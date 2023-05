Rückendeckung für Habeck

Chris Emil Janßen/imago Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (r.) neben seinem Staatssekretär Patrick Graichen in der Bundespressekonferenz

Der Entrüstung trotzend, stellt sich der Bundeswirtschaftsminister schützend vor seinen Staatssekretär Patrick Graichen. »Minister Habeck hat sich in der vergangenen Woche ja klar dazu geäußert«, erklärte eine Sprecherin am Freitag in Berlin, »und das gilt.« Der Grünen-Politiker erhält in der »Trauzeugen-Affäre« um die Personalpolitik seines Ressorts Rückendeckung aus dem Kanzleramt. »Auch aus Sicht des Bundeskanzlers« sei es »in Ordnung so«, dass im Wirtschaftsministerium sich der Fall »angesehen« und »entsprechende Konsequenzen« gezogen worden seien, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) äußerte sich am Freitag während seine Afrikareise im kenianischen Nairobi persönlich. Habeck habe gesagt, »dass Entscheidungen, die falsch gelaufen sind und kritisierbar sind, korrigiert werden müssen. Das ist passiert.« Scholz gehe davon aus, »dass auch alles andere entsprechend den Regeln, die wir haben, erfolgen wird«. Graichen ist ein Schlüsselfaktor im Ministerium für die Energiewende. Bei ihm laufen im Wirtschaftsministerium alle Fäden zu dem Thema zusammen.

Die Kovorsitzende der Linke-Fraktion im Bundestag, Amira Mohamed Ali, forderte dennoch personelle Konsequenzen im Fall Graichen. »Wahrscheinlich wäre ein Rücktritt angebracht«, sagte sie gegenüber der Augsburger Allgemeinen (Freitagausgabe). Der Staatssekretär war an der Auswahl des neuen Geschäftsführers der Deutschen Energieagentur (Dena), Michael Schäfer, beteiligt, der wiederum Graichens Trauzeuge war. Dies nicht offengelegt zu haben sei »keine Kleinigkeit«, sagte Mohamed Ali. Die »Ansammlung von Familienmitgliedern und Freunden« im Wirtschaftsministerium und in den vorgelagerten Bereichen werfe Fragen auf.

Für die von der Ampel an der Regierungsbank abgelösten Unionsparteien sind diese persönlichen Verflechtungen ein gefundenes Fressen. Bereits am Donnerstag hatten CDU-Chef Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder Scholz und Habeck attackiert. Beide machten deutlich, dass sie den Rückzug von Graichen für unausweichlich halten. Und CDU-Politikerin Julia Klöckner forderte den Regierungschef am Freitag gegenüber dem Kampagnenblatt Bild auf, zu klären, »ob es beim Mammutprojekt Energiewende um die Interessen eines Freundeskreises und ausländischer Lobbyisten geht«. Damit bezog sich Klöckner auf die angebliche Rolle, die der US-amerikanische Umweltlobbyist Hal Harvey für Graichens Netzwerk und die Klimapolitik des Ministeriums spielt. Harvey sitzt im Aufsichtsrat von Graichens früherem Arbeitgeber, der Denkfabrik »Agora Energiewende«. Die Empörung der Union ist angesichts eigener Lobby- und Amigoaffären allerdings kaum mehr als opportunistische Heuchelei.

Das Wirtschaftsministerium war derweil um Transparenz und politische Schadensbegrenzung bemüht. Am Freitag machte es Details zur Kooperation mit dem Ökoinstitut öffentlich. Demnach wurden seit Ende 2019 Aufträge im Wert von knapp 13 Millionen Euro bei dem Forschungs- und Beratungsinstitut nachgefragt. Der Behörde war dabei wichtig, zu betonen: Das Geld muss noch nicht komplett geflossen sein. Aufträge würden oft über mehrere Jahre vergeben, entsprechend gestreckt erfolgen demnach die Auszahlungen, beschwichtigte das Ministerium. Im Institut ist eine Schwester von Graichen tätig, die wiederum mit Staatssekretär Michael Kellner verheiratet ist. Auch ein Bruder von Patrick Graichen ist im Ökoinstitut tätig.

Vor dem Hintergrund der Kritik an Habecks Ministerium kam am Freitag der Aufsichtsrat der Dena zusammen. Den Vorsitz hat der parlamentarische Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Wenzel (Bündnis 90/Die Grünen). Ein Ergebnis war bis jW-Redaktionsschluss nicht bekannt. Wenzel hatte am Mittwoch angekündigt, dem Aufsichtsrat eine Beschlussvorlage vorzulegen, die eine Neuaufsetzung des Auswahlverfahrens vorsehe. Vorgeschlagen werde dabei auch eine Neuausschreibung der Stelle. Die Findungskommission solle zudem breiter aufgestellt werden.