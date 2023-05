Die Nelken welken

Reinhold Gottwald/Walden Kunstausstellungen Schön rot: Rauminstallationen von Antti Pussinen

Pünktlich zum 1. Mai, bevor die Demonstrationen von Gewerkschaften und anderen Gruppen durch die Stadt zogen, eröffnete der seit vielen Jahren in Berlin lebende und 1984 in Finnland geborene Künstler Antti Pussinen im Neuköllner Projektraum »Walden« seine Ausstellung mit installativen Arbeiten zu den Ritualen des 1. Mai. Der Projektraum ist benannt nach dem Hauptwerk des US-amerikanischen Literaten und Naturphilosophen Henry David Thoreau (1817–1862), der mit deutlich antikapitalistischer Tendenz für ein genügsames Leben frei von materiellen Zwängen warb. Gleichzeitig erinnern die beiden Betreiber Gisela Wrede und Reinhold Gottwald an den avantgardistischen Berliner Galeristen Herwarth Walden (1878–1941) und dessen Zeitschrift Der Sturm, in der Expressionismus, Futurismus, Dada und Neue Sachlichkeit ein Forum fanden. Mittlerweile hat der 1995 eröffnete Projektraum bereits dreimal den Standort gewechselt, was natürlich der Gentrifizierung geschuldet ist.

Antti Pussinen wirft mit seinen Installationen einen kritischen Blick auf die Ritualisierung der Aktionen zum Kampftag der Arbeiterklasse, die sowohl Kampfkraft wie Radikalität vermissen lassen. Mitten im Raum steht ein Sockel, auf den eine winzige Fackel appliziert ist, eine Erinnerung an die Bildtradition der frühen Arbeiterbewegung. Der Fackel entspringt eine unverhältnismäßig hohe Flamme aus Polyurethanschaum, leuchtend rot bemalt. Aber schon der Sockel und die zum Symbol erstarrte Flamme lassen vermuten, dass es hier eher um die zu Tode ritualisierte Kultur des 1. Mai geht, die einmal im Jahr Gewerkschaften und Lohnabhängige in den vom neoliberalen Kapitalismus heimgesuchten Ländern auf die Straße treibt. (Wichtig festzuhalten: Es geht hier also nicht um die 1.-Mai-Feiern außerhalb der kapitalistischen Zentren.) Gerade in Deutschland ist der Tag von der unangenehmen Sozialpartnerschaft zwischen Sozialdemokratie, Staat und Gewerkschaft geprägt. In diesem Jahr sprach Bundeskanzler Olaf Scholz (!) auf der 1.-Mai-Kundgebung des DGB in Koblenz und Bundesminister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil (!) in Wolfsburg. Staatstragender geht es nicht mehr.

Nach Demonstration und anschließendem Besäufnis bleibt am »2. Mai«, so der Titel von Pussinens Ausstellung, nur der Kater. Das mag zynisch klingen, aber angesichts der globalen Verwüstungen, die der Kapitalismus in Gesellschaften weltweit anrichtet, ist der Protest zumindest in vielen westlichen Ländern lahm, und es geht eher um das nationale Wohl denn um den Kampf gegen die kapitalistische Ausbeutung im Weltmaßstab. Anders etwa in Frankreich, wo die Gesellschaft wesentlich stärker an eine widerständige Arbeiterbewegung gewöhnt ist. Durch das Schaufenster lässt sich von der Straße aus Pussinens stilisierte Flamme ebenso gut erkennen wie der Strauß Nelken, den der Künstler kopfüber von der Decke hängen lässt. Unter den schwebenden Blumen ruht eine kleine runde Festung aus Pflastersteinen, die statt Mörtel mit Knete fixiert sind. Die fragile Festung könnte Symbol erreichter Ziele sein, etwa von Arbeitszeitverkürzung, wenngleich es starke Tendenzen gibt, die Lebensarbeitszeit noch weiter zu verlängern. Im Verlauf der Ausstellung werden die Nelken jedoch vertrocknen und so gewissermaßen als Mahnmal eines erstarrten Rituals traurig über einer musealen, zerfallenden Festung hängen. Hinten rechts in der Ecke schwebt ein Cluster roter Luftballons über einem Feld aus Pflastersteinen. Symbol der Bespaßungskultur für die Kleinen, darunter das Zeichen potentieller Militanz, die sich heutzutage höchstens noch bei der »Revolutionären 1.-Mai-Demo« in Berlin-Kreuzberg erahnen lässt.

Antti Pussinen arbeitet bereits seit 2013 mit dem Walden-Projektraum zusammen. Zuletzt bespielte er 2020 den Raum und installierte eine große blaue, von innen illuminierte und sich drehende Weltkugel. Besonders nachts zog der geschlossene Ausstellungsraum Flaneure an, denn auf dem Globus erleuchteten die Kontinente allmählich dank fluoreszierender Farbe. Ein Zeichen der Verbundenheit mit der Welt während der staatlich verordneten Isolierung während der Pandemie.