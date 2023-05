Nationales Erwachen

ullstein bild - ullstein bild Zugriff auf die Arbeitergroschen: SA vor der Zentrale des ADGB in der Berliner Wallstraße (2.5.1933)

Im Mai 1945 machte sich ein Kommunist, dessen Name nicht überliefert ist, im weithin zerstörten Berlin auf die Suche nach führenden Funktionären der 1933 von den Nazis zerschlagenen Gewerkschaftsbewegung. Er sollte im Auftrag der sogenannten Gruppe Ulbricht prüfen, ob diese Funktionäre bereit waren, am Neuaufbau der Gewerkschaften mitzuwirken, und er sollte in diesem Zusammenhang feststellen, inwieweit sie zu einem kritischen Verhältnis zum Kurs des ehemaligen Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB) gefunden hatten. Dabei kam es auch zu einer Unterredung mit Hermann Schlimme, bis 1933 Sekretär im Bundesvorstand des ADGB und enger Vertrauter des ADGB-Vorsitzenden Theodor Leipart.

Schlimme verteidigte, als die Sprache auf die »Kapitulation des ADGB vor dem Faschismus« kam, zunächst die Haltung der Gewerkschaftsführer: Man habe doch gegen alle Maßnahmen der Nazis protestiert. Er, Schlimme, könne das nachweisen, denn er habe »alle Protesterklärungen« »abschriftlich aufbewahrt«, heißt es in dem im Berliner Landesarchiv erhaltenen Bericht seines Gesprächspartners. Der wies Schlimme schroff darauf hin, dass »heute solche papiernen, formal eingelegten Einsprüche gar nicht zur Diskussion stehen«. Der ADGB habe nie den Versuch gemacht, die Arbeiter gegen den Faschismus in den Kampf zu führen, sondern, im Gegenteil, »mit seiner Einstellung die Arbeiterschaft kampfunfähig gemacht«. Am Ende stimmte Schlimme dieser Kritik zu: Man hätte 1933 besser »durch eine Kampfaufforderung in die Illegalität« gehen sollen.

Keine Konfrontation

Allerdings hatte auch diese späte Einsicht einen Zug von Schönfärberei: Eine »Kampfaufforderung« stand nämlich zwischen dem 30. Januar und dem 2. Mai 1933 – als SA und SS um zehn Uhr vormittags in ganz Deutschland die Gewerkschaftshäuser besetzten und die Gewerkschaften unter Zwangsverwaltung gestellt wurden, um kurz darauf in der »Deutschen Arbeitsfront« aufzugehen – im Kreis der Gewerkschaftsführer zu keinem Zeitpunkt auch nur zur Debatte.

Die führenden Funktionäre der »freien«, mit der SPD verbundenen und im ADGB zusammengeschlossenen Gewerkschaften hatten 1933 ganz bewusst den Weg der äußersten politischen und ideologischen Anpassung gewählt – und schließlich den Weg der kampflosen Kapitulation. Sie erwogen keine Sekunde lang, die Konfrontation mit den Nazis im äußersten Fall nicht zu scheuen oder die Regierung gar offen zu bekämpfen. Ziel war statt dessen, ein Arrangement mit der NSDAP zu finden.

Diese Politik war keineswegs, wie immer wieder behauptet wird, Resultat einer unglücklichen, ausweglosen politischen Konstellation oder »menschlichen Versagens«. Sie war Konsequenz einer langen Entwicklung, die im Grunde bis zur sogenannten Massenstreikdebatte 1905/06 zurückreicht. Die Ablehnung von (politischen) Massenaktionen durch die Gewerkschaftsführer und, umgekehrt, die Anbetung von »Recht und Gesetz« hatten sich seither stetig verfestigt. 1914, als die Gewerkschaften sich in die Front der »Vaterlandsverteidigung« einreihten, hatten sie sich vollständig auf den »Boden der staatlichen Ordnung« gestellt.

In der Republik hatte sich diese selbstbewusste »Verstaatlichung« weiter fortgesetzt. Die Gewerkschaften wurden »anerkannt« und ganz konkret in die staatliche Betreuung und Regulierung des Verhältnisses von Kapital und Arbeit einbezogen. Schon vor 1914 hatte die Generalkommission der Gewerkschaften immer den rechten, anpassungs- und integrationsbeflissenen Flügel der SPD gestärkt; zwischen 1914 und 1918 war sie eine wesentliche Stütze der Politik des »Burgfriedens« gewesen.

Der Antikommunismus entwickelte sich im Laufe der 20er zu einer Säule des Selbstverständnisses der Gewerkschaftsführer, während sich die Affirmation von Staat und »nationaler Gemeinschaft« konkretisierte. Als die Unternehmerverbände ab 1928 immer offener auf Konfrontationskurs gingen und sich Rufe nach der Zerstörung des »Gewerkschaftsstaates« häuften, hielten die ADGB-Führer an der längst bankrotten Politik der »Arbeitsgemeinschaft« fest und setzten im Konfliktfall nicht auf die Mobilisierung der eigenen Organisationen, sondern auf das System der staatlichen Zwangsschlichtung.

Faktisch Komplizen

Das machte die Gewerkschaften ab 1930 faktisch zu passiven Komplizen des beginnenden autoritären Staatsumbaus. Als der »soziale General« Kurt von Schleicher nach seiner Ernennung zum Reichskanzler den ADGB in eine »Querfront« einbeziehen wollte, deren Aufgabe es gewesen wäre, die dauerhafte Ausschaltung des Reichstages und eine Militärdiktatur politisch zu decken, zögerten die Gewerkschaftsführer nur deshalb, weil sie nicht völlig sicher sein konnten, dass sie diesen offenen Schwenk weg von der Festlegung auf den Parlamentarismus den Mitgliedern und unteren Funktionären noch würden vermitteln können.

Allerdings hatte der ADGB-Vorsitzende Leipart zur Jahreswende 1932/33 wiederholt Signale ausgesendet, dass die Gewerkschaften mit »jeder Regierung« zusammenarbeiten würden. Am 22. Januar 1933 sagte Leipart bei einer Betriebsrätekonferenz in Berlin, man müsse »mit jedem Arbeitsminister« verhandeln und wenn das nicht genüge, »auch zum Reichskanzler gehen, er mag heißen, wie er will«. Das war implizit bereits die Ansage, dass man im Fall der Einsetzung einer Naziregierung die Füße stillhalten würde. Und dieses Signal wurde auch aufmerksam registriert. Bei der ersten Kabinettssitzung der Regierung Hitler reagierte Göring auf die Befürchtung, ein Generalstreik – zu dem die KPD ja tatsächlich aufrief – könne losbrechen, mit der Bemerkung, dass er sicher sei, dass die Führungen von SPD und Gewerkschaften da »nicht mitmachen« würden.

Auch die Absetzbewegung der Gewerkschaften von der SPD begann nicht erst nach dem 30. Januar. Intellektuelle im Umfeld der ADGB-Spitze wie Franz Josef Furtwängler und Lothar Erdmann hatten diese längst vorbereitet. In einem Brief an Leipart hatte Furtwängler bereits im Oktober 1930 festgestellt, dass die SPD zwischen dem »wachsenden nationalen Erwachen auf der einen und dem Bolschewismus auf der anderen Seite« »zerrieben« werde. Furtwängler riet kaum verklausuliert zu einem »nationalen« Kurs der Gewerkschaften, indem er davor warnte, sich »mit den alten Formen des Parteiwesens auf Gedeih und Verderb« zu »identifizieren«. 1932 beschleunigte sich diese Entwicklung im Zusammenhang mit den Rufen der ADGB-Spitze nach »Arbeitsbeschaffung«, die auch einen staatlichen Arbeitsdienst einschlossen und deshalb von der SPD nicht mitgetragen werden konnten.

Alle diese Entwicklungen bündelten sich im Frühjahr 1933 zu einer beispiellosen Kapitulationspolitik. Am 31. Januar wurde im Bundesausschuss des ADGB die Linie formuliert, dass »Organisation« und »nicht Demonstration« die »Parole der Stunde« sei. Betriebsdelegationen, die einen Aufruf zum Kampf forderten, wurden beruhigt und mit dem Hinweis fortgeschickt, sich »bereitzuhalten«. Das war allerdings eine bewusste und kaltblütige Irreführung: An diesem Tag gab der 2. Vorsitzende des ADGB, Peter Graßmann, bei einer Sitzung des Parteiausschusses der SPD die Erklärung ab, man tue alles, um die Belegschaften ruhigzuhalten und Streikbeschlüsse rückgängig zu machen.

Auf zur »Volksgemeinschaft«

Nach der Reichstagswahl vom 5. März gestand der ADGB der Regierung zu, durch ein »Votum des Volkes« legitimiert zu sein. Während der Terror gegen die Arbeiterparteien anrollte (und bereits Gewerkschaftsfunktionäre in SA-Keller verschleppt, Gewerkschaftseinrichtungen überfallen wurden), hieß es in einer der Regierung übermittelten Erklärung des ADGB-Bundesvorstandes am 21. März, die Gewerkschaften seien ein »unerlässlicher Bestandteil der sozialen Ordnung«; sie würden ihre »Aufgaben« erfüllen, »gleichviel welcher Art das Staatsregime ist«. Man bot sogar an, mit eigenen »Erkenntnissen und Erfahrungen« »dienlich zu sein«. Am 29. März sagte sich Leipart in einem Schreiben an Hitler offiziell von der SPD los. Im April signalisierte der ADGB seine Bereitschaft, sich unter die Aufsicht eines Reichskommissars zu stellen.

Und dann folgte am 19. April der Aufruf des ADGB-Bundesausschusses, sich am 1. Mai »allerorts an der von der Regierung veranlassten Feier festlich zu beteiligen« – ohne Zweifel der Tiefpunkt der Gewerkschaftsgeschichte in Deutschland. Der ADGB schwenkte damit praktisch auf die Linie der faschistischen »Volksgemeinschafts«-Ideologie ein. Angesichts dieses Kurses rief im Frühjahr 1933 sogar die KPD-O, die die »ultralinke« Gewerkschaftspolitik der KPD in den Vorjahren bekämpft hatte, die Arbeiter zum »Massenaustritt« aus den »faschisierten« Gewerkschaften auf (was die KPD nicht tat).

Obgleich diese Fakten nicht bestritten werden können, gibt es bis heute eine Tradition der Schönfärberei und Apologetik in der gewerkschaftsnahen Geschichtsschreibung. Sie zielt darauf, die Zerschlagung der Gewerkschaften am 2. Mai in den Mittelpunkt der Erinnerung zu rücken, aber möglichst weitgehend auszublenden, wie es dazu kam. Es gab lange Zeit sogar Versuche, die schrittweise Kapitulation der ADGB-Führung als Beispiel für einen »hinhaltenden Widerstand« umzudeuten. Solange der DGB und die Einzelgewerkschaften von Funktionären geführt werden, die einmal mehr ganz und gar auf die Politik der »Sozialpartnerschaft« festgelegt sind, wird die Nachfrage für solche Weichzeichnungen rege bleiben.