Reklame der Agrarier

Michele Tantussi/REUTERS Hauptsache das Etikett stimmt: Ministerieller Werbebotschafter auf Tour (Berlin, 1.3.2023)

Selbstreklame können sie prächtig: Agrarmultis und Lebensmittelriesen. Und besonders gerne schmücken sie sich mit dem Etikett »Nachhaltigkeit«. Eine PR-Nummer, vor der die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) warnt. Der Anlass: die sogenannte Nachhaltigkeitskonferenz 2023 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) am Donnerstag im baden-württembergischen Kirchberg, stilsicher im örtlichen Schlosshotel. Das abgeschmackte Motto: »Gemeinsam Wandel gestalten – Agrar- und Ernährungssysteme jetzt transformieren«. Stargast war Frans Timmermans.

Der Vizepräsident der EU-Kommission stand auch im Fokus der Kritik: »Die durchgesickerten Pläne der Kommissionäre, scheinbar nachhaltig bewertete neue Gentechnikpflanzen nicht mehr als Gentechnik zu kennzeichnen und auf mögliche Risiken zu prüfen, ist aus Sicht von uns Lebensmittelerzeugern unverantwortlich«, wurde Barbara Endraß vom AbL-Landesvorstand im Musterländle gleichentags in einer Mitteilung zitiert. Der Nachhaltigkeitsbegriff dürfe nicht für Industrieinteressen missbraucht werden. Ina Latendorf (Die Linke) pflichtet bei. »Nachhaltig« sei zu einem inflationär gebrauchten Modewort von Agrarlobbyisten verkommen, sagte die agrarpolitische Sprecherin ihrer Bundestagsfraktion am Donnerstag zu jW. Missklänge, von denen Minister Cem Özdemir nicht viel hören wollte.

Der »grüne« Ressortchef erklärte hingegen wortreich: »Wir unterstützen unsere Landwirtinnen und Landwirte, damit sie weniger Tiere besser halten können und dafür gut und fair bezahlt werden.« Dabei setze das BMEL auf eine stärker pflanzenbetonte Ernährungsweise, die das Klima schütze und es ermögliche, gesund alt zu werden. Mehr noch: »Wir stärken Böden, Wälder und Moore, denn sie können gewaltige Mengen an Kohlenstoff speichern. Sie sind unsere Verbündeten beim Klima- und Artenschutz«, so Özdemir weiter.

Aber nicht nur die AbL muckte auf. Vor dem Tagungsort protestierten Vertreter mehrerer Organisationen, die keinen Platz in der illustren Konferenzrunde gefunden haben – die »Freien Bauern« und der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG) etwa. »Während im Schloss Ökohäppchen gereicht wurden, legten Bauern draußen Bratwurst auf den Grill«, sagte Reinhard Jung am Donnerstag gegenüber jW. »Natürlich aus Haltungsstufe eins«, legte der Medienreferent der »Freien Bauern« keck nach. Übersetzt: Stallhaltung mit gesetzlichen Mindeststandards. Aber es ging nicht nur um symbolische Gesten. Jungs Verbandskollege Christian Linne ergänzte: »Wir benötigen eine Politik für bäuerliche Familienbetriebe, gegen Agrarkonzerne, für regionale Erzeugung, gegen Importe aus Übersee und für fairen Wettbewerb.« Bloß, wo sei der Minister, wenn es um diese harten Themen gehe?

Die Frage blieb auf der Konferenz offen. Auch für Teilnehmerin Leonie Netter von der Deutschen Umwelthilfe. Um die »Ernährungswende« wirklich voranzubringen, solle die Bundesregierung engagierter auftreten, forderte die Fachreferentin Ernährung und Landwirtschaft am Donnerstag im jW-Gespräch. Das bedeutet? Allen voran müsse Schluss damit sein, »dass die besten, gesündesten Lebensmittel oftmals die teuersten sind«. Und umgekehrt dürfe umwelt- und gesundheitsschädliches »Billigfleisch« nicht zu subventionierten Aktionspreisen verscherbelt werden. Kurz und gut, die Ampelkoalition müsse jetzt zeigen, ob sie Verbraucher und lokale Landwirtschaft schützen »und sich mit Ernährungskonzernen anlegen will, die bisher mehr verdienen am Verkauf von Produkten mit zuviel Fett, Zucker und Salz sowie billigen Rohstoffen«.

Was noch? Ganz klar, die Abkehr vom Profitdogma, betonte die Linke Latendorf. Und nicht zuletzt brauche es kurze, transparente Lieferketten sowie regionale Wirtschaftskreisläufe kleiner und mittlerer Unternehmen, »die auf Augenhöhe mit den Landwirten verhandeln, anständig vergüten und Ware abnehmen«. Was ist mit dem Genfood auf dem Teller? Das gehöre da nicht hin, weiß Endraß von der AbL. »Wir haben ein Recht auf gentechnikfreie konventionelle und ökologische Erzeugung und Essen«. Aber wie das so mit Appellen an EU-Kommissar Timmermans und Minister Özdemir ist: Sie verhallen zumeist folgenlos.