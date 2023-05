Wenn es brenzlig wird

guy ferrandis - le bureau films, heimatfilm Isabelle Huppert als Gewerkschaftsvorsitzende Maureen Kearney

Man nannte sie »Atomic Anne«. Als Chefin des staatlichen Areva-Konzerns hatte Anne Lauvergeon (Marina Foïs) das Image der französischen Nuklearindustrie auf Hochglanz poliert. Unter anderem verdoppelte sie den Anteil der beschäftigten Frauen und stärkte deren Stimme im Unternehmen.

In Jean-Paul Salomés Spielfilm »Die Gewerkschafterin« wird Lauvergeons Absetzung im Jahr 2011 als rein persönliche Fehde zwischen ihr und dem damals noch amtierenden Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy dargestellt. Es ist nicht schlimm, dass sowohl die zu diesem Zeitpunkt bereits sehr hohen Verluste des Konzerns als auch die fragwürdigen Geschäftspraktiken Anne Lauvergeons in Afrika auf der Leinwand ausgeblendet werden. So wie es auch nicht weiter tragisch ist, dass ihr Nachfolger in der filmischen Umsetzung ein hundertprozentiger Vollpfosten ist, wie übrigens gut neunzig Prozent aller männlichen Charaktere. Was sich allerdings als wirklich verhängnisvoll für den Plot erweist, ist die Tatsache, dass mit der titelgebenden Gewerkschafterin (Isabelle Huppert) nach der Kaltstellung von Anne Lauvergeon eine Figur die Bühne dominiert, die im Vergleich zu »Atomic Anne« nur über die intellektuelle Strahlkraft einer Grubenlampe verfügt.

Anstelle eines Films über eine starke Frau sehen wir also einen halbwahren Wirtschaftskrimi mit einer von finsteren Mächten gejagten Heldin. Besonders brenzelig wird es für die, als sich ein verbitterter Mitarbeiter eines anderen staatlichen Energieriesen, der EDF, bei ihr meldet und ihr schon beim ersten konspirativen Treffen Vertragsentwürfe zusteckt. Aus den Papieren geht hervor, wie die zukünftige Zusammenarbeit zwischen der EDF, Areva und einem chinesischen Konsortium aussehen soll. Über seinen Chef, Henri Proglio, sagt der Informant: »Er verhandelt mit China hinter dem Rücken der Regierung.«

Diesen ziemlich putzigen Satz hat es in der Realität mit Sicherheit nicht gegeben. Denn die echte Maureen Kear­ney, die aus Irland stammt und in den 70er Jahren nach Frankreich zog, hat sich beim Aufkommen entsprechender Gerüchte damals als gut vernetzte Gewerkschafterin selbst intensiv um die Beschaffung der Dokumente gekümmert. In der Tat sahen die Verträge vor, dass beim Zustandekommen einer Zusammenarbeit relevante technologische Geheimnisse für die chinesische Seite zugänglich werden würden. Im Film wirft Kearney dem Nachfolger von »Atomic Anne« vor, er würde sie alle belügen und Tausende von Arbeitsplätzen gefährden. Bei ihm brennen daraufhin alle Sicherungen durch, und er wirft einen Stuhl nach der verhassten Gewerkschafterin.

In einem Interview, dass Kearney Jahre vor der Herstellung des Films gab, beschrieb sie den Ausraster ihres damaligen Chefs genau so, wie es dann im Film umgesetzt wurde. Danach folgten damals weitere, schwere Einschüchterungsversuche. Doch Maureen Kearney war keine ängstliche Frau und kämpfte weiter, bis an einem Montag morgen im Dezember 2012, als sie allein zu Hause war, jemand in ihr Haus eindrang, ihr eine Kapuze überzog und sie an einen Stuhl fesselte. Was dann folgte, wird im Film zwar wahrheitsgetreu wiedergegeben, doch verzichtet die Regie auf die direkte Darstellung. Diese Entscheidung wurde bestimmt nicht getroffen, um die Nerven des Zuschauers zu schonen; es hätte schlichtweg nicht in das erzählerische Konzept gepasst. Wir sollen bei dem Gerichtsthriller, zu dem der Film nach dem unglaublich brutalen Überfall wird, nicht wissen, wem wir glauben sollen: Kearney, über die wir erfahren, dass ihre Psyche noch nie die robusteste war, oder den Polizisten, die alles nur für von ihr selbst inszeniert halten (oder vielleicht auch nur so tun).

Tatsache ist, dass die polizeilichen Ermittlungen, die ausnahmslos in der Hand männlicher Beamter lagen, noch haarsträubender geführt wurden als im Film. Und die damalige Richterin, die auf der Leinwand gleichzeitig in die Rolle der Staatsanwältin schlüpft, hat es bei der ersten Verhandlung gegen Kearney in Wahrheit noch ärger getrieben. Schließlich hat sie die Gewerkschafterin, die seit dem Überfall nicht mehr arbeiten konnte, damals in erster Instanz wegen der Vortäuschung einer Straftat zu fünf Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe von 5.000 Euro verurteilt.

Ein von ihrer Gewerkschaft finanzierter Staranwalt ist daraufhin erfolgreich in Revision gegangen. Nach dem Freispruch sollten die Ermittlungen bezüglich des stattgefundenen Verbrechens noch einmal neu aufgenommen werden, und zwar von derselben Polizeitruppe, die im ersten Durchgang hinsichtlich der DNA-Proben wissentlich die Unwahrheit gesagt hatte und die angeblich auch keine im Vorfeld der Tat stattgefundenen Drohanrufe hatte dokumentieren können. Kearney hat eine neuerliche Untersuchung unter diesen Umständen dankend abgelehnt. Das ist das Ende der Geschichte in der Realität.

Und im Film? Da wird zum Schluss vor allem der Niedergang der französischen Atomindustrie bedauert.