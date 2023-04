»Schwamm ist voll«

IMAGO/Political-Moments Für Regierung und rechte Opposition sind Abschiebungen die schnelle und einfachste Lösung

In der Flüchtlingspolitik bietet sich seit Wochen dasselbe Bild: Die Kommunen pochen auf mehr Geld vom Bund, die Union kocht ihr reaktionäres Süppchen und fordert mehr Abschiebungen. So geschah es einmal mehr im Rahmen der zweitägigen Konferenz der Integrationsminister, die am Mittwoch in Wiesbaden begann. Städtetagspräsident Markus Lewe (CDU), Oberbürgermeister von Münster, forderte »zusätzliche Unterstützung der Kommunen bei der Aufnahme von Geflüchteten sowie konkrete Zusagen beim Thema Integration«. Zugleich insistierte er, die Bundesregierung müsse die »Rückführung« ausreisepflichtiger Asylsuchender konsequenter unterstützen.

Auch der Städte- und Gemeindebund setzte sich für »stärkere Bemühungen zur Integration« Geflüchteter ein. Die Zahl der Geflüchteten in der BRD werde auch in den nächsten Jahren zunehmen, erklärte der Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg gegenüber T-online.de. Es sei »deshalb eine wichtige Herausforderung, dass es gelingt, diese Personen und ihre Familien so schnell wie möglich zu integrieren.« Landsberg forderte, berufliche Qualifizierungen sofort und möglichst digital anzuerkennen und Sprachkurse auszuweiten.

Schleswig-Holsteins Integrationsministerin Aminata Touré (Bündnis 90/Die Grünen) mahnte eine besser koordinierte Migrationspolitik an. Es fehle an einer Gesamtstrategie in der Integrationspolitik, erklärte sie gegenüber dpa. Sie erwarte klare Beschlüsse beim nächsten »Flüchtlingsgipfel« von Bund und Ländern am 10. Mai, so Touré. Erforderlich seien mehr Bundesintegrationskurse für den Spracherwerb und mehr dauerhafter Wohnraum, »um die jetzt ankommenden Geflüchteten unterzubringen, aber eben auch diejenigen, die seit 2015 in Gemeinschaftsunterkünften leben«.

Die Unionsparteien nutzen das Thema nach wie vor, um Ängste zu schüren. So versuchte Alexander Throm, innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, am Mittwoch in Bild mit der Prognose zu schrecken, die Zahl der Asylsuchenden werde in diesem Jahr auf mehr als 300.000 steigen. Mit der Bemerkung »das Land ist wie ein Schwamm, der bereits vollgesogen ist« variierte er das rechte Mantra »Das Boot ist voll« nur leicht. Im vergangenen Jahr hatten fast 218.000 Menschen erstmals einen Asylantrag gestellt – so viele wie seit 2016 nicht mehr. Darin nicht mitgezählt sind rund eine Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Die Grünen-Migrationsexpertin Filiz Polat sprach von einer »Krisenkampagne von CDU und CSU«, die »der Leistung von Bund, Ländern und Kommunen bei Aufnahme und Versorgung von über einer Million Geflüchteter in keiner Weise gerecht« werde.

Clara Bünger, flüchtlingspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, bezeichnete es am Mittwoch gegenüber jW als »politisch und menschlich verwerflich, die Überforderung einiger Kommunen zu instrumentalisieren, um mehr Abschiebungen und eine weitere Abschottung der Grenzen zu fordern«. Die Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine habe gezeigt, »wie eine menschenwürdige Flucht- und Integrationspolitik aussehen kann«. Diese hätten sofort Zugang zum Arbeitsmarkt, zu ungekürzten Sozialleistungen, zu Sprachkursen bekommen, so Bünger. Die Linksfraktion will in dieser Woche einen Antrag einbringen, in dem gefordert wird, diese »positiven Erfahrungen« bei der Integration ukrainischer Geflüchteter zum Vorbild für eine »grundlegende Neuausrichtung der Fluchtpolitik« zu machen.