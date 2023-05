Ausnahmen auch für Antibiotika

Florian Gaertner/IMAGO/photothek »Auf den Notstand reagiert«: Antibiotikasaft für Kinder in einer Apotheke im sächsischen Niesky, April 2023

Viele Medikamente, vor allem für Kinder und Jugendliche, sind in der Bundesrepublik weiter Mangelware. Die Politik solle schnell handeln, fordert der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ). Verbandssprecher Jakob Maske, selbst Kinderarzt in Berlin, bezeichnete die Zustände bei der Arzneiversorgung für Kinder und Jugendliche gegenüber dem Deutschlandfunk am Donnerstag als nicht tragbar. Es fehlten Antibiotika für jüngere Patienten wie auch Medikamente, die in Krankenhäusern verabreicht werden.

Zwar hat die Bundesregierung Anfang April den Entwurf für ein »Gesetz zur Bekämpfung von Lieferengpässen bei patentfreien Arzneimitteln und zur Verbesserung der Versorgung mit Kinderarzneimitteln« beschlossen. Doch auch, wenn es gelockerte Preisregeln vorsieht und Antibiotika aus anderen europäischen Ländern bei Ausschreibungen von Kassenverträgen berücksichtigt werden sollen, hat dieser Gesetzentwurf bisher keine praktischen Folgen. So ist BVKJ-Sprecher Maske der Meinung, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zwar »richtig auf den Notstand reagiert« habe, doch die Prozesse liefen zu langsam. Dass derzeit in Deutschland eigentlich nicht zugelassene Medikamente besorgt und abgegeben würden, stelle eine Notlösung dar.

Das brandenburgische Gesundheitsministerium hatte am Dienstag mitgeteilt, dass wegen des Versorgungsmangels vorübergehend nicht zugelassene antibiotikahaltige Säfte für Kinder aus dem EU-Ausland eingeführt werden dürfen. Die Ausnahmeregelung des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit trat laut einem Bericht von RBB 24 am Mittwoch in Kraft. Damit bewegt sich die Behörde im Rahmen des nach dem Bundesarzneimittelgesetz Zulässigen, da der Import nicht in der Bundesrepublik zugelassener Medikamente vorübergehend gestattet ist, solange es bei der Versorgung mit lebenswichtigen Arzneimitteln Engpässe gibt. Der Apothekerverband Brandenburg erklärte, die nun importierten Antibiotikasäfte seien sicher, da sie zumeist von identischen Herstellern mit denselben Wirkstoffen produziert würden, aber eben für andere Länder als die Bundesrepublik.

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnenmacher (Bündnis 90/Die Grünen) sagte gegenüber RBB 24, dass die Ausnahmeregel kein Dauerzustand werden dürfe. Die Bundesregierung müsse das geplante Gesetz zur Bekämpfung von Lieferengpässen und für eine bessere Arzneimittelversorgung zügig umsetzen. Außerdem sollten generell wieder mehr lebenswichtige Medikamente in der Europäischen Union produziert werden. Die Brandenburger Verbände der Apotheker und der Hausärzte betonten die Notwendigkeit, mehr Medikamente in der Bundesrepublik herzustellen, auch wenn das teurer sei als die Produktion in Asien. Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP, Andrew John Ullmann, möchte durch eine industriefreundlichere Politik die Pharmakonzerne zur Herstellung verstärkt in Europa animieren, wie er dem Deutschlandfunk sagte.

Anfang April hatte sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach optimistisch gezeigt, dass der auf den Weg gebrachte Gesetzentwurf bald Wirkung zeigen werde: »Auch in der Arzneimittelversorgung haben wir es mit der Ökonomisierung übertrieben«, stellte er einsichtig fest. »Das korrigiert die Bundesregierung mit Augenmaß. Wir machen Deutschland wieder attraktiver als Absatzmarkt für generische Arzneimittel. (…) Lieferengpässe wie im jüngsten Winter wollen wir damit vermeiden.« Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte genehmigt allerdings seit Wochen Ausnahmen, um die Lieferengpässe abzumildern. So können Medikamente in Verkehr gebracht werden, die ohne Kennzeichnung und Packungsbeilage auskommen, deren Verfallsdatum überschritten ist oder die nicht nach den genehmigten Zulassungsunterlagen hergestellt wurden. Laut Aufstellung auf der Behördenwebseite gab es im April Gestattungen für verschiedene Antibiotika. Sieht nicht so aus, als ob die Lieferengpässe für Medikamente in naher Zukunft überwunden sein werden.