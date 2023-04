Wegners wacklige Wahl

Annette Riedl/dpa Tausch des Schilds am Eingang zum Roten Rathaus am Donnerstag in Berlin

Am Ende gab es nur matten Applaus im Abgeordnetenhaus für Kai Wegner: Die Wahl des CDU-Landesvorsitzenden zum Regierenden Bürgermeister Berlins geriet am Donnerstag zu einem Debakel für alle Beteiligten. Erst im dritten Wahlgang wurde Wegner gewählt, das erwartete Durchwinken spätestens in der zweiten Runde blieb aus. 86 Abgeordnete stimmten schließlich für ihn. Ob am Ende die gesamte SPD-Fraktion mit Ja stimmte oder ob AfD-Stimmen für Wegner ihren Anteil an dessen Wahl hatten, bleibt Spekulation – wenn auch die AfD-Fraktion auf Twitter mitteilte, für Wegner gestimmt zu haben.

Im ersten Wahlgang war Wegner noch durchgefallen. Nur 71 von 159 Abgeordneten votierten für ihn. Von den 86 Abgeordneten von CDU und SPD verweigerten ihm also 15 die Gefolgschaft, vermutlich aus der SPD. Fast die Hälfte der SPD-Fraktion dürfte also gegen ihn votiert haben. Im zweiten Wahlgang stimmten dann 79 Abgeordnete für Wegner, 79 gegen ihn. Damit fehlte ihm eine Stimme. Bereits vor der Wahl war spekuliert worden, dass es nicht glatt für »Schwarz-Rot« verlaufen würde. So hatten fünf SPD-Abgeordnete angekündigt – allerdings noch vor Ende des SPD-Mitgliedervotums – dieses Bündnis nicht unterstützen zu wollen. Im Mitgliederentscheid hatten nur 54,3 Prozent der Berliner SPD-Mitglieder für die neue Koalition votiert.

In der Opposition des Abgeordnetenhauses überwog die Sorge um die »Regierbarkeit« Berlins. Katina Schubert, Landesvorsitzende der Linken, erklärte vor dem dritten Wahlgang am Donnerstag gegenüber dem RBB nicht uneigennützig, eine Wahl Wegners führe dennoch zu einer »Koalition des Chaos«. CDU und SPD würden »sich gegenseitig blockieren und sich nicht die Butter auf dem Brot gönnen«. »Unsere Türen stehen offen«, diente sich Schubert der SPD an.

Die Suche nach Schuldigen ließ nicht lange auf sich warten. Der Schatzmeister der Berliner CDU, Jan-Marco Luczak, spekulierte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, in der SPD gebe es offensichtlich viele, die die Wahl des Regierenden Bürgermeisters nutzten, um mit den SPD-Chefs Franziska Giffey und Raed Saleh abzurechnen. Das sei »staatspolitisch unverantwortlich«. CDU-Chef Friedrich Merz rief vor dem dritten Wahlgang gegenüber den Sendern Pro sieben, Sat.1 und Kabel eins die SPD zur Wahl Wegners auf, um »die Regierungsfähigkeit dieser Stadt« wiederherzustellen. Der Berliner SPD-Abgeordnete Orkan Özdemir gab gegenüber dpa dagegen der Union die Schuld. »Ich bin sehr sicher, dass es aus den Reihen der CDU ist. Die müssen ihre Reihen jetzt schließen«, sagte er.

Vom »schwarz-roten« Senat ist unter anderem eine Verschärfung im Bereich innere Sicherheit zu erwarten, etwa durch eine härtere Gangart gegen Klebeaktionen von Klimaschutzaktivisten, die vom Boulevardblatt Bild bereits angemahnt wurde. Auch das Polizeigesetz dürfte verschärft werden. Angesichts dessen erklärte der Linke-Abgeordnete Ferat Kocak vor der Wahl Wegners gegenüber jW am Donnerstag, für Die Linke beginne »eine Zeit entschiedener Opposition gegen die Law-and-Order-Politik der schwarz-roten-Koalition«. Man werde es nicht hinnehmen, »dass die Koalition mit noch mehr Polizei noch repressiver gegen Menschen mit Migrationsgeschichte vorgehen wird«. Auch klimapolitisch werde seine Fraktion »die Stadt verteidigen müssen«, so Kocak. »Ich bin mir sicher, dass die sozialen Bewegungen Schwarz-Rot die Vision eines solidarischen Berlins entgegenstellen werden.«