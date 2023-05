Enzyklopädie des Klangs

Julien Mignot Musikalischer Freigeist: Pianist Alexander Melnikow

»Fantasie« nennt Alexander Melnikow seine neue CD; ein, wie es in der Popmusik heißt, Konzeptalbum – in zweierlei Hinsicht. Der in Berlin lebende Pianist aus Moskau widmet sich hier der musikalischen Gattung Fantasie; er macht anhand von sieben historischen Instrumenten aus seiner Sammlung anschaulich, wie analog zur Entwicklung der Musikgattung Fantasie – und diese zugleich beflügelnd – die Klavierbautechnologie heranwuchs. Die Wortschöpfung Fantasie geistert seit dem 16. Jahrhundert durch die Musikgeschichte. Johann Sebastian Bach (1685–1750) hat sie in Richtung einer Form auf den Begriff gebracht, die später sein zweitältester Sohn Carl Philipp Emanuel Nachfolgern wie Mozart oder Schubert als »Fantasie« hinterließ.

Der Vergleich von sieben Entwicklungsstadien sowohl des Zeitstils als auch des Instruments, in dem er sich verwirklichte: Das Siebenerlei der Klangentwicklung wird anhand einer einzigen musikalischen Form demonstriert. Sie wandelte sich im 19. Jahrhundert bis zur Unkenntlichkeit, blieb sich aber in der Haltung des Spielers zu dem, was Musik in einem einzigen Moment ist und wird, durch alle Zeiten erkennbar ähnlich.

Eine Haltung, mit der sich in dem dreißigjährigen Bach in Köthen eine Wendung vollzog. Von der bloßen Demonstration der musikalisch distanzierten Schilderung ausgewählt aristokratischer Gefühlszustände im Barock wendet sich die Musik von da an der Innerlichkeit ihrer Erfinder zu. Aus den vielen Bachs Fugen vorangestellten Präludien entwickelt sich in der berühmten »Chromatischen Fantasie und Fuge d-Moll« die Keimzelle der Fantasie. Kein Zufall, dass damit die Hinwendung von der gottesdröhnenden Orgel zum Privatklang eines »Claviers« einherging.

Die Produktivkräfte »sprengten« ihre kompositorischen Fesseln, könnte ein Marxist denken. Doch sie begleiteten sie eher und ermöglichten auf der Ebene des Klangs und der Mechanik den langsamen Übergang in etwas Neues, das sich ab etwa 1750 als »Empfindsamkeit« zunächst auf die Seite der Systemveränderer schlug. Die Musik beschreibt Gefühle ab etwa 1720 nicht mehr nur, sie vermag sie in den Herzen ihrer Adressaten entstehen zu lassen. Der bürgerliche Mensch beginnt, sich in seinen Gefühlen seiner Individualität, seiner Souveränität bewusst zu werden – ein Vorgang auch der Säkularisierung des Gefühlslebens.

Was Bachs Genie der weltzugewandten, lebensfrohen Köthener Atmosphäre verdankte, war – mit der Entdeckung spontaner Lebenslust nun auch im Komponieren – eine gewisse Distanz zu den altehrwürdigen Regeln des Satzes, der Periodenbildung, der Tonartendramaturgie. Es ist die Haltung des improvisierenden, des sich im Moment der Aufführung ungebunden aus der Fülle des Angebots an Motiven, Imitationen, Variationen, an schier endlos modulierenden Arpeggien-­Perlenschlangen bedienenden Musikers. Unvorstellbar, dass so etwas von sich auf dem Podium als Einheit von Komponist und Interpret bewegenden Tonsetzern aus dem Gedächtnis nachnotiert wurde.

Alexander Melnikow, ein nicht erst seit Februar 2022 putinfeindlicher NATO-Gegner, bewegt sich auch in der Musikgeschichte als Freigeist. Er gilt nicht als »Spezialist«. Vielleicht, weil er sich beim Spielen von Bach bis Schnittke so idiomatisch ausdrückt, als wäre er einer. Er spielt auf der neuen CD, zum ersten Mal in seiner langen Diskographie, auch ein von der Klaviertastenhaptik weit entferntes Cembalo, seine Finger arbeiten auf den Tasten eines Mozartschen Hammerflügels (Anton Walter), für Mendelssohn-Bartholdy wählte er einen Alois Graff, einen Érard für Frédéric Chopin, den Busoni spielt er auf Bechstein, den Schnittke auf einem modernen Steinway. Der rote Faden, der Bezugspunkt, bleibt vom Cembalo bis zum Steinway – Schnittke bedient gekonnt die Unique Playing Points (UPPs) dieser Marke – der alte Bach.

Eine Enzyklopädie des Klangs per Tasten gespielter Saiteninstrumente, ein kleines Organon musikalischer Aura und eine kurze Formgeschichte der Fantasie in der Musik, alles dargereicht auf dem Silbertablett mit kühl sensibler Leidenschaft inszenierter Musik – eine ausgemachte Geistes- und Ohrenschwelgerei.