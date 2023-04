Sekt zum Abschied

epd/imago In den Westen gelockt: Über Ungarn ausgereiste DDR-Bürger am 11. September 1989 im Notaufnahmelager Vilshofen

Aus Sicht der Soziologie hat dieses Buch ein Empirieproblem. Von den rund 16 Millionen DDR-Bürgerinnen und Bürgern, die mit Vollzug der »Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion« am 3. Oktober 1990 ihres Landes verlustig gingen oder dies vorher bereits freiwillig aufgegeben hatten, kommen in dem von Ingrun Spazier herausgegebenen Band »Briefe aus der DDR. 1989–1990« nur acht zu Wort. Nahezu alle Briefschreiberinnen und -schreiber stammen aus dem Umfeld der Berliner Humboldt-Universität oder ähnlichen Instituten. Es schreiben aber auch die Mutter der Herausgeberin sowie ihr Sohn, der die »Wende«-Zeit als Grundwehrdienstleistender bei der NVA erlebt hat. Mit den Bänden »AufBRUCH – 9. November 89. Leserbriefe aus der DDR« sowie »Die Stimme der Anderen. Leserbriefe aus der DDR im Jahr der Deutschen Einheit« (beide herausgegeben von Peter Jung, Papyrossa-Verlag) liegt ähnliches in breiterer Form bereits vor – nachzulesen ist hier Leserpost an die Junge Welt.

Die Adressatin der Briefe, Ingrun Spazier, geboren 1944 in Frankfurt an der Oder und 1988 nach Hamburg übergesiedelt, hat darauf verzichtet, ihre Antworten in den Band einzubringen, was beim Lesen eine fühlbare Leerstelle hinterlässt. Als befänden sich die Ostdeutschen mit ihren Eindrücken erneut in einer Art Echokammer. Die Herausgeberin verleiht in ihrem bereits 1990 geschriebenen Vorwort der Hoffnung Ausdruck, »ein anschaulicheres und zutreffenderes Bild« zu vermitteln, »als die zukünftige Geschichtsschreibung«. Hier hätten die Reflexionen aus westdeutscher Sicht ergänzend wirken können.

Zu Wort kommen Menschen, deren Lebenswege und berufliche Laufbahnen – typisch für ihre Altersgruppe – im Verlauf der »Wende« dramatische Einbrüche erlebten. Hilfreich sind die als Zwischentitel eingefügten Daten der Jahre 1989/90, anhand derer der Leser sich das eine oder andere Detail wieder bewusst machen kann. Schlaglichtartig sei hier nur eine Zahl genannt: Bereits im Mai 1990 betrug die Arbeitslosenzahl in der DDR, in der Erwerbslosigkeit vorher nicht vorkam, rund 100.000.

Spazier hat als Auftakt die Kommunalwahlen am 7. Mai 1989 und die Öffnung der ungarischen Grenze zu Österreich fünf Tage zuvor gewählt; letzteres der Beginn einer breiten Fluchtbewegung aus der DDR. Bei den Briefschreibenden ist die Unzufriedenheit mit dem realexistierenden Sozialismus deutlich herauszulesen, allerdings auch Unverständnis für jene, die das Land verlassen, begleitet von Kritik an den Massenmedien. So schreibt Anita, geboren 1940 in Berlin, zur Wendezeit an der Humboldt-Universität tätig, am 15. Oktober 1989: »Anstatt sich in unseren Medien mit der Massenflucht (…) auseinanderzusetzen, den jungen Menschen, die sich zum Bleiben entschließen, die Möglichkeit zum Mitreden und -denken zu geben, gibt es nur Blabla (…).«

Besoffenheit der Massen

Der Wille, sich an der politischen Diskussion zu beteiligen, ist dabei so stark wie nie. Die Briefschreiber diskutieren Artikel und Reden von Christa Wolf und Stefan Heym, Walter Jankas Buch »Schwierigkeiten mit der Wahrheit« oder Hermann Kants offenen Brief, der am 9. Oktober 1989 in der Jungen Welt abgedruckt worden war. »Ja doch, die anderen wollen uns wiederhaben«, hatte der Präsident des DDR-Schriftstellerverbandes damals geschrieben, »und wer zu ihnen geht, löst diesen Willen auf persönlichste Weise ein«.

»Über Nacht also wurden wir in der DDR mündig, und einen positiven Beitrag dazu liefern die Intellektuellen«, schreibt Alice, geboren 1926, damals wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universitätsbibliothek Berlin, am 9. November 1989 – ohne zu wissen, was am gleichen Abend noch geschehen würde. »Um 19.07 Uhr«, so notiert es Herausgeberin Spazier im Zwischentitel, »gibt Günter Schabowski auf der ZK-Pressekonferenz bekannt: Ab sofort erhalten alle DDR-Bürger ein Visum«.

Von der Besoffenheit der Massen anlässlich der am selben Abend erzwungenen Grenzöffnung lassen sich die Briefpartner nur wenig anstecken. »Freilich wachsen neue Besorgnisse«, schreibt Heinz, geboren 1930 in Plauen, 1989 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Humboldt-Universität, und berichtet, dass »die Republikaner die ersten waren, die heute morgen am neuen Grenzübergang Potsdamer Platz politische Handzettel verteilten«. Revanchisten witterten Morgenluft: »Man soll ja die Worte und die Finger lassen von der polnischen Westgrenze und Wiedervereinigung. Ersteres für immer. Das andere hat Zeit«, bemerkt dazu am 7. Dezember 1989 die Mutter der Herausgeberin, geboren 1906 in Berlin-Pankow, die zur Wendezeit in Frankfurt an der Oder lebte.

Keine Heldengeschichten

Die beschriebene Mündigkeit der DDR-Bürger weicht bald einer Ratlosigkeit ob des rasanten Ablaufs der Ereignisse. Am 8. Dezember 1989 wird der Rechtsanwalt Gregor Gysi zum Vorsitzenden der in SED/PDS umbenannten Partei gewählt, das berühmte Besenfoto entsteht. Währenddessen vollzieht sich auch in den ehemaligen Blockparteien die Abkehr von alten Überzeugungen. Sabine, geboren 1944 in Cottbus, damals Mitglied der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands, notiert am 14. Dezember 1989: »Gerade, da ich in das oberste Leitungsgremium meiner Partei eingezogen bin, verkündet sie die Absage an den Sozialismus.«

Abgesehen von der oben beschriebenen Einseitigkeit der Korrespondenz meint man nach einer Weile, einen Briefroman in der Hand zu halten. Die sehr persönlichen Schilderungen schaffen Intimität. Im Gegensatz zu manch anderen Veröffentlichungen über den Herbst 1989 liefert dieser Band keine Heldengeschichten.

Aus den Rufen »Wir sind das Volk« wird schnell »Wir sind ein Volk«. Eine neue Verfassung für die DDR oder der später eingebrachte Konföderationsvertrag werden vom überpotenten Vereinigungspartner beiseitegefegt. »Der o. g. Aufruf (›Nie wieder Deutschland‹, jW) kommt natürlich ein dreiviertel Jahr zu spät – alle Züge sind schon abgefahren«, schreibt Gertraud, geboren 1926, gelernte Diplombiologin und damals wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humboldt-Uni am 12. Mai 1990. Am 5. Mai desselben Jahres hatten in Bonn die Zwei-plus-vier-Gespräche begonnen, der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow war bereit, die DDR herzugeben. »Ich habe Mühe, nicht aus dem Fenster zu huppen«, bemerkt Gertraud am 25. August 1990.

Mit dem Inkrafttreten des »Einigungsvertrags« am 3. Oktober 1990 enden die Korrespondenzen. Christoph Hein bemerkt im Nachwort: »Nun hoffte man auf die ersehnte Wiedervereinigung, doch eine Vereinigung scheiterte, da einer der beiden Kandidaten zu schwach war.« Die »Allianz für Deutschland« aus (Ost-)CDU, »Demokratischem Aufbruch« und »Deutscher Sozialer Union« – und mit ihr das bundesdeutsche Kapital – hatte sich bei der Wahl am 18. März 1990 durchgesetzt.

»Am Vorabend des D-Mark-Day haben wir im Schauspielhaus den Dresdner Kreuzchor gehört und danach haben wir bei einer stillen Flasche Sekt die DDR verabschiedet. Schließlich waren es vierzig Jahre unseres Lebens, die besten, würde man in normalen Zeiten sagen«, schreiben Heinz und Inge am 22. Juli 1990.