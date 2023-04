Nachschlag: Love is … irgendwie

WDR/Ester.Reglin.Film/Martin Rottenkolber Verwirrte Freundin in verwirrendem Fernsehkrimi: Ziemlich witzig, Schauspieler klasse …

Familienabend am virtuellen Lagerfeuer »Tatort«: Die Alten gucken in Berlin, die Jungen in Hamburg, und anschließend gibt’s die wöchentliche Auswertung am Telefon. Das ist eine schöne Tradition, und inzwischen wurde auch der junge Schwager Grischa, welcher gerade Deutsch lernt, zur Teilnahme verpflichtet. Sein Deutschlehrer hat allerdings behauptet, das würden hier nur Rentner sehen … Quatsch, und wir haben uns diesmal auf folgendes Urteil geeinigt: Wieder mal eine unnötig krude Story über total kaputte junge Leute (was soll der Grischa bloß davon halten, »Deutschland kaputt«?), aber die Nebenhandlungen um die drei Kommissare sehr unterhaltsam, alle ein bisschen überdreht und dabei ziemlich witzig, und die Schauspieler wirklich klasse. Stefanie Reinsperger als Hauptkommissarin Rosa Herzog legt am Ende gar noch – und das hätte man doch wirklich nicht erwartet! – ihre alte RAF-Mutter mit einem fiesen Trick rein und liefert sie ganz cool der Polizei aus. Bloß keine Sentimentalitäten! (iho)