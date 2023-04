Gerhard Schumm

Um die Geschichte ins Heute zu holen, braucht es keinen Fluxkompensator und man muss nicht mit dem DeLorean die Berliner Sonnenallee herunterbrettern. Ein Blick für Details, ein ruhiges Händchen und eine Kamera genügen zum Eintauchen in die Vergangenheit. Der ambitionierte Hobbyfotograf Gerhard Schumm machte die hier gezeigte Aufnahme vor knapp zwei Jahren vor der Polizeidirektion in Neukölln. Die Ordnungshüter hatten schon im Herbst 1918 dort ihr Quartier. Nur wurden sie damals von zwei sympathischen Revolutionären bewacht, die sich nebenbei auch ums Babysitting kleiner Berliner Gören kümmerten. Ein fotografischer Zeitsprung, der hervorragend in den Themenbereich »Zurück in die Zukunft – was war, was ist, was wird?« des diesjährigen jW-Fotowettbewerbs passen würde. Wer gern Bilder schießt, kann sich noch bis in den Frühherbst mit eigenen Werken daran beteiligen. Zwei weitere Themenbereiche und ein Jugendthema stehen zusätzlich zu Auswahl. Auf die Gewinnerinnen und Gewinner warten attraktive Preise, die besten Beiträge werden in der jW-Maigalerie ausgestellt und unter anderem in einem Jahreskalender verewigt. Viel Spaß auf den Streifzügen durch Stadt und Land! Und die Kamera nicht vergessen!