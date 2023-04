»Ich höre nur: Die Partei ist wichtig«

Stefan Boness/IPON Weiter nebeneinander her oder demnächst die Kollision? Linke-Mitglieder bei der gewerkschaftlichen 1.-Mai-Demonstration in Berlin im vergangenen Jahr

Der Aufruf »Es reicht«, der vor einer Spaltung der Partei Die Linke warnt und ein Ende des »permanenten öffentlichen Streits« fordert, wurde vor zwei Wochen veröffentlicht. Sie, Gregor Gysi, Dietmar Bartsch, Sören Pellmann und andere haben ihn unterzeichnet. Wie bewerten Sie die bislang vorliegenden Reaktionen?

Man muss immer schauen, über welche Reaktionen man redet. Eindrücke aus Gesprächen sind da etwas wichtiger als bösartige Twitter-Nachrichten, die den Blick eher vernebeln. Ich bin viel unterwegs und höre da eigentlich nur: Machen Sie weiter, halten Sie durch, die Partei ist wichtig. Es darf keine Leichtfertigkeit im Umgang mit unserer Partei geben. Eine Partei ist kein Gebrauchsartikel, den man einfach wegwirft. Der Aufruf ist ein Zeichen auch für die Öffentlichkeit, dass es Menschen in unserer Partei gibt, die alles dafür tun, die Partei zusammenzuhalten – weil wir das Land und die Gesellschaft besser und gerechter gestalten wollen.

Würden Sie sagen, dass die Reaktionen der Parteibasis überwiegend zustimmend ausfallen, die von vielen Funktionären oder Abgeordneten aber nicht?

Das trifft nicht ganz zu, weil in vielen Medien vorzugsweise Funktionäre und Abgeordnete zitiert werden, die sich eher ablehnend verhalten. Aber richtig ist, dass an der Basis ein sehr starker Wunsch da ist, dass die Partei politisch wirksam bleibt.

In dem Aufruf wird »Selbstdisziplin« gefordert, die Auseinandersetzungen werden als »selbstzerstörerisch« beschrieben. Ist es nicht etwas hilflos, eine Partei, die offensichtlich auseinanderstrebende Strömungen aufweist, mit »Selbstdisziplin« retten zu wollen? Da müsste doch ein bisschen mehr passieren.

Ja, selbstverständlich muss etwas passieren. Vor allem muss die Erkenntnis reifen, dass wir eine Situation haben, in der niemand in der Partei es schafft, alle Menschen zu erreichen. Es muss verstanden werden, dass Sahra Wagenknecht andere Menschen anspricht als Klaus Lederer. Das ist etwas, das man als Bereicherung empfinden und politisch nutzen kann. Im Moment wird das leider vor allem als Belastung verstanden. Wir haben aber eine Situation, in der zum Beispiel in Berlin, wo es vor Jahrzehnten – siehe Walter Momper – noch reichte, zu berlinern, um Mehrheiten zu gewinnen, viele Menschen in Prenzlauer Berg oder Mitte eine andere Sprache sprechen als in Lichtenberg oder Marzahn-Hellersdorf. Jeder in der Partei soll das machen, was er oder sie am besten kann. Die Unterschiedlichkeit muss man akzeptieren.

Das scheint man aber, um bei dem Beispiel zu bleiben, gerade im Berliner Landesverband zumindest auf der Führungsebene ganz anders zu sehen.

Das mag ja sein. Aber wir haben den Aufruf veröffentlicht, um zum Nachdenken anzuregen. Am Wochenende habe ich bei einer Veranstaltung zum 50jährigen Bestehen des Ernst-Busch-Chors eine Rezitation von Bertolt Brechts »An den Schwankenden« gehört. Da stecken ganz ähnliche Überlegungen drin. 1990 waren wir uns einig, dass es Säuberungen in der Partei nie wieder geben soll.

Von verschiedenen Leuten habe ich die Einschätzung gehört, mit dem Aufruf trete die »alte PDS« noch einmal auf den Plan, um die Linkspartei zu retten. Ist da was dran?

Das sehe ich anders. Schon aus dem Grund, weil hinter dem Aufruf auch ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten und der Vorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung stehen, die alle aus Westdeutschland kommen. Und was heißt denn eigentlich »alte PDS«? Wenn die drei Direktmandatgewinner Gysi, Pellmann und ich damit gemeint sind, dann muss man auch sagen: Ohne diese »alte PDS« gäbe es keine Bundestagsfraktion mehr.

Aus Leipzig kam zuletzt der Ruf nach einem Sonderparteitag, um dort über die Krise der Partei zu reden. Die Parteiführung lehnt das ab. Was halten Sie von diesem Vorstoß?

Soweit ich das überblicke, hat diese Initiative nicht so richtig Fahrt aufgenommen. Ich finde es gar nicht wichtig, ob man sich nun bei einem Parteitag austauscht oder andere Formen der Mitgliederbeteiligung findet. Aber uns austauschen und die strittigen Themen besprechen müssen wir.

Eine von der Parteispitze angestoßene Beratung würden Sie begrüßen?

Ich war immer eine Anhängerin der direkten Kommunikation. Das ist fruchtbarer, als sich über unterschiedliche Standpunkte und Sichtweisen via Twitter auszutauschen.