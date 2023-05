Nachschlag: Polizeisprech statt Deduktion

Gemini Collection/IMAGO Der Charme der Originalgeschichten: Ungewöhnliche Methoden und Schlussfolgerungen

»Verheiraten Sie ihn, töten Sie ihn, oder tun Sie mit ihm, was immer Ihnen beliebt«, gab Arthur Conan Doyle seine Romanfigur einst zum Abschuss frei, und der Berg der Sherlock-Holmes-Pastiches wächst. Manches ist hervorragend und werkgetreu (z. B. »Das Geheimnis des weißen Bandes«), vieles in Ordnung (so die Hörspielreihe »Sherlock ­Holmes Chronicles«, die neben Originalen viele Pastiches liefert), anderes haarsträubend. Da werden historische Fakten ignoriert (etwa Holmes der Besuch einer gemischten Schule angedichtet – in den 1860ern/70ern!), werden aktuelle Themen mit dem Holzhammer implantiert und wimmelt es von gestelzten und verunfallten Sätzen. Es wird »gejammert«, »insistiert« und »suggeriert«; Holmes und Watson fallen aus ihren Rollen, sind flapsig, unhöflich, agieren wie (moderne) Polizisten und reden auch so (»tätlicher Angriff«, »Täterkreis«, »Fremdverschulden«, »Obduktionsergebnis«). Profan und ohne ungewöhnliche Schlüsse, die den Charme der Originalgeschichten ausmachen. Schade drum. (af)