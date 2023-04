Noch reicht es

IMAGO/Manfred Segerer Aufgeräumtes Gewusel: Leipziger Buchmessegelände

Die Erleichterung ist echt. »Endlich wieder Buchmesse!«, jubeln die Veranstalter in einer Pressemitteilung, und wer sich am Donnerstag in Leipzig durch die fünf Messehallen schob, mochte sich anschließen: schon am Morgen Gruppenkuscheln in der S-Bahn, von überall grüßen bekannte Gesichter, während man über Minderjährige in Mangakostümen stolpert. Am Vorabend hat wieder irgendwer für Putinkritisches einen Preis für Europäische Verständigung gekriegt (heuer die russische Lyrikerin Maria Stepanowa), was aber niemanden interessiert. Die Gespräche: »Na, du auch hier?« – »Klar, wo sonst!« Auf den ersten Blick alles wie immer, nur ein bisschen schöner, weil man so lange nicht hier gewesen ist.

Dabei war keineswegs sicher, dass man würde zurückkehren können. Nach vier Jahren Pause, einer Pandemie und drei Absagen stand die Leipziger Buchmesse kurz vor dem Aus. Tradition zahlt nicht, also gab die öffentliche Hand – Stadt, Freistaat und Bund lassen sich den Erhalt Millionen kosten. Die Leipziger scheinen es zurückzahlen zu wollen: Trotz Tagesticketpreisen zwischen 20 und 27 Euro sind die Gänge voll, auch die wieder überall in der Stadt stattfindenden Lesungen, Diskussionsrunden und Workshops können sich über den Zulauf nicht beklagen. Mehr denn je ist das Lesefest »Leipzig liest« mit mehr als 3.000 Veranstaltungen das Rückgrat des seit dem Anschluss zur Publikumsmesse entwickelten Branchentreffens.

Der Branche freilich geht es schlecht. Zwar verzeichnete der Buchhandel im ersten Quartal 2023 ein leichtes Umsatzplus von 0,6 Prozent. Doch Preisexplosion und Nachfrageeinbruch in kurzer Folge haben das ihrige getan. Bücher sind Luxus, und Luxus kann weg, wenn das Geld fehlt, weil irgendwo Krieg geführt werden muss. 2,1 Prozent Minus im Geschäftsjahr 2022 bedeuten praktisch: Die Großen werfen weiter Masse auf den Markt, die Kleinen strampeln, bis sie untergehen. Bis zu 20 Prozent weniger Verkäufe steckt nicht jeder weg, auch auf Bibliophiles spezialisierte Druckereien machen dicht, die Insolvenz der Sozialistischen Verlagsauslieferung (Sova) setzte vor allem kleinen Verlagen mit linkem Profil zu. Die Reihen in der Halle 5, wo viele unabhängige stehen, sind lichter. Wer hier mit einem Stand vertreten ist, darf sich freuen: Noch reicht es.