Tipp dir deine Kunst

Ruth Wolf-Rehfeldt, Concrete Shoe, o. J.. Mail-Art-Archiv Thomas Schulz, Potsdam. Courtesy die Künstlerin und ChertLüdde, Berlin Ruth Wolf-Rehfeldt: »Concrete Shoe«

Mit der nicht unbedingt denkmalgerechten Hochglanzsanierung des ehemaligen, in den 1970er Jahren errichteten Nationalitätenrestaurants »Minsk« am Potsdamer Brauhausberg hat der Oligarch und Kunstsammler Hasso Plattner immerhin bewiesen, dass sich in der brandenburgischen Landeshauptstadt nicht nur mit rückwärtsgewandter Preußen-Nostalgie Furore machen lässt: Im von Paola Malavassi geleiteten Kunsthaus Minsk widmet man sich seit der Eröffnung im Herbst 2022 auf hohem Niveau Kunst aus der DDR. Mit der aktuellen Ausstellung wird ein weiteres Kapitel der Wiederentdeckung der 1932 geborenen Ruth Wolf-Rehfeldt geschrieben.

Der Titel der Ausstellung »Nichts Neues« spielt auf den Umstand an, dass von Wolf-Rehfeldt schon lange keine neuen Arbeiten mehr zu erwarten sind. Der Berliner Künstlerin ist es aber vergönnt, die erneute Aufmerksamkeit für ihre Arbeiten noch mitzuerleben. Ausstellungen in Dresden, Genf oder Malmö und diverse Auszeichnungen (zuletzt der Hannah-Höch-Preis) häuften sich in den letzten Jahren, Wolf-Rehfeldt war zudem Teilnehmerin der Documenta 14. Das Ende ihrer künstlerischen Arbeit aber fällt mit dem Untergang der DDR zusammen, in ihrem langen Leben blickt sie also inzwischen auf ebenso ausgedehnte Perioden künstlerischer Tätigkeit wie Untätigkeit zurück. Ruth Wolf-Rehfeldts Werk ist an der Grenze zwischen Kunst und Literatur angesiedelt. In den frühen 60er Jahren entstanden erste Gedichte, parallel dazu Zeichnungen und Gemälde, die zwischen Konkretion und Abstraktion changieren und auch in Potsdam zu sehen sind, darunter ein Bild »Zum Gedenken an Paula Modersohn-Becker«. Bild und Sprache sollten sich dann ab den 70er Jahren in den sogenannten Typewritings verbinden. Nicht Pinsel oder Zeichenstift erwiesen sich als Wolf-Rehfeldts wichtigstes Werkzeug, sondern die Schreibmaschine.

»Der Entstehung von Schreibmaschinenarbeiten sind jahrelange Pro­blemlösungsversuche auf bildnerischem und sprachlichem Gebiet vorausgegangen«, schreibt Ruth Wolf-Rehfeldt in ihrem programmatischen Text »Signs Fiction«. »Gedanken, Empfindungen, Absichten etc. mit Hilfe der Schreibmaschine sprachlich-visuell auszudrücken, halte ich, obwohl nicht ganz neu, für ein zeitgemäßes Beispiel künstlerischer Aktivität.« Nicht zuletzt ist diese Art der Kunstproduktion für jeden relativ barrierefrei möglich, was Wolf-Rehfeldt durchaus im Sinn hat, wenn sie dazu auffordert: »Tippe deine eigene Kunst« – und zwar »zum Zwecke von Bewußtseinsbildung und Realitätsveränderung«. Eine demokratische Kunst war auch das Netzwerk der internationalen Mail-Art, in dem Wolf-Rehfeldts 1993 verstorbener Mann Robert Rehfeldt ein wichtiger Knotenpunkt war und das selbst von der Systemgrenze nicht zerrissen wurde – wohl auch der Grund dafür, warum Ruth Wolf-Rehfeldt viele ihrer Typewritings auf Englisch gestaltete.

Seit der konkreten und visuellen Poesie der 1950er Jahre stand die Schreibmaschine im Mittelpunkt der experimentellen Textproduktion. Damit sind einige Eigenschaften verbunden, die man sich inzwischen in Erinnerung rufen muss: Auf einzelnen Blättern nimmt jeder Buchstabe exakt gleich viel Platz in Anspruch. Wolf-Rehfeldt arrangiert die Zeichen zu kunstvollen Ornamenten, manchmal ergänzt um zeichnerische Spuren oder Fotocollagen. Andere Blätter bestechen durch ihre Schlichtheit: Etwa ergibt eine lange Liste von Zeilen, in denen jeweils »OFFENE FRAGE« steht, in Summe »VIELE OFFENE FRAGEN«. Auf einem anderen Blatt setzt sich ein ­Victory-V aus vielen einzelnen Zeichen zusammen: »Sieg des Zeichens«. Manche Arbeiten kommen eher abstrakt daher, wie die Kolumnen der »Letter Curtains«, der Buchstabenvorhänge, andere adressieren direkt politische Fragen, wobei Wolf-Rehfeldt zunehmend die Umweltproblematik behandelt. So verbirgt sich in einem »Fragezeichen« die Frage: »Ob die Natur sich nicht übernahm, als sie sich den Menschen leistete?« Eine Arbeit von 1980 fragt anhand eines rechteckigen Zeichenklotzes: »Bauen wir wirklich richtig?« Es gibt aber auch eine »Hommage à Martin Luther King« zu sehen, in der die Zeile »we shall overcome some day« aus dem bekannten Protestsong ein großes »V« füllt. Ein Blatt aus dem Jahr 1973 trägt den Titel »Liberty is a Concrete Concept« – in vielen Arbeiten geht um Grenzen und ihre Überschreitung.

Ruth Wolf-Rehfeldt hat in nur 20 Jahren auf ihrer Schreibmaschine eine staunenswerte Fülle an Gestaltungsmöglichkeiten ausgelotet, die weit über das oft etwas Sterile der klassischen visuellen Poesie etwa eines Eugen Gomringer hinausgehen. Aktualität ist einem Blatt mit dem Titel »Peace Is a Complex Process« zugewachsen: Der Satz ist zerlegt in einzelne Buchstaben und Buchstabengruppen, »lose Fäden im luftleeren Raum, die sich jederzeit miteinander verfangen oder verknoten können«, wie Paola Malavassi schreibt.