Punk im Zug

ANNE SCHELHAAS WOELL Gitarre eingepackt und los geht’s: TV Smith ist wieder auf Tour

Die Zeiten, in denen Punk mit No-Future-Attitüde und Selbstzerstörung gleichzusetzen war, sind lange vorüber. Die Musik hat ihre Radikalität eingebüßt, viele Protagonisten haben sich professionalisiert und erreichen heute ein Massenpublikum. Einer, der diese Entwicklung von der ersten Stunde an begleitet hat, sich aber von kommerziellem Kalkül bald wieder verabschiedete, ist TV Smith. Er spielt – wie gerade auf seiner Tour – in kleinen Klubs. Gemessen an seinem Talent ist das schade, für seine Anhänger indes ist es ein Glücksfall.

Wenn TV Smith mit seiner Gitarre auf der Bühnen steht, ist die Wirkung unmittelbar. Als Ein-Mann-Punkrockshow hängt er sich voll rein, verausgabt sich in jedem Stück, sucht den Kontakt zum Publikum. Man muss ihn mögen, den Sänger mit der heiseren Stimme, der in seinem mehr als 40jährigen Schaffen zunächst schnellen Erfolg feierte, danach kommerziell nie wieder Fuß fasste und sich statt dessen auf sich selbst besann. Seither reist der mittlerweile 67jährige mit E-Gitarre und leichtem Handgepäck durch Europa und ist dabei so nahbar und zugewandt, wie es öffentliche Personen in aller Regel nicht sind.

1956 geboren, wächst Timothy Smith in der beschaulichen Grafschaft Devon im Südwesten Englands auf. Mit knapp 20 erfährt er von einer neuen Band mit dem Namen Sex Pistols, die ihr Unwesen in London treibt. Er beschließt, in die Metropole zu ziehen und seine eigene Band zu gründen. Mit seiner Partnerin Gaye Advert am Bass gründet er The Adverts. Die Band hat sofort Erfolg. Im Januar 1977 spielen sie als eine der ersten überhaupt im Londoner Roxy Club und damit im Herzen der gerade entstehenden Punkszene. Die Songs »One Chord Wonders« und »Gary Gilmore’s Eyes« werden Charterfolge, die Band tritt im britischen Fernsehen auf.

Wie viele Punkbands der ersten Stunde löst sich die Formation bereits 1979 wieder auf. Smith versucht, mit neuen Bands an den Erfolg der Adverts anzuknüpfen, aber es gelingt ihm nicht. Die 80er Jahre sind für ihn persönlich ein Desaster. Mit der Formation T. V. Smith’s Cheap tourt er gegen Fahrtkosten durch die Klubs und bekommt selten Gage. Smith spricht heute von einer Non-Profit-Band. Hinschmeißen will er damals dennoch nicht.

Neuen Aufwind erfährt TV Smith Anfang der 90er Jahre. Da probiert er sich erstmals Solo auf der Bühne aus – und wird davon nie wieder loskommen. Zu reizvoll ist die Unabhängigkeit für ihn. Musikalisch und logistisch ist die Reduktion ein neuer Antrieb. »Es gab mir Freiheit im Schreiben von Songs, aber auch im Tourleben. Ich konnte meine Gitarre nehmen und in den Zug steigen, hatte keine weiteren Ausgaben zu stemmen. Das erlaubte eine neue Live-Erfahrung«, erzählt Smith in einer BBC-Dokumentation aus dem Jahr 2012.

Er stemmt Hundert Konzerte im Jahr, reist aus ökologischer Überzeugung mit dem Zug und spielt zunächst für ein Publikum aus 20 bis 30 Enthusiasten. Um seinen Fans hierzulande die Inhalte seiner Lieder zu vermitteln, bringt er sich selbst Deutsch bei. Zu einiger Bekanntheit in Deutschland verhilft ihm die Zusammenarbeit mit den Toten Hosen. Songs wie »Pushed Again« gehen da­raus hervor und das Best-of-Album »Useless«, für das die Toten Hosen die Begleitband stellen. Seither verbindet ihn vor allem mit dem Hosen-Schlagzeuger und Engländer Vom Ritchie eine enge Freundschaft. Auf den Platten, die Smith mit Band einspielt, sitzt Ritchie am Schlagzeug, mehrere Alben sind auf seinem Label Drumm­ing Monkey Records erschienen.

Über Jahrzehnte entstehen Alben, die Smith mal solo, mal mit Band einspielt und auf denen er sich als hervorragender Songschreiber präsentiert. Wäre Talent allein maßgeblich für den Erfolg eines Musikers, müsste man TV Smith zu den ganz Großen zählen. Auf Alben wie »In the Arms of My Enemy« (2008) arrangiert er musikalisch ambitioniert Instrumente wie Mandoline, Hackbrett, Posaune und Maultrommel. Den Songs verschafft das eine musikalische Tiefe, die ihrerseits die gehaltvollen Texte spiegelt. In denen singt Smith von selbst erlebter Armut, widmet Bühnentechnikern liebevolle Oden und scheut als Geschichtenerzähler auch das Mythische nicht. Wenn TV Smith nun wieder auf der Bühne steht, dann nicht als nos­talgischer Abklatsch einer längst vergangenen Szene, sondern als Musiker, der in intensivem Austausch mit seiner Zeit und seiner Umwelt steht.