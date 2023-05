Vor neuen Aufgaben

ullstein bild Abschied von der Komintern: Stalin und Dimitroff (Aufnahme von 1946)

Am 20. April 1941 berichtete Georgi Dimitroff, seit 1935 Generalsekretär des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale (EKKI), in seinem Tagebuch über ein Treffen mit führenden Funktionären der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und deren Generalsekretär Josef Stalin in der Politbürologe des Bolschoi-Theaters. Stalin nutzte die Tatsache, dass die KPdUSA, um ihrem Verbot zu entgehen, aus taktischen Gründen ihren Austritt aus der Komintern erklärt hatte, um den Vorschlag zu machen, auch die anderen der Komintern angehörenden kommunistischen Parteien aus dieser weltumspannenden Organisation zu entlassen.

Für Stalin hatte sich die Situation seit dem Jahr 1919, als Lenin angeregt hatte, eine »Weltpartei des Kommunismus« als »Generalstab der Weltrevolution« zu gründen, substantiell geändert. Wohl hatte die Komintern dazu beigetragen, dass überall in der Welt kommunistische, nach dem Beispiel der Bolschewiki organisierte und ideologisch ausgerichtete Parteien entstanden waren, eine erfolgreiche Revolution nach dem Vorbild der russischen aber war ausgeblieben. Hoffnungsvoll hatte man zunächst den Blick auf Deutschland gerichtet, aber die Ernüchterung kam mit der Niederlage der deutschen Kommunisten im Oktober 1923. Nur in Hamburg kam es zu Kämpfen, die aber isoliert blieben und mit einer Niederlage endeten. Für die Komintern war das der Anlass, sich von Europa weg und auf Asien und Lateinamerika zu konzentrieren. Revolutionäre Veränderungen deuteten sich vor allem in China an. An diesem Problem entzündeten sich auch die Kontroversen in der KPdSU, die letztlich zum Ausschluss der linken Opposition aus der Partei und anschließend auch aus der Komintern führten. Da der Paradigmenwechsel in der Komintern von der Orientierung auf die Weltrevolution hin zur Unterstützung der sowjetischen Außenpolitik führte, warfen die Auseinandersetzungen zwischen den Fraktionen der sowjetischen Kommunisten auch ihre Schatten auf die Politik der Internationale.

Neue Aufgaben

Dimitroffs Tagebucheintrag zufolge soll Stalin geäußert haben: »Bei Dimitroff in der Komintern treten Parteien aus (Anspielung auf die amerikanische Partei). Das ist nicht schlecht. Im Gegenteil,

man sollte die Kommunistischen Parteien zu völlig eigenständigen Parteien machen anstatt zu Sektionen der KI. (…) Wichtig ist, dass sie in ihrem Volk Fuß fassen und sich auf ihre eigenen spezifischen Aufgaben konzentrieren. Sie müssen ein kommunistisches Programm haben, müssen sich auf eine marxistische Analyse stützen, nicht immer nach Moskau blicken, sondern die im jeweiligen Land anstehenden konkreten Aufgaben selbständig lösen. (…) Die Internationale wurde zu Marx’ Zeiten in Erwartung der nahenden Revolution gegründet. Die Komintern wurde unter Lenin geschaffen, ebenfalls in einer solchen Periode. Jetzt rücken nationale Aufgaben für jedes Land in den Vordergrund. Dass jedoch die kommunistischen Parteien als Sektionen einer internationalen Organisation dem Exekutivkomitee der KI unterstehen, ist ein Hindernis.« Die Zugehörigkeit der kommunistischen Parteien zur Komintern, so argumentierte Stalin weiter, würde nur der jeweiligen Bourgeoisie nützen, um diese Parteien diffamieren, vom Volk isolieren und verfolgen zu können. Zudem würde der schon seit 1939 in Europa und Asien stattfindende Krieg eine solche Organisation mit einem für alle entscheidenden Zentrum grundsätzlich in Frage stellen.

Georgi Dimitroff hatte nach diesem Gespräch sofort damit begonnen, mit führenden Funktionären der Komintern wie dem Italiener Palmiro Togliatti und dem Franzosen Maurice Thorez sowie Repräsentanten verschiedener kommunistischer Parteien über die Auflösung der Komintern zu beraten. Aber der Überfall Nazideutschlands auf die So­wjetunion am 22. Juni 1941 setzte vorerst andere Prioritäten. Als sich die deutschen Truppen Moskau näherten, wurde der Apparat der Komintern nach Ufa evakuiert und ganz in den Dienst des Abwehrkampfes gestellt. Dafür konnte die Komintern ihr gesamtes, über die Jahre gewachsenes Repertoire an Kampfmitteln nutzen, ihren geheimen, auf konspirative Arbeit orientierten Verbindungsdienst, ihre Abteilung für illegale Arbeit, die Redaktions- und Verlagsabteilung (Redisdat), die verschiedenen Radiosender mit enormer Reichweite und vor allem das einsatzbereite Heer erfahrener Frauen und Männer, die bereit waren, ihr Leben für die Verteidigung der Sowjetunion einzusetzen.

Kontinuitäten

Bei der Abwehr des deutschen und des internationalen Faschismus halfen auch die Erfahrungen, die die Komintern im Kampf um die Verteidigung der Spanischen Republik ab 1936 gesammelt hatte. Auf dem Konzept der Volksfront fußend, das der VII. Weltkongress der Komintern im Sommer 1935 verabschiedet hatte, wurde die Unterstützung der Spanischen Republik zu einer der erfolgreichsten Aktionen der Organisation. Dabei ging es nicht nur um die Mobilisierung der weltweiten Solidarität, sondern auch um materielle Hilfe und – vor allem – um die Organisation von Tausenden von Freiwilligen, die, in der überwiegenden Zahl Kommunisten, dem Ruf ihrer Parteien folgten und nach Spanien gingen, um mit der Waffe gegen die putschenden Generäle und ihre internationalen faschistischen Unterstützer zu kämpfen.

Durch den Zweiten Weltkrieg entstand mit der Herausbildung der Antihitlerkoalition, bestehend aus der Sowjetunion und den Westmächten, eine neue Situation, in der Stalin erneut darauf drängte, die Komintern aufzulösen. In zwei geschlossenen Sitzungen des EKKI am 13. und 17. Mai 1943 stimmten alle Anwesenden für die Auflösung. Auch die Vertreter der kommunistischen Parteien schickten ihre Zustimmungserklärungen. Als die Prawda am 22. Mai 1943 den Beschluss über die Auflösung der Komintern veröffentlichte, erfuhr auch die Weltöffentlichkeit vom Ende dieser legendenumwobenen Organisation.

Das Ende der Komintern bedeutete allerdings nicht, dass ihre Kader ihre Aktivitäten einstellten. Sie wechselten in die neue Abteilung für Internationale Information beim Zentralkomitee der sowjetischen Partei, arbeiteten zusammen mit der Politischen Hauptverwaltung der Roten Armee und gründeten konspirative Organisationen wie das »Wissenschaftliche Forschungsinstitute Nr. 99«, das u. a. die Tätigkeiten des Nationalkomitees Freies Deutschland anleitete. So wurden die in der Komintern gemachten Erfahrungen nunmehr für den antifaschistischen Kampf genutzt.