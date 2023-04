Melnykistin des Tages: Kateryna Rietz-Rakul

screenshot/ui.org.ua

Vor nationalen Stereotypen soll man sich bekanntlich hüten. Auch wenn man manchmal den Eindruck bekommen kann, sie besäßen einen wahren Kern. Etwa die Aussage »unverschämt wie ein Ukrainer«. Jedenfalls ein solcher in offizieller Mission. Wie jetzt Kateryna Rietz-Rakul, Chefin des Anfang April in Berlin eröffneten ukrainischen Kulturinstituts.

Das Institut untersteht dem ukrainischen Außenministerium, das seinerzeit Andrij Melnyk als Botschafter nach Berlin schickte. Der kann das Herumholzen auch jetzt nicht lassen; zuletzt kündigte er Oskar Lafontaine und Sahra Wagenknecht auf Twitter an, sie würden für ihre »Komplizenschaft mit dem Kriegsverbrecher Putin« demnächst »zur Rechenschaft gezogen«.

Rietz-Rakul macht es eine Nummer kleiner. Sie soll an der kulturellen Front für deutsche Waffenlieferungen kämpfen, wie sie der Berliner Zeitung vom Dienstag verriet: »Für mich ist es das Wichtigste, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt – und ich sehe es auch so, dass der Krieg mit Waffen und nicht mit Kultur gewonnen wird. (…) Wenn wir also wollen, dass Deutschland der Ukraine Waffen liefert (…), liegt es in unserem Interesse, dass Deutschland unsere Kultur kennenlernt – und dadurch uns kennenlernt.«

Und den Gegner nicht mehr. Den will sie aus Berlin wegbeißen. Es sei ihr unverständlich, sagte sie der Berliner Zeitung, warum das »Russische Haus« in der Friedrichstraße immer noch offen sei. Denn es biete »nichts als Propaganda«.

Das nennt man Chuzpe. Was hatte nämlich dieselbe Autorin, die jetzt Rietz-Rakul interviewte, in derselben Zeitung von der Eröffnungsshow des ukrainischen Kulturinstituts berichtet: »eine Ausstellung von Kriegsplakaten, die von jungen ukrainischen Künstlern entworfen wurden«, die »VR-Dokumentation ›You destroy. We create.‹«, »Werke junger ukrainischer Autoren, die nach der russischen Großoffensive verfasst wurden«. Aber nachgefragt hat sie nicht.