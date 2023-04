Verschlossene Werkstore

Susana Vera/REUTERS Nach dem Erdbeben müssen Arbeiter in beschädigten, unsicheren Fabriken weiterarbeiten (Antakya, 7.3.2023)

Durch die zwei verheerenden Erdbeben am 6. Februar in der Türkei wurde das ganze Land Zeuge, wie das Leben Hunderttausender Menschen aus Profitgier in schlecht gebauten Gebäuden leichtfertig aufs Spiel gesetzt wurde, wie wenig Vorbereitung es auf eine solche Katastrophe gegeben hatte und wie überfordert die AKP-Regierung selbst Wochen danach auftrat. Gestorben sind laut Ankara mehr als 52.000 Menschen – die Dunkelziffer dürfte darüber liegen. Doch während auch drei Monate danach die Menschen in den Erdbebengebieten vor dem Nichts stehen, ist des einen Leid offensichtlich des anderen Freud, namentlich die der Kapitalistenklasse.

Gehen wir Schritt für Schritt: Laut einem am 28. März veröffentlichten Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) haben in den vom Erdbeben betroffenen Gebieten 658.000 Menschen ihre Arbeit verloren und das Durchschnittseinkommen der Beschäftigten in einem Land mit galoppierender Inflation ist um 230 US-Dollar pro Monat gesunken. Mehr noch: Das Risiko für Kinderarbeit ist deutlich gestiegen.

Null-Toleranz-Politik

Mittels eines Präsidialdekrets vom 22. Februar sollte die Abwanderung aus den Erdbebengebieten offiziell eingedämmt werden. So dürfen Betriebe ihre Beschäftigten nicht kündigen, außer bei »Nichteinhaltung der Regeln der Moral und des guten Willens« oder bei »Schließung des Betriebs«. Erwerblos gewordene erhalten pro Tag eine »Unterstützung« von 133,44 Lira. Dabei kommt dieser Betrag auf einen Monat hochgerechnet nicht mal annähernd an den Mindestlohn von 8.500 Lira ran, abgesehen von den Schlupflöchern des Dekrets, denn wer entscheidet, was »Regeln der Moral und des guten Willens« sind?

Beispiele dafür gibt es genug: Gleich häufiger wurden Beschäftigte, die aufgrund der Katastrophe nicht auf der Arbeit erscheinen konnten, in den unbezahlten Urlaub geschickt, wie etwa bei der Stadtverwaltung von Samandag. Das Textilunternehmen Marbit Konfeksiyon in Adana schloss die Fabrik, nur um den knapp 300 Angestellten die zustehende Abfindung nicht auszahlen zu müssen und die Produktion offensichtlich in einer anderen Stadt wiederaufzunehmen. Ein Arbeiter des Teppichunternehmens Sirma Hali in Antep wurde entlassen, weil er nach freien Tagen gebeten hatte, um sich um sein krankes Kind zu kümmern. Obgleich er sogar ein ärztliches Attest vorgelegt hatte, wurde er entlassen – Verstoß gegen die Regeln der Moral und des guten Willens.

Durch das Erdbeben traumatisiert, waren die Beschäftigten nur Tage nach den Erschütterungen dazu verdammt, wieder auf der Arbeit zu erscheinen. Die, die ihre Häuser verloren haben, mussten und müssen immer noch nun unter widrigen Bedingungen in den Betrieben übernachten, fernab von ihren Familien.

Sorge um Textilindustrie

Warum diese Null-Toleranz-Politik gegenüber den Opfern? Offensichtlich aus Sorge um die Zukunft der in dem Erdbebengebiet ansässigen Textilindustrie. Laut dem Türkischen Verband der Bekleidungshersteller lebt in der Region ein Drittel der Branchenbeschäftigten. Die Industrie erwirtschaftet durchschnittlich sieben Prozent des BIP und hatte 2021 einen Anteil von 16 Prozent am gesamten Exportvolumen. Die Türkei ist der zweitgrößte Textil- und Bekleidungsexporteur in die EU und weltweit der sechstgrößte Anbieter. Die türkischen Textilkonzerne sind in Panik, dass sich internationale Konzerne nach anderen Importmärkten umsehen könnten, und fahren die Produktion, koste es, was wolle, wieder hoch.

Obgleich die Fabriken durch die Erschütterungen ebenfalls beschädigt worden sind, müssen die Arbeiterinnen und Arbeiter dort weiterarbeiten, auch wenn es dort nicht sicher ist. Als es am 20. Februar zu einem Erdbeben der Stärke 6,4 in Defne kam, hat eine Firma in Antep, wie Videoaufnahmen zeigen, ihren verängstigten Beschäftigten nicht erlaubt, die Fabrik zu verlassen, um sich zu retten. In Malatya wurden am 28. Februar bei einem Erdbeben der Stärke 5,6 erneut die Werkstore geschlossen und die Menschen eingesperrt.

Zur Zielscheibe gemacht

Vergessen werden leider auch die Wanderarbeiter und die geflüchteten Beschäftigten. Wie wenig Rechte sie haben, weiß man nicht zuletzt aufgrund der Fußballweltmeisterschaft in Katar. In der Türkei trifft das vor allem auf Menschen aus Syrien zu, wo sich seit dem Krieg die größte Diaspora befindet. Wie wichtig sie für die türkische Wirtschaft ist, verdeutlichen gleich mehrere Aussagen hochrangiger AKP-Politiker. Parteivorstandsmitglied Mehmet Özhaseki erklärte 2021, dass in einigen Städten die Industrie nur dank der Syrer »auf den Beinen« bleibe. »Gehen Sie nach Gaziantep, Hunderttausende von Menschen arbeiten in den schwersten und schwierigsten Jobs. In der Industrie von Kayseri ist es dasselbe. Sie finden keine Arbeiter mehr, aber diese Männer (die Syrer) arbeiten.« Im gleichen Jahr hatte Yasin Aktay, Berater des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, erklärt: »Lasst die Syrer gehen, (und) die Wirtschaft des Landes wird zusammenbrechen.«

Nach dem Erdbeben wurden Geflüchtete von faschistischen Politikern zur Zielscheibe gemacht, die angeblich in leerstehende Häuser einbrechen oder Opfern die Arme abschneiden würden, um ihnen ihre Armbanduhr zu klauen. Da sie die Gebiete, in denen sie registriert worden sind, im Grunde nicht verlassen dürfen und auch sonst wenig bis kaum Unterstützung erhalten, gehören sie zu den verwundbarsten Beschäftigten.