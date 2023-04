Nachschlag: Technologieoffen

IMAGO/Shotshop

Da haben sie doch mal wieder ein Glanzstück an Aufklärung abgeliefert, die »Systemhuren« (generischer Twitter-Nutzer) von der »Anstalt«: die Flitzer von der FDP als bestens vernetzte Lobbyorganisation für Klimaleugner – Tempo 130, mein Arsch! Jedenfalls in Person ihres stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Lukas Köhler, der sich laut eigener Website »leidenschaftlich für Klimaschutz« engagiert. Wer hätte das gedacht, dass diejenigen, die uns tagtäglich Verzicht predigen, gerne mal einen über den Durst aus dem Becher der zum Erreichen der Klimaziele noch »erlaubten« CO2-Emissionen trinken? Treffend, wie Samira El Ouassil in ihrem Auftritt die Worthülsen der hemmungslosen Demokraten auseinandernimmt, da wird der Klimawandel eben zur »Herausforderung« und Klimaschutz zu »einer unserer größten Chancen«. Benutzen Sie nur häufig genug in dem Zusammenhang das Wort »Technologieoffenheit«. Wiederhole: »Technologieoffenheit«. Und noch mal: »Technologieoffenheit«. Darauf ein Glas E-Fuels. (mis)