Andreas Arnold/dpa Geschichte geschrieben: Lkw-Fahrer im Arbeitskampf auf der Raststätte Gräfenhausen am 5. April

Es ist eine bahnbrechende Nachricht: Der Streik der Lkw-Fahrer an der Autobahnraststätte Gräfenhausen in Hessen ist nach mehr als fünf Wochen erfolgreich beendet. Die polnische Speditionsgruppe Mazur habe sich dazu bereit erklärt, alle Fahrer auszubezahlen, teilte am Mittwoch abend etwa das DGB-Beratungsnetzwerk »Faire Mobilität« mit. Später brachte eine Pressemitteilung des DGB-Landesverbandes Hessen-Thüringen Gewissheit: »Alle Fahrer haben das geforderte Geld erhalten.«

Am 18. März begann der spontane Streik auf der Raststätte zwischen Darmstadt und Frankfurt am Main. Rund 65 Fahrer aus Georgien und Usbekistan gaben dem grassierenden Unrecht auf europäischen Straßen ein Gesicht (jW berichtete). Ihr Kampf erfuhr breite gesellschaftliche Unterstützung. Geführt wurde die Auseinandersetzung um die ausstehenden Löhne aber von den Fahrern selbst.

Aus ihren polnischen Arbeitsverträgen, die Scheinselbständigkeit ermöglichen, lassen sich kaum oder nur sehr schwer Rechtsansprüche ableiten. Und offizielle gewerkschaftliche Aktionen wären zumindest nicht von deutschem Arbeitsrecht gedeckt gewesen. Schlüssel zum Erfolg waren das Durchhaltevermögen und die Solidarität der Fahrer untereinander. Sie mussten zusammenstehen, bis die Spedition irgendwann auf die Forderungen eingehen würde.

Nun gibt es einen schriftlichen Vertrag, unterzeichnet von Mazur und allen Fahrern. Edwin Atema, niederländischer Gewerkschafter und gewählter Verhandlungsführer der Arbeiter, sagte am Donnerstag gegenüber jW: »Das Wichtigste für mich ist, dass das Geld da ist, dass die Fahrer nach Hause können und dass in der Vereinbarung steht, dass alle juristischen Schritte zurückgezogen werden und in Zukunft keine weiteren erfolgen.«

Nach Angaben der European Transport Worker Federation, zu der auch Atemas FNV-Gewerkschaft gehört, haben die Fahrer mit ihrem »wilden Streik« offene Lohnzahlungen in Höhe von insgesamt mehr als 300.000 Euro erkämpft.

Zum Durchbruch bei den Verhandlungen, die wochenlang nicht vorangekommen waren, dürften Firmen am Kopf der Lieferkette ihren Teil beigetragen haben. Laut Taz vom Donnerstag hatte ein Lkw auf der Raststätte ein wichtiges Teil von General Electrics geladen, das möglichst bald in der Schweiz ankommen sollte. Über beteiligte Speditionen sei unter Androhung von Vertragsstrafen Druck auf Mazur ausgeübt worden, hieß es. General Electrics wollte das bis zum Redaktionsschluss nicht bestätigen.

Druck kam auch von polnischer Seite, sagte Verhandlungsführer Atema im Gespräch mit jW: »Wir haben gesehen, dass der polnische Arbeitgeberverband auf die Gruppe Mazur zugegangen ist.« Mit einer zügigen Einigung habe weiterer Schaden vom Image der polnischen Industrie abgewendet werden sollen.

Wenn es um ihre ökonomischen Interessen geht, werden die Unternehmen aktiv. Aber dass sie etwas gegen die Lohnsklaverei tun würde, über die dank des Streiks in den vergangenen Wochen rege berichtet wurde, lässt sich nicht sagen. Darum fordert Stefan Körzell aus dem DGB-Vorstand eine gesetzliche Regulierung. Die hier freigelegten »ausbeuterischen Arbeitsbedingungen« seien kein Einzelfall, »sondern die Regel in der europäischen Logistikbranche«.

Die Georgier und Usbeken von der Raststätte Gräfenhausen haben gezeigt, wie man sich eigenmächtig wehrt: durch Druck auf die Wertschöpfung und durch Öffentlichkeit, Ausdauer und Solidarität. Damit haben sie Geschichte geschrieben.