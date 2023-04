Verwirrspiel um Verteilung

IMAGO/Sven Simon Die Bundesbank räumt immerhin ein, dass die Ungleicheit in der BRD »im europäischen Vergleich weiterhin hoch« ist

»Die Deutschen würden »immer reicher – und auch etwas gleicher« titelte dieser Tage eine große konservative Tageszeitung. Der Verfasser des Artikels berief sich auf die Resultate einer Befragung der Bundesbank zu den Finanzen privater Haushalte in Deutschland, wonach die Vermögensbestände, »insbesondere auch bei Haushalten mit geringem Vermögen«, zwischen 2017 und 2021 »starke Zuwächse« erfahren haben. In diesem Zeitraum sei das Durchschnittsvermögen um 36 Prozent auf 316.500 Euro gestiegen. Auch wenn vermutlich kein Durchschnittsbürger auch nur annähernd so viel Geld besitzt, sondern sich angesichts der Energiepreisexplosion und der Inflation fragt, wie er über die Runden kommt, geht die Bundesbank von einem »leichten Rückgang der Ungleichheit« aus. Sie begründet das mit der Covid-19-Pandemie und von dieser beeinflussten Maßnahmen wie den Lockdowns, Restaurantschließungen und Reisebeschränkungen, welche die Konsummöglichkeiten der Menschen eingeschränkt und sie zu verstärktem Sparen motiviert hätten.

Methodisch fragwürdig ist bei solchen Umfragen, dass sich Hochvermögende entweder gar nicht an ihnen beteiligen oder falsche Antworten geben und ihren wahren Reichtum verschleiern. Um auch Hyperreiche zu berücksichtigen, griffen Mitarbeiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) auf eine Spezialstichprobe von Daten des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) zurück, nahmen eine Sonderbefragung von Vermögensmillionären vor und bezogen die Reichenliste eines Wirtschaftsmagazins ein. Demnach entfallen heute 67,3 Prozent des Nettogesamtvermögens auf das oberste Zehntel der Verteilung, 35,3 Prozent des Nettogesamtvermögens konzentrieren sich beim reichsten Prozent der Bevölkerung und das reichste Promille kommt immer noch auf 20,4 Prozent des Nettogesamtvermögens. Aufgrund der neuen Untersuchungsmethode zeigte das DIW, wie sich die Verteilungsschieflage zugespitzt hat. Von einer leichten Abnahme der Ungleichheit kann also keine Rede sein.

Die inhaltlichen Widersprüche der Bundesbank-Studie sind unübersehbar. Einerseits wird festgestellt, dass sich die Struktur des Vermögens »kaum verändert« habe: »Nach wie vor sind Immobilien- und Unternehmensbesitz stark mit hohen Vermögen korreliert. Dagegen besteht das Vermögen der vermögensärmeren Haushalte primär aus Guthaben auf Sparkonten und anderen risikoarmen Anlageformen.« Während diese keine oder nur geringe Zinsen abwarfen, vermehrte sich das Vermögen der Reichen kräftig, wie die Bundesbank bestätigt: »So stiegen die Immobilienpreise zwischen 2017 und 2021 stark an, und die Leitzinsen blieben auf niedrigem Niveau. Auch die Aktienkurse erhöhten sich zwischen 2017 und 2021 insgesamt deutlich.« Andererseits soll sich die Kluft zwischen Arm und Reich nicht vertieft, sondern ein Stück weit geschlossen haben. Immerhin räumt die Bundesbank-Studie ein, dass die Ungleichheit hierzulande »im europäischen Vergleich weiterhin hoch« bleibe.

Während die Mittelschicht, bei der Immobilienbesitz traditionell den Löwenanteil des Gesamtvermögens ausmacht, aufgrund der Wertsteigerungen ebenfalls nicht unwesentliche Zuwächse verzeichnete, ging die untere Hälfte der Vermögensverteilung mangels Wohnungseigentums praktisch leer aus. Ähnliches gilt für das Betriebsvermögen. Wenige hyperreiche Unternehmerfamilien besitzen zum Teil riesige Konzerne. Um eine hinreichend gute Datenbasis zu erhalten, müssten das Bank- und das Steuergeheimnis aufgehoben werden, außerdem alle Informationen zu Privatstiftungen im In- und Ausland sowie zu in »Steueroasen« transferierten Vermögen vorhanden sein.

Die kapitalistischen Wirtschaftsstrukturen, Eigentumsverhältnisse und Verteilungsmechanismen bewirkten, dass Corona den ohnehin bestehenden Trend zur sozioökonomischen Polarisierung unterstützte. Durch die Covid-19-Pandemie trat das Kardinalproblem der Bundesrepublik, die wachsende sozioökonomische Ungleichheit, nicht bloß stärker ins öffentliche Bewusstsein, sondern der Polarisierungsprozess verschärfte sich auch weiter. Wenn man so will, glich die Coronakrise einem Paternoster, der materiell Privilegierte nach oben und nicht Privilegierte zur selben Zeit nach unten beförderte.

Von immensen Preissteigerungen betroffen sind hauptsächlich einkommensarme und »armutsgefährdete« Personengruppen, weil ihnen im Unterschied zu wohlhabenden Bevölkerungskreisen finanzielle Rücklagen fehlen. Während die abhängig Beschäftigten in den letzten Jahren schmerzhafte Reallohnverluste erlitten, die sich durch (auch für die Unternehmen) steuer- und sozialabgabenfreie, als »Inflationsausgleichsprämie« bezeichnete Einmalzahlungen nicht im Mindesten ausgleichen lassen, gibt es gerade bei großen Unternehmen eine Inflation der Gewinne, die zum Teil auf Mitnahmeeffekten beruht. Die wichtigsten Aktienindizes, darunter der Dax, verzeichnen schon wieder historische Höchststände, und auch der Goldpreis erreichte zuletzt ein Rekordniveau. Konzerne schütten in diesem Frühjahr so hohe Dividenden wie nie zuvor an ihre Aktionäre aus, auf die Letztere nur 25 Prozent Kapitalertragsteuer entrichten müssen. Somit wächst die sozioökonomische Ungleichheit und vertieft sich die Kluft zwischen Arm und Reich immer weiter.