»Das Verfahren ist eine Art Versuchsballon«

Hartenfelser/imago images Solidaritätskundgebung in Kassel für die wegen Angriffen auf Neonazis Hauptangeklagte (4.8.2021)

Im sogenannten Antifa-Ost-Verfahren gegen Lina E. und weitere Nazigegner fordert die Bundesanwaltschaft, BAW, bis zu acht Jahre Haft. Warum derart hohe Haftstrafen?

Weil sie den politischen Kontext, in dem sich die angeklagten Taten abgespielt haben, völlig ausblendet. Die lange Geschichte rechten Terrors, die »national befreiten Zonen«, die rassistischen Pogrome und die zahlreichen Todesopfer rechter Gewalt werden genauso ausgeblendet wie das staatliche Versagen im Umgang mit dieser rechten Gewalt. Wer wie die BAW all das negiert, wertet die Taten – also die Angriffe auf Nazis wie Leon R. aus Eisenach oder Enrico B. aus Leipzig – als »Verlagerung des politischen Meinungskampfes hinein in den Straßenkampf« oder als Ausgangspunkt für eine zu befürchtende »Eskalationsspirale« – und rechtfertigt damit dann auch entsprechend hohe Strafforderungen. Die geforderten Strafen sind völlig überzogen. Die BAW führt ein politisches Verfahren und möchte ein Exempel statuieren.

Wie bewerten Sie die Rolle des als Kronzeugen präsentierten Johannes D.?

Das Gericht wird versuchen, mit dessen Aussage viele Leerstellen aus der Anklage zu füllen. Wenn wir uns das bisherige Agieren des Gerichts in dem Verfahren anschauen, deutet viel darauf hin, dass sie seine Aussage vor allem auch für die Begründung der vermeintlichen Vereinigung heranziehen werden. Dabei ist eine eindeutige Belastungstendenz zu sehen. Johannes D. befindet sich im Zeugenschutzprogramm des Landeskriminalamts Sachsen. Voraussetzung dafür, dass er die zweifelhaften Vorzüge des Zeugenschutzes weiter genießen kann, ist, dass seine Aussage durch die Ermittlungsbehörden für unverzichtbar erklärt wird. Er konnte außerdem in dem gegen ihn geführten Verfahren mit einer milderen Strafe rechnen, wenn er durch seine Aussage andere belastet. Er hat also eine ganz erhebliche Motivation, belastend auszusagen. Der Wahrheitsgehalt seiner Aussagen muss in Frage gestellt werden.

Steht zu befürchten, dass weitere Verfahren folgen?

Damit ist leider zu rechnen. Erst kürzlich hat Dirk Münster, der Leiter der »Soko Linx« des LKA Sachsen, ein Zeitungsinterview gegeben, in dem er ankündigt, das Verfahren sei erst der Anfang. Das klang schon sehr nach einer Drohung. Wir wissen, dass es im Zusammenhang mit der vermeintlichen Vereinigung noch weitere Beschuldigte gibt. Gegen manche ist schon Anklage vor dem Landgericht in Meiningen erhoben, jedoch keine wegen Paragraph 129 StGB. Es gibt aber auch noch weitere Beschuldigte, gegen die bisher noch keine Anklage erhoben wurde. Ich befürchte, dass es in diesem Zusammenhang noch weitere Verfahren geben wird, die in vergleichbarer Weise als politisches Großverfahren fast wie eine Art Terrorismusverfahren inszeniert werden, wie das im derzeit laufenden »Antifa-Ost«-Verfahren zu beobachten ist.

Die Anklagebehörde musste einräumen, dass so etwas wie eine Mitgliederliste, Satzung, Kassenbuch oder vergleichbares gar nicht vorliegen. Trotzdem soll es sich um eine »kriminelle Vereinigung« handeln. Wie wird das begründet und wie bewerten Sie das?

Für die BAW ist das Verfahren eine Art Versuchsballon. Der Paragraph 129 wurde 2017 verschärft, und unser Verfahren in Dresden dürfte das erste vergleichbare politische 129er-Verfahren seitdem sein. Schon in der Anklage ist deutlich geworden, dass es nach Meinung der BAW für den Vorwurf »kriminelle Vereinigung« im Grunde ausreicht, wenn es mehrere Taten gibt, bei denen ein gewisses Maß an Planung angenommen wird und bei denen es Überschneidungen in der personellen Zusammensetzung der Beteiligten geben soll, die wiederum bei ihren Taten – hier: Angriffe auf Nazis oder vermeintliche Nazis – eine gemeinsame politische Überzeugung teilen.

Die Gefahr ist groß, dass der eh schon sehr weite Tatbestand des Paragraphen 129 bei Anwendung der neuen Fassung jetzt noch entgrenzter wird. Und wenn das Oberlandesgericht Dresden das genauso sieht wie die BAW, dann könnte das als Einladung für die Strafverfolgungsbehörden verstanden werden, den Paragraphen 129 noch mehr als Instrument gegen unliebsame politische Zusammenhänge einzusetzen.