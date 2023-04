Miese Illusionen

2022 20th Century Studios/Courtesy of Searchlight Pictures »Studiert vielmehr, was euer Aug’ entzücke, / Indem ihr’s auf ein schön’res Auge wendet, / Das blendend uns zugleich mit Trost erquicke«, William Shakespeare, »Verlorene Liebesmüh«

An der Wand des Foyers eines ehemals prächtigen und nun verfallenen Lichtspielhauses – dem Empire Cinema – steht es eingraviert: »Find where light in darkness lies« (das Motto muss natürlich von Shakespeare sein: »­Love’s Labour’s Lost«, 1. Akt, 1. Szene; Schlegel/Tieck übersetzen: »Finden, wo’s im Finstern funkelt«).

Es ist das tonangebende erste Bild, der erste und letzte Gedanke dieses Films von Sam Mendes: »Empire of Light«, Reich des Lichts im Dunkel der Thatcherschen 80er Jahre in der Provinz Großbritanniens.

Geführt von einem miesen Geschäftsmann, gepflegt von einem kauzigen Filmvorführer und skurrilen Hilfskräften, ist das Empire-Kino auch ein Sammelpunkt gesellschaftlicher Realitäten. Sind diese Typen teils sympathisch, bleiben sie doch flach. Die Worte des Filmvorführers, die seine Faszination für die Filmkunst beschreiben sollen, passen im Grunde ebenso auf diese Charaktere selbst: »statische Bilder, aber mit Licht dazwischen«. Sie sind, wie der Filmkauz fortfährt, »Illusion von Bewegung, Illusion von Leben«. Es muss hinzugefügt werden: eine miese Illusion, eine Enttäuschung für Filmkunst und -unterhaltung.

Vordergründig erzählt Mendes die Beziehung zwischen Hilary (Olivia Colman) und Stephen (Micheal Ward), zwei Angestellten des Empire-Kinos. Eine Beziehung zweier gesellschaftlicher Außenseiter: eine Frau, der Wahnsinn und Unzurechnungsfähigkeit angeheftet werden und ein junger schwarzer Mann, der im rassistischen Großbritannien überleben muss. Zwei Ausgestoßene, die durch das Kino zusammenfinden sollen, so will es Mendes. Und am besten eignet sich für die allmähliche Annäherung dieser beiden vermeintlich verschiedenen, aber zusammengehörenden Ausgestoßenen natürlich die gemeinsame Pflege einer verletzten Taube im verlassenen Saal des Kinos. Uff!

Stephen führt Hilary durch sein Leben, spricht vom Rassismus, den er täglich erfährt, und Hilary antwortet: »Lass dir von niemandem sagen, was du kannst oder nicht kannst.« Danke, Hilary! Die Worte richtet Hilary aber auch an sich selbst. In der zweiten Hälfte kippt die Erzählung, richtet den Fokus auf sie und ihr ungerechtes Dasein als Ausgestoßene. Sie führt Stephen in ihr Leben, ihre erlebte Unterdrückung und Diskriminierung ein.

Colman und Ward geben ihr Bestes, den Charakteren etwas abzugewinnen, doch scheitern sie immer wieder an abgeschmackten Dialogen und Drehbuchideen. Obwohl Hilary im Kino arbeitet, hat sie noch nie einen Film gesehen, also liegt es an Stephen, sie anzuleiten: »Flieh’, los, schau Filme.« Und so ist auch dieser Film trotz seiner im Subtext auszumachenden Intention der Abbildung gesellschaftlicher Realität eher eine Flucht vor dieser oder zumindest ein gescheiterter Versuch, der Filmkunst und der Kraft des Kinos gerecht zu werden.

Was Mendes hier vorlegt, ist eine kitschige Romanze, die politisch wie künstlerisch scheitert. Besonders deutlich wird das gegen Ende des Films. Ein Aufmarsch auf der Straße vor dem Kino fasziniert im ersten Moment die naiven Kinomitarbeiter, bis ihnen – zu spät – klar wird, dass es sich um grölende Faschisten handelt. Weder die Kinotore noch Hilary und die anderen Kollegen haben Stephen vor dem mörderischen Anschlag auf ihn schützen können. Er landet im Krankenhaus. Hilary besucht ihn, aber sie kann an der Realität nichts mehr ändern. Sie erinnert sich an Stephens Worte über die vermeintlich heilsame Kraft der Filmkunst, flieht ins Kino und schaut Filme. Denn nach Mendes ist das wohl die Kraft des Kinos: irgendwie bedeutungsschwanger, aber vor allem ein Zufluchtsort vor allem Nachdenken – jedoch nicht vor Rassismus.