videoschnipseln (auch vom Aufmarsch der Faschisten vom »III. Weg« in Plauen), dem Kurzauftritt eines Bergmanns in »Wer ist mehr?«-Pose und dem wuchtigen Wummern des Rolling-Stones-Klassikers »Satisfaction«.

Der Kinderwunsch der nicht mehr ganz jungen Hotelbesitzerin Rita ist der rote Faden. Die frühere Meisterin der sozialistischen Textilindustrie hat sich finanziell verhoben. Sie möchte ihr Leben radikal ändern, schwanger werden von ihrem Freund Jacky, der sich ihrem Wunsch strikt verweigert und Noch­ehemann ihrer Schwester Milli ist, einer Schauspielerin. Rosa ordnet ihrem Wunsch alles unter, deshalb nutzt sie einen Trick. Zu einer bacchantischen Walpurgisnachtfeier lädt sie auch Milli, die Jacky zum Sex in ihr Zimmer lockt, wo ihn Rosa erwartet.

Die ebenfalls geladene örtliche »feine Gesellschaft« besteht aus klischeehaften Karikaturen: Der Polizeipräsident (»Bayernimport mit Buschzulage«) ist ein verkappter Nazi, der einen »kleinen Diktator« halluziniert; der Bürgermeister war einst in der SED und natürlich bei der Stasi, heute ist er in der CDU; der Pfarrer ist ein schwuler Schöngeist und HIV-positiv. Ein Bankvorstand ist durch Insidergeschäfte reicht geworden und hat seiner Sekretärin ein Kind gemacht, die wiederum mit dem Bürgermeister verheiratet ist und eine Karriere als Escort anstrebt. Hinzu kommen ein Journalist, der in zwielichtige Passgeschäfte mit zwei ausländischen Prostituierten verstrickt ist, und ein leicht skurrilen Fernsehmechaniker. Der war Pfarrerskind und Klassenbester, aber nicht in der FDJ, und verkam also ohne Abitur und Studium zum Trinker und Amateurphilosophen. Das Panoptikum vervollständigt ein Offizier a. D., der als »Blauhelm«-Soldat Schlimmes erlebt hat, kurz mit Rosa anbandelte und schließlich mit Milli zu einer gemeinsamen Weltreise aufbrechen wird, eine Figur mit einigermaßen positivem Profil.

Die Handlung beschränkt sich auf die Sensationen der Walpurgisnacht, irgendwann »nach 2002«. »Im Ganterschritt« gierig gesucht werden Sex, Liebe und Geld, als zugrundeliegende Themen lassen sich Werteverfall und Erosion des Zwischenmenschlichen erkennen, der »Zinnwald« als Parallele zum Ardenner Wald bei Shakespeare (»Wie es euch gefällt«), dem Ort des Utopieverlusts. Ein Hungerstreik der örtlichen Bergarbeiter, die für ihre Rechte kämpfen, bringt die harte Realität ins Stück – hörbar auch im Chor der Bergmannfrauen, die nicht zu sehen sind und ein verfremdetes »Steigerlied« singen (Musik: Sebastian Undisz).

Regisseur Hannes Hametner hat den oft spröden, sprachlich eigenwilligen Text Christian Martins als farbenprächtiges und abwechslungsreiches, aber oft oberflächliches Spektakel auf die Bühne gebracht (Kulisse und Kostüme: Giovanni de Paulis). Das Premierenpublikum spendete freundlichen Applaus.