Kostspielige Bleibe

Jonas Walzberg/dpa Klare Botschaft auf Bündnisdemo »Hände hoch für den Mietenstopp!« (Hamburg, 19.6.2021)

Es ist eine der sozialen Fragen hierzulande: Wohnen zur Miete – bezahlbar, preislich gedeckelt und rechtlich geschützt. Die Misere in der Mieten- und Wohnungspolitik ruft auch Gewerkschaften auf den Plan. Am Freitag organisierte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Kooperation mit seinen Einzelgewerkschaften IG Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) und Verdi eine »Wohnungspolitische Konferenz« in Berlin – Motto: »Hohe Mieten und soziale Ungleichheit. Warum Wohnen immer teurer wird und was Politik dagegen tun kann«.

Warum interessiert Belegschaftsvertreter das Thema Wohnen? »Schon deshalb«, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell in seiner Rede, »weil unsere Mitglieder unter steigenden Mieten ächzen. Weil sie oft eben keine günstige Wohnung in der Nähe des Arbeitsplatzes finden und entsprechend lange Pendelwege auf sich nehmen müssen«. Nicht zuletzt würden Lohnerhöhungen durch stark steigende Mieten aufgezehrt. Für Normalverdiener sei es vielerorts fast unmöglich, preiswerten Wohnraum zu finden. Das stimmt.

Beispiel Berlin: Die durchschnittlichen Wohnungsmieten in der Hauptstadt wurden seitens der Vermieter 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 9,5 Prozent auf 11,50 Euro pro Quadratmeter erhöht, heißt es im am Mittwoch vorgestellten »Wohnmarktreport 2023« der Immobilienbank Berlin Hyp. Und die Situation dürfte sich weiter verschärfen. Dazu passt: »Eine moderate Mieterhöhung gehört auch zum Geschäft landeseigener Wohnungsbaugesellschaften«, wie Berlins neuer Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) am Freitag nonchalant der Berliner Zeitung sagte.

Ein weiteres Problem: Auftragseinbruch im Bausektor. Höhere Zinsen und knappe, verteuerte Rohstoffe machen der Branche zu schaffen, weiß Robert Feiger. »Es gilt jetzt, Beschäftigung am Bau zu sichern«, betonte der Bundesvorsitzende der IG BAU am Freitag gegenüber jW. Baufachkräfte seien für bezahlbares, klimaneutrales Wohnen unverzichtbar. Bleibe die Trendwende aus, drohten auf Baustellen Kurzarbeit und Jobverlust. Das sieht der wohnungs- und baupolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jan-Marco Luczak, ähnlich. Auf jW-Nachfrage sagte er gleichentags: »Wir haben in Deutschland eine echte Wohnungskrise.« Das Ziel, 1,6 Millionen neue Wohnungen in der Legislaturperiode schlüsselfertig zu übergeben, »ist nur noch Makulatur«, die Ampelkoalition werde »krachend scheitern«. Hinderlich für eine Bauoffensive seien auch immer strengere und kostentreibende Baustandards. Vorschriften müssten entschlackt und Genehmigungsverfahren weiter beschleunigt und digitalisiert werden, forderte der Berliner Christdemokrat.

Axel Gedaschko pflichtete bei. »Wir brauchen umgehend kurzfristige Maßnahmen, die schnell greifen, damit unsere Unternehmen wieder in die Lage versetzt werden können, Neubauprojekte aufzusetzen«, sagte der Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW zu jW. Für Bauwillige gebe es derzeit weder Planungssicherheit »noch eine auch nur annähernd angemessene Förderung zum Erreichen der sehr hochgesteckten Bau- und Klimaziele«. Die Situation sei dramatisch. Mehr Tempo in den Behörden also? Davon sei öfter die Rede, bemerkte Körzell. »Aber viele, die dies jetzt einfordern, haben seit Jahren den schlanken Staat gepredigt.« Die Folge: Stellenstreichungen; auch dort, wo die entsprechenden Sachbearbeiter sitzen.

In der Wohnungspolitik werde angekündigt, gehofft und vertröstet, ärgerte sich Caren Lay (Die Linke) am Freitag im jW-Gespräch. Und: »Bauen, egal was, dieses Dogma hat die Bundesregierung von der Immobilienlobby übernommen.« Es komme indes darauf an, was gebaut werde. Neue Wohnungen müssten dauerhaft gemeinnützig und bezahlbar sein. Hierfür sei ein Sondervermögen nötig. Etwa 15 Milliarden Euro jährlich. Mindestens.

DGB-Vorstand Körzell ist noch etwas wichtig: »Die Ungleichheit in diesem Land wächst vor allem durch die Verteilung von Immobilienvermögen, die in den letzten zehn Jahren stark an Wert gewonnen haben.« Diese Umverteilung von unten nach oben müsse gestoppt werden. Schön gesagt, findet Joachim Oellerich, Chefredakteur vom Mieterecho, der Zeitschrift der Berliner Mietergemeinschaft. Aber: Dem DGB dürfte nicht verborgen geblieben sein, dass es »soziale Gleichheit« im Kapitalismus niemals geben werde, solange dieser fortbestehe. Nötig sei keine wohnungspolitische Diskussionsrunde mit Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD), sondern ein Blick nach Frankreich – auf die dortige Protestkultur.