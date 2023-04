Neu erschienen

Regis Duvignau/REUTERS

Mieterecho

Das Aprilheft des Mieterechos versammelt mehrere Beiträge zu den Themen Wohnungsnot und Kinderarmut. Andrej Holm schreibt über »Wohnen in angespannter Versorgungslage«. Giulia Borri und Markus Wahle erläutern, warum die Neuregelungen für die Wohnkostenübernahme beim sogenannten Bürgergeld kaum Entlastung bringen. Im Interview berichtet Wolfgang Büscher vom Kinder- und Jugendwerk »Die Arche«: »Wir erleben in der täglichen Arbeit, dass die Not sehr groß ist. Mittlerweile spielt auch die einfache Versorgung mit Nahrungsmitteln eine immer größere Rolle, was sich durch Inflation weiter verschärft hat.« Sigmar Gude erklärt, warum eine starre Obergrenze für »leistbare Mieten« an der sozialen Realität vorbeigeht. (jW)

Mieterecho. Zeitung der Berliner Mietergemeinschaft, Nr. 431, 31 Seiten, kostenlos, Bezug: Berliner Mietergemeinschaft e. V., Möckernstr. 92, 10963 Berlin, E-Mail: me@bmgev.de – oder als Download über www.bmgev.de

Stichwort Bayer

In der Zeitschrift der Coordination gegen Bayer-Gefahren (CBG) schreibt Marius Stelzmann über die »Hetzjagd« gegen den französischen Molekularbiologen Gilles-Éric Séralini, nachdem dieser 2012 eine Studie zur Toxizität des Pestizids »Roundup« von Monsanto veröffentlicht hatte. Jan Pehrke trägt Fakten zu den Lobbyaktivitäten des Bayer-Konzerns auf EU-Ebene zusammen. Außerdem: Beiträge zu Lieferengpässen bei Medikamenten und zum »grünen Ablasshandel« von Bayer. (jW)

Stichwort Bayer. Die anderen Informationen zu einem multinationalen Chemiekonzern, Nr. 2/2023, 31 Seiten, kostenlos, Bezug: Coordination gegen Bayer-Gefahren (CBG), Postfach 15 04 18, 40081 Düsseldorf, E-Mail: info@cbgnetwork.org

IMI-Analyse

Für die Analyse-Reihe der Informationsstelle Militarisierung (IMI) nimmt Pablo Flock die Lage in Mali und dabei besonders das Verhältnis zwischen den Tuareg-Organisationen im Norden des Landes und der Zentralregierung in Bamako in den Blick. Der »vielschichtige Konflikt in Mali« sei »noch lange nicht gelöst«, zumal dschihadistische Gruppen in weiten Teilen des Landes weiterhin aktiv sind. Aber zumindest in den zentralen Regionen Malis »scheinen die Menschen sich wieder sicherer zu fühlen«.(jW)

IMI-Analyse, Nr. 20/2023, 6 Seiten, Bezug: Informationsstelle Militarisierung (IMI) e. V., Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen, kostenloser Download über www.imi-online.de