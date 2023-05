Der Schleier ist weg

Simon Mayer/jW Erfolg auf der ganzen Linie: Großer Andrang am junge-Welt-Stand auf der Leipziger Buchmesse

Der Gong ertönt, und während eine freundliche Stimme aus den Lautsprechern spricht: »Die Leipziger Buchmesse ist beendet«, ploppen die Flaschen. Gleich werden eilige Hände die verbliebenen Bücher in Kisten verstauen, die Dekoration zerlegen, selbst die Teppiche vom Boden reißen, und von den Orten des Trubels wird nichts bleiben als verwaiste, weiße Stände, an denen angerauchte Kippen in Plastikbechern schwimmen, doch jetzt muss kurz gefeiert werden: Ein Kleinverleger öffnet ein rechtzeitig kaltgestelltes Helles, an einem Stand mit überdimensionalem Einhorn wird aus Schnapspullen ein knallrotes Gesöff an alle ausgegeben, die Becher recken, und auch am vier Tage lang bestens besuchten großen Stand des Gastlandes Österreich in Halle vier rücken die Kellner für einen Moment die Stühle zusammen, öffnen Hemd und Weste und köpfen eine Flasche Schaumwein. Beschwingte Erleichterung.

Als Österreichs Präsident Alexander Van der Bellen bei der feierlichen Messeeröffnung am Mittwoch abend im Gewandhaus demonstrativ das Manuskript beiseitegelegt und betont hatte, nach all den Ehrbezeugungen müsse nun einmal endlich »über Literatur gesprochen werden«, hatte man ob so viel ankumpelnden Pathos noch lachen müssen, zu deutlich klang einem da Reich-Ranickis »Ich muss mich mit Literrraturrr beschäftigen« im Ohr. Tags drauf war denn in den Hallen trotz allgemeiner Wiedersehensfreude wenig zu spüren von der beschworenen Euphorie. Wie ein Grauschleier lag der Trübsinn der schlechten Branchenlage über den Ständen. Grundstimmung: Mal schauen, was das wird. Zuviel hatte sich getan seit 2019, als hier letztmals die große Betriebsamkeit zu Gast war. Da steckte allen noch etwas das Remmidemmi um rechte Verlage vom Vorjahr in den Knochen, doch wurde tapfer Normalität demonstriert. Eine Ewigkeit entfernt. Heute hat man weniger Problem mit Faschos (die erst gar nicht gekommen sind) als mit dem Absatz. Die ersten Großverlage experimentieren mit KI-Übersetzungen, um die Kosten zu drücken, die Ergebnisse seien »gar nicht schlecht«, hört man. Was vermag da eine Messe mehr?

Überraschung: so einiges. Was vor allem an den Besuchern liegt. 274.000 kamen nach Angaben der Veranstalter, und damit nur knapp 12.000 weniger als im Rekordjahr vor der Pandemie. Wen es da an die Verlagsstände, zur längst assimilierten und diesmal besonders sichtbaren Manga-Comic-Con oder zu den Veranstaltungen des Lesefests »Leipzig liest« zog, wird schon länger nicht mehr gesondert ausgewiesen, aber das Interesse, von dem die Zahlen in den Jubelmeldungen künden, ist kein mathematisch getrickstes.

Das merkt man etwa abseits der Messe, wo diese eh immer am schönsten ist: etwa in der Galerie Artae, wo sich am Sonnabend vormittag zur traditionellen Frühschoppenlesung bei Bamberger Bier und Weißwurst die Teilnehmer auf den Bierbänken drängen, um Thomas Kapielski und Andreas Maier zu hören, die kunstvoll die Balance zwischen »Satire als Fechtkunst« (Kapielski) und dem kalten Ausleuchten des »schwarzen Kapitels Heimat« (Maier) halten. Oder am selben Abend bei der Lesung von Autoren der neoavant­gardistischen österreichischen Zeitschriften Perspektive und Idiome, der »Sprachkosmos« in der Klopstockstraße ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Idiome-Mitherausgeber Florian Neuner hatte zuvor am junge Welt-Stand berichtet, wie er sich in seinem Jahr als Grazer Stadtschreiber einmal über unerwartetes Klingeln an seiner Dienstwohnung am Schlossberg gewundert und nicht geöffnet hatte. Draußen stand Van der Bellen. Ob der Schönheit dieses Sinnbildes muss er selbst fein lächeln.

Doch auch auf dem Messegelände wird sich, ganz unpathetisch, tatsächlich »mit Literatur beschäftigt«. Die auf den Leseinseln oft unvermeidliche Publikumsfluktuation unterbleibt auffällig oft, dafür wird trotz allgemeiner Teuerung kräftig gekauft. Kaum ein Verleger, der sich am Sonntag nicht am Weinglas nippend über seine Verkaufszahlen freut. Der Grauschleier ist weg. Das Luxusprodukt Buch, es braucht es also doch.

Am Donnerstag hatte einen Arno Schmidt gewohnt griesgrämig drein­blickend von einem Plakat der ihm gewidmeten Stiftung mit einem Zitat begrüßt: »Buchmesse – sehr merkwürdig (und schändlich narrenhäusig! Nein, so was dürfte’s nicht geben!)« Man wird ihm widersprechen müssen.