Wie ein junges Fohlen

Oscilloscope/IMAGO/Everett Collection Was tun, wenn dir ein Pferdeschweif aus dem Steißbein wächst? Eva (Simone Bucio) hat ein Problem

Als Eva (Simone Bucio) binnen weniger Tage einen Werbefilm vertonen soll, wird die ungewohnte Arbeit für sie schnell zur Besessenheit. Ursprünglich war ihrer Schwester Zara (Simon[e] Jaikiriuma Paetau) der Auftrag erteilt worden, doch die ist mittlerweile in einer psychiatrischen Klinik. Wenn Eva nun die Arbeitsmittel in Zaras Heimstudio in Augenschein nimmt, unterstreichen Inszenierung und Montage den stummen, obsessiven Eifer, mit dem die junge Frau zu Werke geht. Großaufnahmen haben den Effekt, die banalen Gegenstände zu fetischisieren, die Geräuschemacher traditionell bei der filmischen Postproduktion verwenden: alte Stiefel oder abgegriffenen Boxhandschuhe, Sand, Lametta und Kieselsteine, die über mehrere, auf dem Fußboden liegende Schubladen verteilt sind. Dass dabei auch das alte Komödienklischee vom Hufgetrappel mittels Kokosnusshälften zitiert wird, sorgt zugleich für ironische Distanz.

Zur Spannung von Fetischisierung und Ironisierung trägt außerdem bei, dass Regisseurin Ann Oren, die bei ihrem Debütspielfilm »Piaffe« auch das Drehbuch geschrieben und an der Montage mitgearbeitet hat, diverse Vorbilder paraphrasiert, vor allem den britischen Filmemacher Peter Strickland, der das Thema Geräusche und ihre Fetischisierung zu seinem Markenzeichen gemacht hat. Zwar knüpft die 1979 in Tel Aviv geborene, mittlerweile in Berlin lebende Oren mit »Piaffe« an einen eigenen Kurzfilm an. Doch die Konstellation ihres Films variiert auch unverkennbar Stricklands zweiten Spielfilm, »Berberian Sound Studio« (2012), dessen Protagonist glaubt, mit der Tongestaltung eines Films über ein harmloses Pferdethema betraut zu sein, es statt dessen aber mit einem blutrünstige »Giallo«-Thriller zu tun bekommt und an der einsamen, repetitiven Arbeit, bei der er ständig Mordszenen anschauen muss, schließlich irre wird.

Der Werbeclip, den Eva vertont, handelt tatsächlich von einem Pferd und einer Reiterin, deren Zusammenspiel die Wirkung eines Antidepressivums suggerieren soll. Die manische Studioarbeit hat hier physische Folgen: Eva wächst bald ein langer Pferdeschweif aus dem Steißbein. Wenn ihr neues Körperteil das Interesse eines anonymen Botanikers (Sebastian Rudolph) weckt, lässt der sadomasochistische Flirt wiederum an die erotischen Rollenspiele in Stricklands »The Duke of Burgundy« (2014) denken. Und der Umstand, dass man Bucio praktisch nur aus ihrem thematisch verwandten Kinodebüt, Amat Escalantes »The Untamed« (2016), kennen kann, lässt das weitgehend wortlose Auftreten der Mexikanerin hier gleichfalls wie ein Kinozitat wirken.

So erscheint der Stoff von vornherein gewissermaßen in Anführungszeichen gesetzt, weshalb es wiederum erst recht wie ein Lippenbekenntnis wirkt, wenn in einem der seltenen Dialoge Queerness behauptet und Evas Mutation mit der Zweigeschlechtlichkeit von Farnen in Verbindung gebracht wird. Je weniger Bedeutung man dem skizzenhaft-versponnenen Plot zuschreibt, desto unaufdringlicher können die sinnlichen Aspekte des angenehm kurzen Films ihre eigenen Reize entfalten.

Das beginnt erwartungsgemäß mit einer (von Robert Hefter verantworteten) sorgfältigen Tongestaltung, die Umweltgeräusche hervorhebt und mit Technobeats mixt. Es setzt sich damit fort, dass Oren ihre Protagonistin in der Disko auf der Stelle traben und beim Spaziergang wie ein junges Fohlen hüpfen lässt. Dass Kameramann Carlos Vasquez auf 16 Millimeter gedreht hat, lässt wiederum Rot-, Blau- und Grüntöne besonders nuancenreich zur Geltung kommen (wenngleich sich betonte Leuchtkraft digitaler Nachbearbeitung verdanken dürfte). Beiläufig bietet sich interessanterweise ein genauer Einblick in den Funktionsmechanismus eines Kaiserpanoramas. Oren hat entsprechende Szenen in Warschau gedreht, wo sich eines der wenigen Originalexemplare der ab 1880 populären Geräte erhalten hat, die etwa zwei Dutzend Zuschauern die Betrachtung stereoskopischer Bildfolgen ermöglichten. Es ist bezeichnend für die Nonchalance dieses Films, dass er uns vorgaukelt, durch die Gucklöcher dieser Geräte hätte man bewegte Bilder sehen können – womit er wiederum en passant die Funktion eines Kinowegbereiters illustriert, die Walter Benjamin dem Kaiserpanorama zuschrieb.