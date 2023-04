Wegner am Ziel

Paul Zinken/dpa Keine Lust mehr auf »Rot-Grün-Rot«: Zählkommission der Berliner SPD am Sonntag

Die Führungsspitze der Berliner SPD hat die gewünschte Mehrheit der Mitglieder zum Votum für den mit der CDU ausgehandelten Koalitionsvertrag gebracht. Aber das Ergebnis ist mit 54,3 Prozent Jastimmen so knapp ausgefallen, dass die Doppelspitze des Landesverbandes – die noch Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und Raed Saleh – nun endgültig angezählt ist. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sah sich am Montag prompt gezwungen, Spekulationen, er wolle Landeschef werden, zurückzuweisen. Er habe definitiv keine Zeit für weitere Aufgaben, falls sie noch zu übernehmen wären, beschied er nach einer Sitzung des Bundesvorstandes.

Am späten Sonntag nachmittag hatte die Partei in Berlin bekanntgegeben, dass 6.179 Mitglieder für und 5.200 gegen das Bündnis mit der CDU, in das die SPD als Juniorpartner geht, gestimmt haben. Faktisch stimmte eine Mehrheit der SPD-Mitglieder damit auch für den Ausstieg aus dem gegenwärtigen, rechnerisch weiterhin möglichen »rot-grün-roten« Bündnis. Vor allem Landespolitiker der Linkspartei hatten bis zuletzt für eine Fortsetzung dieser Koalition geworben und Hoffnungen auf den SPD-Mitgliederentscheid gesetzt. Nun wird hier und da die Hoffnung geäußert, eine ausreichend große Zahl von Mitgliedern der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus könne Wegner am Donnerstag die Stimme verweigern. Während das vorerst Spekulation ist, wollte die CDU ihrerseits auf einem Parteitag über das Bündnis mit der SPD abstimmen. Die Abstimmung erfolgte am Montag nach jW-Redaktionsschluss, die Zustimmung galt als sicher. Wegner kündigte am Montag im RBB an, er wolle Felor Badenberg als neue Justizsenatorin vorschlagen. Sie ist bisher Vizepräsidentin des Bundesamtes für Verfassungsschutz und formell parteilos.

Giffey, die wohl Wirtschaftssenatorin wird, redete sich unterdessen das Ergebnis des Mitgliederentscheids schön. Es sei ein »klares Ergebnis«, und sie sei »schon sehr erleichtert«. Berlins Juso-Vorsitzende Sinem Tasan-Funke betonte dagegen, das Ergebnis des Mitgliedervotums sei denkbar knapp. Es sei aber klar, dass es zu akzeptieren sei. »Wir Jusos werden das Regierungshandeln der SPD weiter kritisch-solidarisch begleiten«, kündigte sie das Einschwenken der sozialdemokratischen Jugend, die sich ein paar Wochen lang oppositionell gebärdet hatte, auf den Kurs des Landesverbandes an.

Grüne und Linke lassen am Nochkoalitionspartner kein gutes Haar. Die SPD sei eine »total zerrissene Partei«, erklärte Nochsenatorin Bettina Jarasch gegenüber rbb24. Die Linke-Landesvorsitzende Katina Schubert polterte in einer gemeinsamen Mitteilung mit den Fraktionschefs Anne Helm und Carsten Schatz, Berlin habe »Besseres als eine schwarz-rote Ankündigungskoalition verdient, die keine wirklichen Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit hat und mit der ein soziales wie gesellschaftliches Rollback droht«.

Der Linke-Abgeordnete Ferat Kocak ergänzte gegenüber jW, SPD und CDU stünden für eine Law-and-Order-Politik, »bei der alle Ressourcen und auch die Polizei im Interesse des Kapitals, im Interesse von Investoren und Großkonzernen eingesetzt werden«. Vor allem auf »abgehängte Menschen, die schon täglich in diesem kapitalistischen System ums Überleben kämpfen«, kämen schwierigere Zeiten zu. Die Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« befürchtet ihrerseits »eine Zuspitzung der Mietenkrise und eine weitere Verschleppung des Volksentscheids« zur Vergesellschaftung der Bestände großer Wohnungskonzerne.