Taro Yamashita/Troisième Oeil Productions/Shizuoka Broadcasting System 2022 Am Fuße des Berges Fuji bewirtschaftet Eichi Honda die Teefelder seiner Familie

Von wegen steinalt

Historische Baustoffe neu entdeckt

Drei Schleswig-Holsteiner lassen nahe der Grenze zu Dänemark nichts verkommen und bauen ihren Hof in Kalleby aus teils mehrere hundert Jahre alten Ziegelsteinen. Nicht so einfach, wenn man dem historischen Material zum Trotz Außensteckdosen anbringen muss. BRD 2022.

NDR, 15.30 Uhr

Japan – Der Teemeister

Zwar sind die Japanerinnen und Japaner bei weitem nicht diejenigen, die den meisten Tee verzehren – allerdings wird mit dem Sado, dem traditionellen Teeritual auf Nippon, grundsätzlich hoher Wert auf das Erlebnis beim Trinken gelegt. Wie das Grünteeschlürfen als Kulturpraxis auch heute noch ein Land prägt. Frankreich/Japan 2022.

Arte, 16.55 Uhr

Re: Der Zorn der Franzosen

Ende März postete der bandgewordene schlechte Geschmack, der sich Culcha Candela nennt, in bezug auf die Massenbewegung gegen die Rentenreform in Frankreich im Duktus eines mittelschwer betrunkenen Til Schweigers im Netz: »Die Proteste sind ne Frechheit und gefährden (mal wieder) die Demokratie in Frankreich! Schade, dass Deutschland nichts dazu sagt. (…) Wenn in Frankreich die Nazis oder die Kommunisten die Macht übernehmen (leider realistisches Szenario nach Macron) haben wir mitten in Europa eine ›Weimarer Republik‹ (…) Die Franzosen leben auf Pump, arbeiten am kürzesten und sind bisherige Spitzenreiter beim Renteneintritt gewesen (…)« (alles sic!). Wer wie Culcha Candela denkt, der Welt mit ihrer Musik einen Gefallen zu tun, denkt wohl auch, dass die Demokratie gefährdet sei, wenn die eindeutige Mehrheit eine Reform ablehnt und dagegen protestiert, wenn sie gegen ihren Willen durchgeprügelt werden soll. Frankreich 2023.

Arte, 19.40 Uhr

Frau Müller muss weg!

Eine Gesandtschaft besorgter Eltern findet sich zu einem außerplanmäßigen Termin mit der Klassenlehrerin Frau Müller ein. Weil die Noten schlecht sind und am Schuljahresende die Entscheidungt fällt, ob die Kinder den Sprung aufs Gymnasium schaffen, sind die Eltern (Justus von Dohnányi, Anke Engelke, Ken Duken, Mina Tander, Alwara Höfels) fest entschlossen, mit der Absetzung der Lehrerin zu retten, was noch zu retten ist – koste es, was es wolle! D 2015.

One, 21.00 Uhr

Whitney – Can I Be Me

2012 – mit gerade einmal 48 Jahren, vom eigenen Erfolg an die Wand gedrückt, ehelicher Gewalt ausgesetzt und von Drogen sediert – ertrank Whitney Houston in ihrer Badewanne. Die Welt verlor eine ihrer größten Gesangsstimmen. Darüber, wie es ist, zu scheiden, konnte sie immer noch am besten singen, wie am Ende ihres Albums »My Love is Your Love« (1998): »It’s not right / But it’s ok.« USA/GB 2017.

Arte, 21:45

10 Cloverfield Lane

Eigentlich will man ja wieder verwackelte Handkameraaufnahmen der Kaputtmachung einer Großstadt durch ein gigantisches Alien sehen, aber dann packt dich das Stockholm-Syndrom, und du bist okay damit, dass dich Howard (John Goodman) in seinem Bunker behält, weil draußen die Welt untergehen soll. Das Sequel zum Found-Footage-Film »Cloverfield« (2008) ist ein klaustrophobisches Kammerspiel. USA 2016.

Pro sieben, 23.50 Uhr