Kind der DDR

44penguins (Angela M. Arnold), CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons Tausende Talente gingen durch diese Schule: Die Deutsche Streicherphilharmonie versammelt den Nachwuchs

Sie wird 50 und ist erst 17. Der Witz erklärt sich so: 17 ist die Konzertmeisterin, Noa Lea Weckner, Schülerin am Berliner Humboldt-Gymnasium. 50 ist ihr Orchester, die Deutsche Streicherphilharmonie, gegründet 1973 in Berlin, Hauptstadt der DDR. Das Orchester besteht aus 60 Musikerinnen und Musikern im Alter von elf bis 20 Jahren, Spitzentalente der deutschen Musikschulen. Geführt wird es von Wolfgang Hentrich, Erster Konzertmeister der Dresdner Philharmonie, der die Leitung seit 2013 innehat. Er hatte sie von Michael Sanderling übernommen, der das Orchester ebenfalls zehn Jahre geleitet hatte.

Bereits zu Beginn des Jahres wurden die Musiker im Kulturpalast Dresden, im Gewandhaus Leipzig und im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins bejubelt. Am Sonntag nun endete ihre Jubiläumstournee, die sie nach Weimar, Berlin, Kassel und Neuenhagen bei Berlin geführt hatte. Das Eröffnungskonzert in Weimar dirigierte aus alter Freundschaft Ehrendirigent Sanderling. Die nächste Tournee führt diesen Monat nach Stuttgart (20.5.), Zülpich (21.5.) und Zwickau (28.5.).

Das Festkonzert zum Jubiläum fand am 27. April im Haus des Rundfunks in Berlin statt, einen Mitschnitt hat Deutschlandfunk Kultur am Mittwoch gesendet. Glanzstücke waren »Zwei Tänze für Harfe und Streichorchester« von Claude Debussy, gespielt von Maud Edenwald, Soloharfenistin des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin (RSB), und das »Konzert für Oboe und Streichorchester« von Malcolm Arnold, gespielt vom Solooboisten des Rundfunk-Sinfonieorchesters, Mariano Esteban Barco. Musikalische Kostbarkeiten waren zudem »Rumänische Volkstänze« von Bela Bartok und die »Suite für Streichorchester« von Leos Janacek. Die Entdeckung des Abends war die »Partita für Streichorchester« von Gideon Klein. Der jüdische Komponist war im KZ Theresienstadt interniert und musste in der Lagerkapelle die »Großherzigkeit« der Nazis demonstrieren. In den Klauen der SS fand er die Kraft, das Streichtrio zu komponieren, das Vojtech Saudek für Streichorchester bearbeitete. Gideon Klein wurde im Oktober 1944 nach Auschwitz deportiert und starb dort am 27. Januar 1945, am Tag der Befreiung durch die Rote Armee, mit 26 Jahren. Er erlebte die Aufführung des Werkes, das die Zuhörer im Konzertsaal tief berührte, nie. Seine dramatische Lyrik lehnt sich gegen das Auslöschen durch Vergessen auf.

Die Deutsche Streicherphilharmonie ist ein Kind der DDR: Sie geht auf das vom legendären Chordirigent Helmut Koch gegründete Zentrale Jugendorchester der Musikschulen der DDR zurück, war 1973 Festivalorchester der Weltfestspiele der Jugend und wurde als Rundfunk-Musikschulorchester fortgeführt, nach der »Wende« übernahm der Verband Deutscher Musikschulen die Trägerschaft.

In diesem Jahr wird auch das Jubiläum eines anderen wichtigen Klangkörpers der DDR begangen: Das RSB feiert sein 100jährige Bestehen. Aus diesem Anlass werden beide Orchester am 29. Oktober gemeinsam unter dem Dirigat von Wladimir Jurowski in der Berliner Philharmonie auftreten.