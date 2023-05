Mit Hornvieh hadern

IMAGO/Manfred Siebinger Im Zeichen des Salzburger Stieres: Radiokabarettpreisträgerin Marina Lackovic alias Malarina

Der Salzburger Stier ist ein internationaler Radiokabarettpreis, der, wie der Name schon sagt, manchmal in Österreich verliehen wird und dann nicht unbedingt in der neokommunistischen Mozartstadt an der mitreißenden Salzach. So wie an diesem Wochenende im Linzer Posthof, wenn je ein Narr aus Deutschland, Österreich und der Schweiz die Auszeichnung erhalten wird. Den Zeremonienmeister soll Gery Seidl geben, ein maturierter Bauarbeiter, der vor über 20 Jahren auf Kabarettist und Optimist umgeschult hat. Die »Eröffnungsgala« bespielt Josef Hader, begleitet von Otto Lechner am Akkordeon (Fr., 19.05 Uhr, Bayern 2 und 19.30 Uhr, Ö 1). Am »Preisträgerabend« treten die drei Prämierten auf: Der Leipziger Mathias Tretter, 2007 mit dem »Ersten Deutschen Zwangsensemble« bereits stierbepreist, die Wienerin Malarina, die in »Serben sterben langsam« die »Schwabos« mit den »Tschuschen« verhöhnen will, und der Komiker Dominic Deville aus Zürich, der sein Handwerk als Kindergärtner gelernt hat und gerne Gitarren zertrümmert (Sa., 19.30 Uhr, SR 2, Ö 1).

Sonst im Radio: »Das Thema Reparationen ist mit dem Zwei-plus-Vier-Vertrag erledigt«, baerbockt das Außenministerium bei Kriegsentschädigungsforderungen. Vivien Leue bezweifelt das im Feature »Schuld und Schulden« (DLF 2020, Di. 19.15 Uhr). »Ich weiß seit langem, dass ich in zwei Welten lebe«, sagt »Im Gespräch« auf Ö 1 anlässlich der Staatsgründung Israels vor 75 Jahren der Historiker Tom Segev, Sohn deutscher Kommunisten, die vor den Nazis nach Palästina geflohen sind (Do., 21 Uhr und Fr. 16.05 Uhr). Kürzlich ist Benjamin Ferencz verstorben, der letzte noch lebende Chefankläger der Nürnberger Prozesse. In der »Passage« hat er vor drei Jahren auf sein Leben zurückgeblickt und geraten: »Never ­give up!« (SRF 2020, Fr., 20 Uhr, SRF 2 Kultur). Im Hörspiel »Das Begräbnis« von Marc Canal wird man Zeuge, wie die Bestattung eines Magnaten entgleist und die Herrschaften ihre Feindseligkeiten in Paarreimen austragen (ORF 2023, Sa., 14 Uhr, Ö 1). Semiya ist die Tochter des Blumenhändlers Enver Şimşek, den die NSU-Bande im September 2000 in Nürnberg erschossen hat. Sie musste danach erleben, wie ihre Familie jahrelang von der Polizei verdächtigt und schikaniert wurde, zu hören in »Vergesst mich nicht« (NDR/RBB 2018, Sa., 19.04 Uhr, WDR 3 und So., 17.04 Uhr, WDR 5). Zu einem »Funkkonzert« des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin lädt DLF Kultur ein. Gegeben wurden am 2. März Werke von Weill, Hindemith und Eisler, die vor hundert Jahren vom neuen Medium Radio geprägt waren, sowie eine konzertante Aufführung der »Dreigroschenoper« mit Brecht im Originalton (Sa., 19.05 Uhr). Warum schweigen außerirdische Superzivilisationen? Weil sie von der menschlichen Barbarei tief betroffen sind? Andere Gründe vermutet der Astrophysik­erklärbär Harald Lesch in seinem Buch »Die unheimliche Stille«. Er ist zu Gast in »Fragen an den Autor« (So., 9.04 Uhr, SR 2). Lord Heimchen und Sir Arthur The Angel werfen in »Das lyrische Duo« auf Radio Corax mit dem konsequent dissidenten Reiner Kunze einen lyrischen »Blick auf die DDR«. Hörer, die mit eigenen Texten beitragen wollen, schreiben an daslyrischeduo@gmx.de (So., 14 Uhr). In dieser Republik schrieb der ehemalige Fernfahrer Hans Siebe Krimis, in denen er das wirkliche Leben anfasste, wie bei unserem letzten Vorschlag, dem Hörspiel »Der Mitternachtslift« um einen verunglückten Heizer in einem Ostberliner Konfektionsbetrieb (Rundfunk der DDR 1969, So., 18.04 Uhr, MDR Kultur).