Wert ohne Autor

Wir lieben Jimmy Kimmel. Wenn er die Augen zusammenkneift und mit dem Charme des versoffenen Lausbuben seine Pointen abfeuert, dann glauben wir, ihn zu kennen, lieben aber eine Täuschung. Seine Gags sind zumeist nicht seine, er verdankt sie seinen Autoren. Diese Täuschung ist kein Betrug, darstellende Künste funktionieren so. Schauspieler, Sänger oder Entertainer müssen im Moment der Darbietung vergessen machen, dass hier eine Vielzahl dienender Kunstleistungen einfließt.

Der Autor, der für Bildschirm oder Leinwand schreibt, darf also nicht Ruhm erwarten, er wird in der ästhetischen Täuschung verschwinden. Bezahlung allerdings darf er erwarten. Denn ohne Autor ist alles nichts. Wenn man sich fragt, was so hängengeblieben ist von all den Filmen, Serien oder Late Night Shows, die man gesehen hat – es sind vor allem die Pointen, die prägnanten Szenen, die zitierbaren Sätze. Diese Magie kommt von den Autoren. Sie ist unbezahlbar und leider unbezahlt. Was Autoren in den zwei großen Zentren der Entertainmentindustrie, New York und Los Angeles, verdienen, wird ihrer ästhetischen Bedeutung nicht gerecht.

Von Monat zu Monat

Von Zeit zu Zeit kracht es daher. Die Writers Guild of America (WGA) rief am Montag einen unbefristeten Autorenstreik aus, für den 98 Prozent ihrer Mitglieder in der vierten Aprilwoche gestimmt haben. Der letzte dieser Art fand 2007 statt, er dauerte 100 Tage, mit spürbaren Verlusten für die Konzerne. Man schätzt, dass die Studios damals etwa zwei Milliarden US-Dollar verloren haben. Der längste Streik seit Bestehen der WGA fand 1988 statt und dauerte 153 Tage. Die Hauptforderungen der Gewerkschaft im gegenwärtigen Arbeitskampf sind elementar, die Lage scheint allerdings etwas komplizierter. Wie immer geht es um schlechte Bezahlung, unzumutbare Arbeitsbedingungen, mangelhafte oder fehlende Altersvorsorge. Tatsächlich ist innerhalb der vergangenen zehn Jahre der Wochenarbeitslohn der Autoren inflationsbereinigt um 23 Prozent gesunken, vor allem bedingt durch das Aufkommen von Streaming-TV.

Autoren werden seit Jahren in prekäre Beschäftigungsverhältnisse oder gleich in die Selbständigkeit gedrängt. Laut WGA arbeitet die Hälfte der rund 11.500 Drehbuchautoren in New York und Los Angeles, von denen 9.000 in der Gewerkschaft organisiert sind, mittlerweile zum branchenbedingten Mindestlohn. Auch die Dauer der Tätigkeit schafft Schwierigkeiten.

Während sich eine Serienstaffel in der Ära des Network-TV über 20 Folgen hinstreckte, hat sich in der neuen Zeit des Streaming-TV eine Laufweite von acht bis zehn Folgen durchgesetzt. Autoren, die früher ein ganzes Jahr lang durch die Arbeit an einer Season abgesichert waren, müssen jetzt von Monat zu Monat denken. Das Problem verstärkt sich durch die jüngere Praxis sogenannter Minirooms, in denen man Autoren für noch kürzere Zeit bindet, um Serien zu entwickeln. Gehen diese Serien in die Produktion, spielen die Autoren des Minirooms keine Rolle mehr, was nicht nur finanzielle Auswirkungen hat, sondern auch ästhetische, da Erfahrung mit dem Set für den Drehbuchschreiber so wichtig ist wie für den Dramaturgen die Erfahrung mit der Bühne. »Die Firmen verstehen nicht, was auf sie zukommt: eine ganze Generation von Serienschöpfern, die vielleicht sehr talentiert sind, aber nicht wissen, wie sie die Arbeit machen sollen«, zitiert die New York Times Mike Schur, der das Autorenhandwerk im Team von »The Office« (2005–2013) gelernt hat und an der Schöpfung von »Parks and Recreation« (2009–2015) beteiligt war.

Ein weiteres Problem ist der Ertrag durch Zweitverwertung. In der Zeit des Network-TV wurden Serien nach einer Zeit lizenziert, für den VHS- oder DVD-Markt und für andere TV-Sender zum Beispiel. Streaminganbieter behalten ihre Serien zumeist exklusiv, die langzeitige Ausschüttung für Autoren sinkt somit, zumal die Vergütung pauschal geschieht, weil Portale wie Netflix die Einschaltquoten ihrer Shows geheimhalten.

Geld verbrennen

Selbst die Gegenspielerin der WGA, die Alliance of Motion Picture and Television Producers, die die traditionellen Studios (Disney, Warner, Paramount, Universal, Sony) und die neuen Anbieter (Netflix, Amazon, Apple) vertritt, argumentiert mit dem Einfluss von Streaming auf die Branche. Im Kampf um die Aufteilung des neu entstandenen Marktes haben die Konzerne sich bei Investitionen in ihre Streamingplattformen verausgabt. Warner sah sich im vergangenen Jahr genötigt, Tausende Mitarbeiter auf die Straße zu setzen. Disney streicht derzeit 7.000 Stellen.

Fast könnten sie einem leid tun, die Riesen der Branche, die im Geschäftsjahr 2022 einen Gesamtumsatz von 103 Milliarden US-Dollar verzeichnen konnte. Es ist ja nicht so, dass bei den Ausgaben nichts zu drehen ginge. Gigantische Summen werden etwa für Marketing sowie für auditive und visuelle Effekte verausgabt, hauptsächlich also für konstantes statt für variables Kapital. Man kann nicht sagen, dass der Film dadurch gewonnen hat. Kein Kino würde weniger besucht, kein Streamingdienst weniger beansprucht, wenn in den Produktionen halb so viel Geld steckte, denn es geht dem Publikum von Filmen und Serien in erster Linie darum, tote Zeit totzuschlagen. Erst die Situation des Marktes, erst kapitalistische Konkurrenz erzeugt den Zwang des Höher-Schneller-Weiter, der im Film-und-Serien-Genre eben bloß an den technischen Elementen festzumachen geht.

Diese Dynamik der immer mehr Kosten fressenden Produktion wird zudem durch einen Widerspruch begünstigt, der unabhängig von allen gesellschaftlichen Verhältnissen im Genre selbst liegt. Film und Serie kommen vom Drama, sie unterscheiden sich von ihm aber als naturalistische Genres. Ebenso wie das Drama sind sie nichts ohne eine spannende Handlung und ohne eindrucksvolle Dialoge, sind nichts ohne das zugrundeliegende Skript. Aber ihre Berechtigung, auf der Welt zu sein, zieht sich gerade aus jenen Effekten, die sie fürs Auge und das Ohr erzeugen können, weitaus intensiver als etwa Oper oder Theater. So missachtet die Filmindustrie latent die Funktion des Drehbuchs und den Wert des Autors.