Kay Nietfeld/dpa Der Staatssekretär und der Trauzeuge: Patrick Graichen (Berlin, 5.9.2022)

Für die Grünen läuft es momentan nicht rund. Die Zeiten, in denen die ökoliberale Partei davon träumte, dauerhaft an den Sozialdemokraten vorbeizuziehen, sind vorerst vorbei. Am Wochenende wurde eine Umfrage publik, die die Partei im Bund bei nur noch 14 Prozent sieht – sie fällt damit selbst hinter der AfD zurück – und auf den tiefsten Stand seit Ende 2021. Ein Popularitätsschub steht nicht unmittelbar an: Seit einigen Tagen brennt der Baum im Bundeswirtschaftsministerium, das von Robert Habeck geführt wird. Der Minister sieht sich Vorwürfen der Vetternwirtschaft ausgesetzt. In der Hauptsache geht es um private Verbindungen zwischen Energiestaatssekretär Patrick Graichen und dem designierten Geschäftsführer der Deutschen Energie-Agentur (Dena) Michael Schäfer.

»Nicht aufgepasst«

Nachdem die Sache seit einigen Tagen gebrodelt hatte, quälte sich Habeck am Samstag bei einem Besuch eines Küstenkraftwerks in Kiel eine Stellungnahme ab. Weil der »Anschein einer Vorteilsannahme« nicht ganz auszuschließen sei, müsse das Verfahren zur Besetzung des Dena-Geschäftsführerpostens »neu aufgesetzt« werden. Der Staatssekretär hatte Habeck zu Beginn vergangener Woche darüber informiert, dass Schäfer, der in der Geschäftsleitung des Naturschutzbundes Deutschland und für die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus saß, sein Trauzeuge war. Graichen wiederum war Mitglied einer Findungskommission, die den Mann für die Neubesetzung der Dena-Geschäftsführung vorgeschlagen hatte.

Graichen sprach am Freitag von einem Fehler, stellte den Vorgang aber eher als eine Art Nachlässigkeit dar. Er habe im Verfahren der Findungskommission »leider nicht richtig aufgepasst«. »Ich hätte mich ab dem Moment, als Michael Schäfer Kandidat wurde, aus dem Verfahren zurückziehen sollen, damit im weiteren Prozess kein falscher Eindruck entsteht«, so der Staatssekretär. Auch eine Sprecherin Habecks erkannte lediglich einen »bedauerlichen Fehler«. Es könne der Anschein einer möglichen Befangenheit Graichens entstanden sein. Staatssekretär Stefan Wenzel als Dena-Aufsichtsratsvorsitzender habe am Donnerstag den Aufsichtsrat gebeten, das Verfahren zu überprüfen. Das Verfahren dürfte also neu gestartet werden. Schäfer könnte dabei seinen Posten, den er noch nicht angetreten hat, verlieren.

Die bundeseigene Deutsche Energie-Agentur versteht sich laut Eigendarstellung als »Wegbereiter« der Energiewende. Die Dena hatte Anfang April mitgeteilt, Gesellschafter und Aufsichtsrat hätten Schäfer mit Wirkung zum 15. Juni 2023 zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung bestellt. Für den Minister, der nicht nur von der Opposition, sondern auch vom Koalitionspartner FDP kräftig angegangen wird, dürfte die Affäre zur Unzeit kommen.

Die Liberalen forderten Habeck zur Aufklärung auf. Aus der Opposition kommen Rufe nach einer Entlassung Graichens. CDU-Generalsekretär Mario Czaja sagte am Montag gegenüber Bild, Habeck müsse Verantwortung zeigen und den Staatssekretär entlassen. In der ZDF-Sendung »Berlin direkt« hatte Czaja am Sonntag kritisiert, der Minister habe sich »immer mehr eingeigelt im Kreise von denen, die sein Parteibuch haben, aber vor allem auch im Verwandtschaftsverhältnis mit seinen Staatssekretären stehen«.

Schwester beim Öko-Institut

Habeck hatte Graichen dagegen den Rücken gestärkt. Er sei »der Mann, der Deutschland vor einer schweren Energiekrise bewahrt hat«. Er habe die Kohlekraftwerke ans Netz gebracht, die letzten Atomkraftwerke länger laufen lassen und die Flüssiggasspeicher wieder in eine

gesetzliche Norm gebracht.

Die »Trauzeugen-Affäre« entwickelt sich zu einem Zeitpunkt, in dem das Habeck-Ministerium in Sachen Personalpolitik ohnehin für Diskussionen sorgt. So arbeitet Graichens Schwester Verena, verheiratet mit dessen Staatssekretärskollegen Michael Kellner, wie auch ein weiterer Bruder beim Öko-Institut, einer Forschungseinrichtung, die Aufträge vom Bund bekommt. Habeck beeilte sich zu beteuern, an deren Ausschreibung seien aber weder Patrick Graichen noch Kellner beteiligt: »Die gehen nicht über ihre Schreibtische.« Union und AfD haben am Mittwoch im Bundestag die Gelegenheit genutzt, die familiären Verflechtungen zu skandalisieren. Der CDU-Abgeordnete Tilman Kuban sprach von »mafiösen Tendenzen«. Vertreter der Ampel-Fraktionen verwiesen dagegen darauf, es seien keine Regeln verletzt worden.