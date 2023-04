Die Woge geglättet

Hintergrund: Stimmen von der Basis

Die Beschäftigten seien seit langer Zeit »nicht mehr so streikbereit gewesen«, erklärte Ariane Müller am Donnerstag im jW-Gespräch. Die Verdi-Teamsprecherin am Klinikum Bremen-Mitte ist seit 49 Jahren Pflegerin, seit einem Jahr freigestellte Betriebsrätin. Das Tarifergebnis werde unter den Kolleginnen und Kollegen »unterschiedlich« wahrgenommen, ein Großteil der Belegschaft habe aber »starke Vorbehalte« gegenüber der getroffenen Einigung. Die Regelung zur Altersteilzeit sei »nicht verhandelt worden, obwohl sie für ältere Beschäftigte ein Rettungsanker ist«, so Müller. »Viele sind so kaputt, dass sie nicht wissen, wie sie bis zur Rente durchhalten sollen.« Die Betriebsrätin befürchtet nun vermehrte Krankschreibungen, »vielleicht sogar für Monate oder Jahre«. Außerdem sorge die lange Laufzeit für Unzufriedenheit und dafür, dass in diesem Jahr keine tabellenwirksame Steigerung kommen soll. In höheren Altersstufen spiele der Reallohnverlust »nicht so eine große Rolle«: Für einige Beschäftigte sei das Ergebnis »immerhin eine leichte Verbesserung«, so die Betriebsrätin zu jW.

Der Schlichterspruch sei schon vor dem Ergebnis »überhaupt nicht gut angekommen«, sagte auch Anne Pötzsch am Donnerstag im jW-Gespräch. Tabellenwirksame Erhöhungen erst im März 2024 »haben alle Kolleginnen und Kollegen abgelehnt«, erklärte die Intensivpflegerin eines Berliner Klinikums, die im »Netzwerk für eine kämpferische und demokratische Verdi« aktiv ist. Von einem »nachhaltigen Ergebnis« zu sprechen, sei »Schönrechnerei«: Die von Werneke genannten 16,9 Prozent beträfen die untersten Lohnstufen, »wo die Menschen so wenig verdienen, dass auch eine angeblich 16prozentige Erhöhung viel zu wenig ist, um ihre Lebenshaltungskosten in Zukunft zu decken«. (dm)