Barrikaden gegen Banden

Ralph Tedy Erol/REUTERS

In Haiti spitzt sich der Konflikt zwischen der Bevölkerung und marodierenden Banden weiter zu. Am Montag entlud sich die Wut über die allgegenwärtige Gewalt: Bewohner von Haitis Hauptstadt Port-au-Prince steinigten mehr als ein Dutzend mutmaßliche Bandenmitglieder oder verbrannten sie bei lebendigem Leibe. Die Männer seien nach einer Polizeikontrolle »leider gelyncht worden«, erklärte die Polizei. Zuvor hatten Gangmitglieder Häuser geplündert und Bewohner angegriffen. Die Vereinten Nationen warnten, die Sicherheitslage in der haitianischen Hauptstadt gleiche immer mehr der in einem Kriegsland. Während sich die Bevölkerung mit Barrikaden (Foto) vor den bewaffneten Gruppen zu schützen sucht, plädierte die neue UN-Sonderbeauftragte für Haiti, María Salvador, vor dem UN-Sicherheitsrat für den Einsatz einer internationalen Truppe. Das Land erlebe eine der schlimmsten Menschenrechtskrisen seit Jahrzehnten und eine beispiellos dramatische Sicherheitslage, in deren Zuge sich Gewalt auch in der gesamten Region ausbreiten könne, sagte sie am Mittwoch in New York. (AFP/dpa/jW)