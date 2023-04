Im Grrr-Land

Caitlin Ochs/REUTERS Sattsam bekannte Riffs: Metallica

Es ist in den letzten Jahren – böse Zungen behaupten: Jahrzehnten – recht anstrengend gewesen, ein Metallica-Fan zu sein. Man wurde oft enttäuscht. Dass sie keine Thrash-Metal-Band mehr sein wollten, konnte man ihnen gerade noch verzeihen, weil sie mit dem »Black Album« (1991) etwas ästhetisch zumindest Gleichwertiges geschaffen hatten. Das war nicht mehr die reine Lehre, da fehlte schon das Spiel mit dem Feuer, die enthemmte Lust, an die Grenze des überhaupt noch Spielbaren zu gehen, die auf der Bühne gerne auch mal überschritten wurde. Aber die Art, wie James Hetfield, Lars Ulrich und Co. hier gewaltige Akkordgeröllmassen schulterten und bisweilen fröhlich pfeifend zu düsteren Monumenten auftürmten, das besaß eine ganz eigene Eleganz und beinahe schon Leichtigkeit.

Danach begannen die Probleme. Nachdem sich Metallica bei »Load« (1996) und »Reload« (1997) endgültig zur Familienband transformiert hatten und so erfolgreich durch die für Metal-Acts schwierigen neunziger Jahre gekommen waren, stellte sich auch noch Prätention ein. Bei »St. Anger« (2003) etwa, ihrem immerhin gelingenden Versuch, die auseinanderbrechende Band zu kitten, indem sie alles vergaßen, was sie über Songwriting gelernt hatten, und zur stupiden Garagentruppe mutierten. Oder bei »Lulu« (2011), diesem preziösen Graduierungsalbum, mit dem Lou Reed sie im E-Kunstbetrieb als die neuen Velvet Underground etablieren wollte. Hier ging es schon nicht mehr um Musik, sondern bloß noch um Nachruhm.

Metallica machten aber auch immer wieder Versuche, etwa bei »­Death Magne­tic« (2008) oder zuletzt bei »Hardwired … to Self-Destruct« (2016), die Metalheads zurückzugewinnen. Und es ist rührend zu sehen, mit welcher Dankbarkeit sie auf die Friedensangebote eingingen.

Ihre Nibelungentreue zeigte sich gerade wieder bei der Premiere des neuen Albums am Vorabend des Erscheinungstages. Vergessen scheint der letzte schnöde mammonistische Einfall der Band, nur Tickets für zwei Konzertabende im Paket zu verkaufen. Die Fans stürmten trotzdem weltweit in die Kinos, um mit all den anderen »72 Seasons« zu hören, das sie am nächsten Tag sowieso in der Post oder auf den mobilen Endgeräten hatten. Metallicas Geschäftstüchtigkeit wird mittlerweile toleriert wie die schlechten Angewohnheiten eines Familienmitglieds.

Die Premierensession ist dann auch eine lieblose Veranstaltung, der man zu deutlich das monetäre Kalkül anmerkt. Jeder neue Song wird mit ein paar belanglosen Statements der Bandmitglieder eingeleitet und mit enervierend eintönigen Animationsvideos visualisiert, für die sogar unterschiedliche Regisseure verantwortlich zeichnen, deren Amateurhaftigkeit aber eher eine billige Digitalklitsche aus Weißrussland vermuten lassen.

Das macht nichts, das Auditorium feiert jeden Song mit viel Applaus, als wäre es auf einem Livekonzert. Und lacht auch immer noch über Lars Ulrich, der seine Band wieder und wieder »auf einer Reise« wähnt, und dem es vor »You Must Burn!« endgültig die Sprache verschlägt. Da kann er nur noch knurren. »Grrr, ja, wir sind im Grrr-Land.« Diese Diskrepanz zwischen artifiziellem Getue und inhaltsleerem Gestammel, übrigens auch bei Hetfield, der als lyrischer Leidensmann ja durchaus seine Meriten hat, zeigt deutlicher als gewünscht, dass sie sich null vorbereitet haben auf den Dreh. Vielleicht um Spontaneität zu beweisen – aber was ihnen auf der Bühne durchaus immer mal wieder gelingt … hier geht es komplett in die Hose. Rob Trujillo, dem »Neuen« am Bass, fällt noch am meisten ein, weil er wie ein Musiker redet und nicht wie ein PR-Koberer.

Aber Metallica-Fans sind nicht verwöhnt. Die vier vorab veröffentlichten Songs, nicht zuletzt die erste Single »Lux Æterna« und das Titelstück, haben ihnen gezeigt, dass »72 Seasons« wieder ein normales Metalalbum wird. Und so sah man am Ende des Abends geschaffte, aber nicht unzufriedene Gesichter, die sich augenscheinlich mit dieser Art von Normalität abgefunden hatten. Es sind die Ausnahmen, die sie fürchten.

Die 72 Jahreszeiten im leitmotivischen Titelstück meinen die ersten 18 Jahre im Leben eines Menschen, die ihn konditionieren, die ihn prägen und an denen er sich dann, jedenfalls wenn er James Hetfield heißt, den Rest seines Lebens abarbeitet. »Shadows Follow«, »Screaming Suicide«, »If Darkness Had a Son«, der Frontman ist ganz sicher nicht auf dieser Welt, um fröhlich zu sein, aber er sieht jetzt auch aus, als wüsste er genau, was er da singt. Die Jahreszeiten haben deutliche Spuren in seiner Physiognomie hinterlassen.

Und wenn Metallica so weitermachen, sehen die Addicts bald genauso aus. Denn das Album klingt zwar immer noch kraftvoll, gusseisern und hat seine Momente, aber unterm Strich sind die 77 Minuten echte Arbeit. Der Song »Too Far Gone?«, der mit seinen an Thin Lizzy erinnernden Twingitarren etwas melodische Grandezza ins Spiel bringt, fällt positiv auf, und auch die epische Schlussnummer »Inamorata« hat im langen Instrumentalteil ein paar Harmonien zum Dahinschmelzen. Dazwischen gibt es allerdings unzählige sattsam bekannte Riffs, und Kirk Hammett hat als Leadgitarrist sein Pulver restlos verschossen. Was macht er nur, wenn ihm mal einer sein Wah-Wah-Pedal versteckt?

»Können die nicht einfach ihre besten Riffs nehmen und daraus ein Album von 50 machen?« war der Tenor nach der Premiere. Aber dafür bräuchte es eben einen Produzenten auf Augenhöhe. Rick-Rubin-Schüler Greg Fidelman, der sie im Studio unterstützt, ist nicht mehr als ein besserer Toningenieur.

Der Umstand, dass sich Hetfield jetzt auch schon in den Lyrics selbst zitiert, die »Full speed or nothin«-Maxime aus »Lux Æterna« ist eine Übernahme aus dem Thrashfrühwerk »Motorbreath«, zeigt immerhin ironisches Kalkül und also einen gewissen Grad an Selbstreflexion. Aber dadurch, dass man ein Problem anspricht, hat man es ja noch nicht gelöst. »Ich hab mal reingehört«, meinte mein alter Metalbrother Volker neulich, »jetzt habe ich Lust auf die neue Overkill.«