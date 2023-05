Nachruf auf einen Traum

Silke Winkler Der Traum wird zur Trümmerlandschaft (Szene aus »Leuchte, mein Stern, leuchte«)

Der sowjetische Spielfilm »Leuchte, mein Stern, leuchte« (1969) von Alexander Mitta war ein Abschied. In Form einer »Legende von Iskremas« verabschiedete er sich auf fast liebevolle Art von den revolutionären Hoffnungen der 20er Jahre. Im Film sind sie verkörpert durch den Wanderschauspieler Wladimir Iskremas, einen Wiedergänger der in der russischen Literatur geläufigen Figur des »Narren Gottes«. Iskremas glaubt, ausgerechnet die Bewohner des vom Bürgerkrieg gebeutelten Dorfes Kropiwnitzy in der Ukraine (die Defa-­Synchronfassung spricht von »Südrussland«) mit revolutionärem Theater und großen Emotionen beglücken zu müssen, die sich als Phrasen erweisen. Den Wettbewerb um die Publikumsgunst mit dem Stummfilmkurbler Pascha, der den Leuten banale Sketche präsentiert, die er je nach politischer Konjunktur von links oder rechts moralisch kommentiert, muss Iskremas verlieren, da hilft es auch nichts, dass er das Theater seines Konkurrenten anzündet. Es ist ein Abgesang auf die Vorstellung, Kunst könne ein Medium der Veränderung sein. Die Anpassung setzt sich durch. Mittas Film enthielt sich einer klaren Stellungnahme zugunsten von Utopie oder Pragmatismus. Er war ein Produkt seiner Entstehungszeit: der Stagnationsphase der Sowjetunion unter Leonid Breschnew, als an die Stelle der Hoffnung auf den Kommunismus die auf eine Neubauwohnung getreten war.

Diese resignative Grundhaltung radikalisiert Martin Nimz in seiner Schweriner Bühnenfassung des Stoffes. Das Bühnenbild ist eine Trümmerlandschaft mit Dutzenden von Schaufensterpuppentorsi, einem verstimmten Klavier und Stahlkonstruktionen im Hintergrund, die den konstruktivistischen Architektur­utopien der frühen 20er Jahre nachempfunden sind, vor allem dem »Monument für die Dritte Internationale« von Wladimir Tatlin. Iskremas – der Name ist ein Akronym im Stil jener Jahre für »Die Kunst der Revolution den Massen« – erscheint mit einem Schrankkoffer, dem er ein paar Requisiten und ein Sortiment an Schnapsflaschen entnimmt. Aus einigen der herumliegenden Torsi baut er sich ein Publikum und rezitiert den Antonius-Monolog aus Shakespeares »Julius Caesar«. Das ist mindestens abgehoben. Der Rest der Handlung verläuft in einem Chaos aus lokalen Machtübernahmen mal der Roten, mal der Weißen, mal der »Grünen« – eine Anspielung auf die anarchistische Bauernbewegung von Nestor Machno. Krysia, die zweite Heldin, ein von seiner polnischen Herrschaft verstoßenes Dienstmädchen, nimmt sich des brotlosen Künstlers an. Es geht laut zu, die Platzpatronen knallen, Nebendarsteller werden über den Haufen geschossen. Krysia (Wassilissa List) ist die einzige Figur in diesem Stück, die irgendwie mit den Beinen auf dem Boden zu stehen scheint. Sie glaubt, was ihr Iskremas über ihr Schauspieltalent einredet, und versucht verzweifelt chargierend, eine dramatische Jeanne d’Arc abzugeben: »Habt keine Angst!«

Soll das heißen, das alltägliche Mitmachen der »Sowjetmenschen« beruhe auf Angst? Es wird allenfalls suggeriert. In der Schlussszene singt sie auf russisch das titelgebende Lied »Leuchte, mein Stern, leuchte«. Ergreifend, aber es wirkt wie das Licht eines längst erloschenen Sterns, das noch seinen Weg durchs All findet. Die Schweriner Inszenierung bringt das Ende des sowjetischen Traums auf die Bühne, eines Traums, der in Zeiten des Ukraine-Kriegs jene Anziehungskraft eingebüßt hat, die einst viele über manches an der sowjetischen Wirklichkeit hinwegsehen ließ. Es ist ein trauriges Ende in Schwerin, aber es ist das gerechte Ende einer Haltung zur Sowjetunion, die sich auf Hoffen beschränkte und sich keinen Begriff von ihr machte. Der rote Stern muss andere Energiequellen finden, um wieder leuchten zu können.