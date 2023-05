Dynastien am Drücker

Hintergrund: Dunkle Geschäfte

Ein Händchen für die Wahl seiner Geheimdienstler hatte der »Alte«, wie die Kreter Konstantinos Mitsotakis nannten, den Vater des heutigen Regierungschefs. In den Jahren 1990 bis 1993 ging Christos Mavrikis – Spitzname Ethnikos Korios (Nationale Wanze) – seinen dunklen Geschäften als Chef der Spione nach. Seine Aufträge, etwa für Lauschangriffe auf politische Gegner, nahm er von einem engen Vertrauten des damaligen Regierungschefs entgegen, – dem General Nikos Gryllakis.

Nomen est omen: Gryllakis ist im Nordwesten der Insel Kreta, – der Heimat der Familie Mitsotakis –, ein Name, der aufhorchen lässt. Verbreitet sind die »Gryllakides« in der Region Apokoronas, speziell im schönen Dorf Alikampos. Dort waren sie einst, ein bisschen wie heute die Geheimdienste, bekannt für das Ausführen von Spezialoperationen. Die in den bitterarmen Bergdörfern bis weit in unsere Zeit wütende Blutrache – zerstrittene Clans brachten wechselseitig ihre Söhne um – konnte nur unterbrochen werden, wenn eine der beiden Parteien für das letzte Todesopfer des Gegners zu bezahlen bereit war. Garanten dafür, dass so ein Pakt eingehalten wurde, waren in solchen Fällen die Söhne der Familie Gryllakis, die mit ihrem Leben bürgten und sich für den Auftrag gut entlohnen ließen.

Wie der immer wiederkehrende zerstörerische Frühlingssturm aus dem Süden habe der Clan der Gryllakis’ die Landschaft in Apokoronas geprägt. Gefürchtet sei bis heute ihre nackte Brutalität, flüstern im Kaffeehaus die Männer, wenn die Rede ist von den längst nicht vergangenen Tagen der Vendetta. Das Dorf Alikampos aber wurde zur Dependance, in der Mitsotakis, der »Alte«, sein persönliches Personal, vorzugsweise Leibwächter rekrutierte. Der Sohn Kyriakos hat ein ähnliches Standing in den Dörfern am Fuß der Weißen Berge. Nur vertraute der als Kontrollfreak gefürchtete Rechtskonservative lieber der Verwandtschaft. Ein Fehler – sein Neffe Grigoris Dimitriadis hatte als Abhörspezialist nicht die Qualitäten eines Generals Gryllakis. Kyriakos warf ihn raus. (hgh)