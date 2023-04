Amis dürfen alles kaufen

Viessmann/dpa »Asiatische Konkurrenz in Schach halten«: Fertigungshalle für Wärmepumpen bei Viessmann in Allendorf (Eder)

Mit dem Verbot neuer Öl- und Gasheizungen forciert die Bundesregierung den Einbau von Wärmepumpen. Auf deren Hersteller warten lukrative Geschäfte. Die Branche steht vor dem Boom, und da verkauft der größte Hersteller des Landes, das hessische Familienunternehmen Viessmann, seine Produktion an den US-amerikanischen Konzern Carrier Global.

Die Klimasparte von Viessmann, zu der Heizungen und eben Wärmepumpen gehören, soll laut Handelsblatt vom Mittwoch für mehr als zwölf Milliarden US-Dollar den Besitzer wechseln. Das deutsche Unternehmen will damit sein Kerngeschäft abtreten, das Schätzungen zufolge etwa 85 Prozent zum Umsatz beisteuert. Von den knapp 14.500 Beschäftigten sollen etwa 10.500 in den neuen Konzern wechseln. Wie viele von den übrigen in anderen Sparten von Viessmann verbleiben beziehungsweise ihren Arbeitsplatz verlieren, ist nicht bekannt. Betriebsbedingte Kündigungen seien für drei Jahre ausgeschlossen und alle Standorte für fünf Jahre gesichert, hieß es in einer Unternehmensmitteilung vom Mittwoch.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) begrüßte den geplanten Verkauf. Er zeige, »dass Klimaschutztechnologien die Technologien der Zukunft sind, deutsche Unternehmen viel Kapital anziehen, weiter leistungsfähig sind und der Markt für Wärmepumpen so attraktiv ist, dass er Investitionen anzieht«, erklärte Habeck am Mittwoch. Deutsche Unternehmen hätten die Technologie nach vorn gebracht und würden nun Werte und Wachstum schaffen.

Gleichzeitig kündigte er an, das Geschäft prüfen lassen zu wollen. Wichtig sei, »dass die Vorteile unserer Energiepolitik und Gewinne, die damit erwirtschaftet werden, auch weiter dem Standort Deutschland zugutekommen«. Man werde die vorgesehenen Prüfschritte machen und sich das alles anschauen. Prinzipielle Skepsis hat die Bundesregierung diesmal allerdings nicht. Schließlich soll das strategisch wichtige Unternehmen nicht an einen chinesischen Investor veräußert werden.

Der energiepolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Michael Kruse, sieht in dem Verkauf ein starkes Indiz für eine verfehlte Standortpolitik des Wirtschaftsministers. Technologieunternehmen stünden deshalb unter Druck und drohten reihenweise zu Übernahmekandidaten zu werden, erklärte Kruse gegenüber dpa. CDU-Kollegin Julia Klöckner nannte es »schade«, dass ein zukunftsträchtiger Technologiebereich in US-Hand übergehe. Aber das sei eine »freie unternehmerische Entscheidung« – unter Konzernen aus der »freien Welt«, schwang da mit.

Der Investor kommt also nicht aus Asien, sondern soll dabei helfen, die asiatische Konkurrenz auf dem deutschen und europäischen Markt in Schach zu halten. Deutsche Hersteller wie Viessmann, Vaillant oder Bosch-Buderus haben bei den Wärmepumpen noch eine gute Marktposition, asiatische Unternehmen stehen aber in den Startlöchern: Mitsubishi, Panasonic und Daikin aus Japan, aber auch Technologiekonzerne wie Samsung (Südkorea) oder Midea (China). In der FAZ vom Dienstag wurden sie allesamt als »asiatische Billiganbieter« tituliert.

Diese Konzerne verfügen bereits über riesige Produktionskapazitäten und können leicht eine steigende Nachfrage bedienen. Sie produzieren seit Jahrzehnten Klimaanlagen, die Wärmepumpen sehr ähnlich sind. Nach Einschätzung des Handelsblatts steht die Branche vor einem Konzentrationsprozess: Wer weiter mitspielen wolle, »brauche Größe und Skaleneffekte«. Das notwendige Kapital dafür erhofft sich Viessmann offenbar von Carrier Global. Die Übernahme mache ein schnelleres Wachstum möglich, zitierte dpa aus Unternehmenskreisen.

Der US-Konzern erhofft sich einen besseren Zugang zum Markt in Europa. Gerade in Deutschland haben es ausländische Produzenten bislang schwer: Handwerker empfehlen vor allem die Anlagen, an denen sie selbst ausgebildet wurden – und das sind noch vor allem diejenigen deutscher Hersteller. Der wachsende Konkurrenzdruck könnte das aber bald ändern.