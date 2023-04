»Sie haben beide miteinander verwechselt«

Stringer/REUTERS Vermisste Söhne: Tamilische Frauen protestieren gegen die Regierung Sri Lankas (Colombo, 5.3.2013)

Am 19. April standen Sie, Kumanan T., vor dem Amtsgericht Berlin, weil Sie die Eelam-tamilische National­flagge gezeigt haben. Eelam ist ein politischer Begriff, mit dem die tamilischen Gebiete Sri Lankas gemeint sind. Wo liegt das Problem?

Kumanan T.: Im Juni 2022 fand in Berlin ein Sportfest einer tamilischen Schule statt. In der Regel wird bei solchen Events auch unter anderem unsere Nationalflagge gehisst. Während des Festes tauchte jedoch unerwartet die Polizei auf, und verlangte, die Fahne einzuholen. Als wir nach dem Grund gefragt haben, und die Begründung schriftlich haben wollten, konnten sie nichts vorzeigen und meinten lediglich, es sei Anweisung des Polizeipräsidiums. Vor Ort waren 500 Besucher und wir wollten keine Eskalation der Lage, weil auch Kinder dabei gewesen waren. Also hingen wir sie ab. Dann sahen sie, dass auch auf meinem Hemd die Flagge abgedruckt war und forderten mich auf, mein Oberteil auszuziehen und es abzugeben. Ich ging auf die Toilette, um mich umzuziehen, aber sie sind mir die ganze Zeit nicht von der Seite gewichen, als sei ich ein Verbrecher oder als würde ich abhauen wollen. Dabei war ich dort mit meiner Familie und mit meinen Kindern.

Sie überprüften meine Personalien sowie die der Person, die die Veranstaltung angemeldet hatte und brachten uns beide zur Polizei in Tempelhof. Dort behielten sie uns zwei Stunden lang, nahmen Fingerabdrücke und machten Fotos. Der Vorwurf war, dass »verbotene terroristische Symbole« gezeigt worden seien, nämlich die der Befreiungsorganisation »Liberation ­Tigers of Tamil Eelam«, LTTE, die auf der EU-Terrorliste steht. Sie haben beide Flaggen miteinander verwechselt.

Wie unterscheiden die sich voneinander?

Vibisanan Rajasingam: Auf der LTTE-Flagge ist zusätzlich der Schriftzug der Organisation drauf. Sie existierte zwar noch vor der Nationalflagge, doch nachdem die LTTE im Unabhängigkeitskampf gegen die srilankische Zentralregierung immer mehr den Rückhalt der lokalen Bevölkerung gewann und zu ihrem legitimen Repräsentanten wurde, war 1990 die Notwendigkeit da, den Schriftzug zu entfernen, um ein parteiunabhängiges Identifikationssymbol zu haben. Die Tamilen in der Diaspora sind ganz klar gegen das LTTE-Verbot und vor dem EuGH in Luxemburg laufen aktuell verschiedene Prozesse, um es aufzuheben, weil es sich um eine Freiheitsbewegung handelt.

Was ist beim Prozess vor dem Amtsgericht herausgekommen?

K.T.: Die Verhandlung hat nur 30 Minuten gedauert. Der Richter bot mir an, das Verfahren einzustellen, aber ich wollte Aufklärung. Die Polizei konnte uns ja nicht mal genau sagen, wo das Problem lag. Wir wissen immer noch nicht, wieso unsere Nationalflagge verboten ist. Der Richter war damit einverstanden, weil auch er sich nicht sicher war, ob es sich nun um die LTTE-Flagge handelt oder nicht. Schließlich war er der Meinung, dass ein Sachverständigungsgutachten notwendig ist, um den Unterschied zu klären. Deshalb wird ein weiterer Prozesstag angesetzt.

Wie sieht es in anderen Ländern aus?

V.R.: In Großbritannien und Kanada etwa war die Flagge lange Zeit ebenfalls verboten, doch zahlreiche Diskussionen und Auseinandersetzungen führten letztendlich dazu, dass diese Länder entschieden haben, sie nicht länger zu kriminalisieren. Es ist wichtig, dass man akzeptiert: »Hier lebt dieses Volk, es ist ihre Flagge und das respektieren wir«.

Wie steht es um die Beziehungen der BRD und Sri Lanka im Kontext der »feministischen Außenpolitik«?

V.R.: Die Eelam-Tamilen, die im Norden und Osten von Sri Lanka leben, werden von der feministischen Außenpolitik nicht gesehen. Frauen sind dort dauernd Übergriffen sowie Vergewaltigungen ausgesetzt und werden ermordet. Unzählige Menschenrechtsberichte belegen das, aber die BRD zieht es vor, nicht darüber zu sprechen. Auch die Frauen, die nach ihren »verschwundenen« Angehörigen während des Genozids 2009 (durch die srilankische Armee, jW) fragen, werden nicht gesehen. Der Grund: Wirtschaftsbeziehungen sowie Sri Lankas strategische Lage nah bei Indien und auch nicht allzu weit von China, weshalb Berlin über die menschenrechtliche Situation hinwegsieht.