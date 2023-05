Irische Regierung teilt nach links aus

Eóin Noonan/Web Summit/Sportsfile Bloggt manchmal über die Rolle der NATO im Ukraine-Krieg: Chay Bowes, Mitgründer von Ditch Media, Ende 2021

Der stellvertretende irische Premierminister Micheál Martin hat am vergangenen Donnerstag im Parlament ein linkes Investigativmedium ungewöhnlich scharf attackiert. The Ditch war Ziel des Angriffs. Was der Politiker von der konservativen Fianna Fail (FF) der Plattform vorwarf, war nicht gerade substantiell. Da würden kritische Kommentare zum Ukraine-Krieg auf Twitter geteilt und ein ehemaliger Mitarbeiter hätte Verbindungen zu Russia Today (RT) gehabt.

Seit die Investigativplattform vor zwei Jahren von Eoghan McNeill, Roman Shortall, Chay Bowes und dem Geschäftsmann Paddy Cosgrave gegründet wurde, hat sie einen deutlichen Fußabdruck in der irischen Politik hinterlassen. Zunächst einmal hat sie die Korruption von Politikern aufgedeckt, vor allem durch Rückgriff auf frei zugängliche Daten (»open-source data«). Aufgrund von The Ditch-Enthüllungen musste im August 2022 Robert Troy (FF) als Staatssekretär (»Junior minister«) für Wirtschaft und Beschäftigung zurücktreten. Im Januar 2023 folgte der ranggleiche »Minister of State« der rechten Regierungspartei Fine Gael (FG), Damien English. Im Februar brachte die Plattform Korruptionsvorwürfe gegen den FF-Parlamentarier Niall Collins. Auch Collins ist »Junior minister«. Seit der Veröffentlichung steht der altgediente Abgeordnete des Wahlkreises Limerick im Südwesten der Insel unter Druck.

Bei einer Parlamentsfragestunde am Donnerstag wurde Vizepremier Martin auch auf den Fall Collins angesprochen. Er beschuldigte The Ditch, Geschichten auf »selektive und verzerrte Weise« zu präsentieren, und fügte hinzu: »Ich sehe The Ditch nicht als unabhängige Medienplattform.« Auch Regierungschef Leo Varadkar (FG) schoss gegen die Plattform und behauptete, diese sei »nicht neutral«. Martin erhob The Ditch noch zur »politischen Organisation«.

Die Journalistengewerkschaft NUJ in Irland verurteilte die Angriffe auf das linke Medium. Die beiden Regierungschefs nutzten ihre Parlamentsprivilegien für Attacken auf unabhängige Journalisten, deren politische Positionen ihnen nicht passten, die aber beispielhaft über Korruption innerhalb der Regierungsparteien berichten, so die Gewerkschaft. NUJ-Chef Séamus Dooley nannte es »unvermeidlich, dass es zu tiefgreifenden Meinungsverschiedenheiten zwischen denen kommt, die Macht ausüben, und denen, die versuchen, sie zur Rechenschaft zu ziehen«. Aber das Vorgehen der Regierung sei zu verurteilen. Kritische Journalisten im Parlament namentlich an den Pranger zu stellen, sei »nicht akzeptabel«. Politiker, die die Glaubwürdigkeit eines Journalisten oder einer Medienorganisation in Frage stellen möchten, so Dooley, sollten dies innerhalb des Rahmens der Gesetze gegen Verleumdungen machen, an die sich auch Journalisten halten.

Zu den Vorwürfen von Varadkar und Martin gehörten angebliche Verbindungen des Ditch-Gründers Chay Bowes zu russischen Medien wie RT. Bowes habe prorussische Positionen vertreten. Tatsächlich schrieb Bowes in den vergangenen Monaten auf seinem privaten Blog immer mal wieder über die Rolle des Westens und der NATO im Ukraine-Krieg. Damit will die irische Regierung nun die Glaubwürdigkeit einer der erfolgreichsten kritischen Medienplattformen des Landes diskreditieren.

Roman Shortall, Mitbegründer von The Ditch, zeigte sich gegenüber dem irischen Sender RTÉ »überrascht« von Vorhaltungen, wonach The Ditch die öffentliche Meinung »vergifte«. Er erinnerte daran, dass die Berichterstattung zum Rücktritt zweier Juniorminister in der Regierung von Varadkar geführt habe: »Ich glaube nicht, dass dies als Schaffung eines toxischen Umfelds angesehen werden kann. Es nennt sich: Politiker zur Rechenschaft ziehen.«

Die bekannte Journalistin Jennifer Bray betonte am Freitag im Podcast der Irish Times, der Angriff zeige, wie sehr sich die Regierung von den Enthüllungen von The Ditch bedroht fühle. Ob die grün-konservative Staatsführung den strengen Geruch der Bestechlichkeit dadurch los wird, dass sie dem Überbringer der Nachrichten vorwirft, im Ukraine-Krieg nicht fest genug an der Seite des Westens zu stehen, bleibt abzuwarten.