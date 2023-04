Petra klopft bei Olaf an

Martin Wagner/IMAGO 44 der 100 auflagenstärksten Zeitschriften verzeichnen bei Abos und Einzelverkäufen einen starken Rückgang

Petra geht‘s nicht gut, Brigitte auch nicht – und Tina erst. Alle siechen sie dahin und wollen Hilfe, genauer: Staatsgeld. Deutsche Zeitschriftenverleger schlagen Alarm. Wegen der Preisexplosion bei Energie und Papier infolge des Ukraine-Kriegs malt ihre Lobby den Teufel an die Wand. »Bis zu einem Drittel der Titel (…) wären in ihrer Existenz bedroht, wenn sich die ökonomischen Rahmenbedingungen nicht ändern sollten«, erklärte Philipp Welte, Vorstandsvorsitzender des Medienverbands der freien Presse (MVFP), in der vergangenen Woche. Er forderte ein Eingreifen der Bundesregierung. Diese müsse ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag einlösen und sich für die flächendeckende Versorgung mit periodischen Presseerzeugnissen einsetzen. Andernfalls sei die »weltweit einzigartige Vielfalt journalistischer Zeitschriftenmedien« ernsthaft in Gefahr.

Am vergangenen Freitag berichtete der Branchendienst Meedia direkt aus der Intensivstation. Im ersten Quartal 2023 hätten 44 der 100 auflagenstärksten Titel bei Abos und Einzelverkäufen Rückgänge von zehn Prozent und mehr gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Allein unter den Top-20 finden sich zwölf TV-Programm-Anbieter, wovon nur der Gong-Verlag mit den Blättern Nur TV, TV-Sudoko und TV-Clever ein winziges Plus von 0,8 Prozent erwirtschaftete. Lediglich 13 Magazine vermeldeten überhaupt Zugewinne, darunter Adel aktuell oder Frau im Spiegel. Das »Flaggschiff« des Politjournalismus Spiegel verlor dagegen mehr als acht Prozent seiner Leserschaft. Etwas mehr als 550.000 Leser lassen sich von den Hamburger Propagandamachern noch hinters Licht führen. Nach der Landlust von der Deutsche-Medien-Manufaktur greifen knapp 200 Menschen mehr. Aber auch die führende »Lebensstil-Publikumszeitschrift« kämpft mit Absatzproblemen.

Noch ziert sich die Politik allerdings, den Bedrängten beizuspringen. Als die großen Zeitungsverlage in der Coronakrise ihr Lamento anstimmten, schien wenigstens ihr Bettelzug von Erfolg gekrönt. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) schnürte seinerzeit ein Paket über 220 Millionen Euro, das dann aber »nach intensiver Prüfung der verfassungs-, haushalts- und beihilferechtlichen Umstände und nach sorgfältiger Abwägung aller betroffenen Interessen« doch nicht in den Versand ging. Offenbar passte das Projekt nicht zusammen mit den Geboten »unabhängige Presse« und »Meinungsfreiheit«. Ähnlich lief es schon einmal, Anfang 2018, als die damals neu angetretene »große Koalition« im Koalitionsvertrag eine Kürzung der Rentenbeiträge von Zeitungszustellern versteckte. Die Sache flog auf und scheiterte.

Steht jetzt ein neuer Anlauf bevor und dabei vielleicht der ganz große Wurf? MVFP-Chef Welte, zugleich Burda-Manager, warnte jedenfalls vor einem »ordnungspolitischen Irrweg«, bloß Zeitungen und nicht auch Zeitschriften zu unterstützen. Mit Blick auf das bisherige Zaudern der Koalition sprach er von einer »Operation heiße Kartoffel«, weil die Verantwortung unter den Ministerien weitergereicht werde. Laut Wirtschaftswoche betrachtet sich Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) als nicht zuständig. Zudem soll er eine von seinem CDU-Vorgänger beauftragte Studie lange unter Verschluss gehalten haben. Als er sie jüngst doch offenlegte, ließ er wissen, sich deren Fazit nicht zu eigen zu machen und auch keinen Handlungsbedarf zu sehen. Die Autoren der Untersuchung plädierten dagegen für eine »Zustellförderung«. Derweil soll das Kanzleramt laut Medienberichten gegenwärtig damit befasst sein, die Angelegenheit zu prüfen.

Welte rechnet mit einer Entscheidung der Bundesregierung im Laufe dieses Jahres. Bis dahin wollen die Verleger nach der alten Masche verfahren: Preise hoch, Niveau runter. Laut einer MVFP-Erhebung planen 96 Prozent der Befragten, ihre Hefte zu verteuern, und 87 Prozent wollen die Digitalisierung vorantreiben. Dabei setze man verstärkt auf künstliche Intelligenz. In der Regel muss menschliche Intelligenz, sprich Beschäftigte, dafür weichen. Aktuell zählt die Branche 57.500 Beschäftigte und über 6.900 Zeitschriften.