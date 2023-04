Denkmal seiner Zeit

Goethe-Museum Düsseldorf/Anton-und-Katharina-Kippenberg-Stiftung »Endlich fiel ich darauf, daß eine einmal eingeführte und gelesene Zeitung vielleicht das beste Vehikel sey, wodurch nützliche Wahrheiten unter das Volk gebracht werden könnten«, Karl Philipp Moritz

»Sklavenhändler, hast du Arbeit für mich? / Sklavenhändler, ich tu’ alles für dich.« R­io setzt noch einen drauf: »Und wenn ich sieben fuffzich verdiene, geb’ ich dir drei fuffzich ab. / Ich brauch’ nur was zu essen und vielleicht ein bisschen Schnaps.« Die wenigsten wissen, dass Rio Reiser nur ein Pseudonym war. Der einstige Ton-Steine-Scherben-Frontmann hatte es sich in Anlehnung an Anton Reiser, eine Romanfigur von Karl Philipp Moritz (1756–1793), zugelegt. Eine Ausstellung über Moritz zeigt derzeit noch bis 4. Juni das Düsseldorfer Goethe-Museum. Kuratiert hat sie Christof Wingertszahn, Direktor des Museums und Mitherausgeber der auf 13 Bände angelegten kritischen Moritz-Gesamtausgabe der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Dass selbst die Düsseldorfer Rheinische Post monatelang über die Ausstellung keine Zeile brachte, spricht Bände.

Sorgenkind der Vorgesetzten

Die Scherenschnitte, Porträts und Kupferstiche vermitteln einen guten Eindruck von der Goethezeit, und die in Vitrinen ausliegenden Erstausgaben machen bewusst, wie revolutionär Moritz in jener verzopften Zeit erschienen sein muss. Als Gymnasiallehrer war Moritz »beliebt bei seinen Schülern, ein Sorgenkind aber seiner Vorgesetzten«. Eine Abhandlung über griechische Mythologie, der »Versuch einer kleinen praktischen Kinderlogik, welche auch zum Theil für Lehrer und Denker geschrieben ist«, kunstwissenschaftliche Arbeiten, die »Reisen eines Deutschen in England im Jahr 1782« und »Reisen eines Deutschen in Italien in den Jahren 1786 bis 1788« zeigen das breite Spektrum von Moritz’ Interessen.

Eine Wand ist mit Seiten aus dem »Magazin für Erfahrungsseelenkunde« bestückt, das als »Lesebuch für Gelehrte und Ungelehrte«, herausgegeben von Moritz in Kooperation mit Karl Friedrich Pockels und dem Philosophen Salomon Maimon, ab 1783 erschien. Das Besondere: Die Leser wurden zur Mitarbeit aufgefordert. Sie sollten über ihre Träume, Krankheitsbilder, Heilungserlebnisse berichten. Moritz habe »ein dialogisches Prinzip psychologischer Erfahrungsbildung« begründet, »bei der nicht Experten den Laien gegenüberstehen, sondern jedermann Experte seines Erfahrungsbereiches ist«, heißt es in einer Besprechung. In vielen der Einsendungen wird über Traumata und seelische Störungen berichtet, nicht wenige verursacht durch den Siebenjährigen Krieg (1756–1763).

Moritz’ Hauptwerk, sein vierbändiger von 1785 bis 1790 erschienener Roman »Anton Reiser«, trägt den Untertitel »Ein psychologischer Roman«. »Reisers Leidensgeschichte«, erläutert Moritz im »Magazin für Erfahrungsseelenkunde«, solle bewusst machen, »was bei vielen Menschen ihr ganzes Leben hindurch, ihnen selbst unbewusst und im Dunkeln verborgen bleibt, weil sie Scheu tragen, bis auf den Grund und die Quelle ihrer unangenehmen Empfindungen zurückzugehen.«

Der Roman stimmt über weite Strecken mit Moritz’ Lebensgeschichte überein: Der Vater war fanatischer Anhänger einer pietistischen Sekte, deren Mitglieder das Ziel verfolgten, »in ihr Nichts wieder einzugehen, alle Leidenschaften zu ertödten und alle Eigenheit auszurotten«.

Lange vor Friedrich Engels findet sich hier bei Moritz schon eine schonungslose Abrechnung mit dem Pietismus. Im Alter von zwölf Jahren, so erzählt der Roman, wird Anton vom Vater zu einem pietistischen Glaubensbruder in die Lehre gegeben, dessen Strafpredigten stets darauf hinauslaufen, »dass er seine Leute zum Eifer und Treue in seinem Dienste ermahnte, wenn sie nicht ewig im höllischen Feuer brennen wollten«. Vor allem: »Seine Leute konnten ihm nie genug arbeiten.« In »Briefe aus dem Wuppertal« wird Engels ein halbes Jahrhundert später schreiben, es würden allein in Elberfeld »von 2.500 schulpflichtigen Kindern 1.200 dem Unterricht entzogen und wachsen in den Fabriken auf«. Engels stellt fest, dass »unter den Fabrikanten die Pietisten am schlechtesten mit ihren Arbeitern umgehen, ihnen den Lohn auf alle mögliche Weise verringern«.

»Moritz ist mir der liebste«

Eine Moritz-Renaissance hatte es nicht erst in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, sondern bereits bereits im Vormärz gegeben. In seiner Abhandlung »Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland« (1834) äußert sich Heinrich Heine geradezu enthusiastisch über den Kreis der Aufklärer rund um Moses Mendelssohn und unterstreicht: »Moritz ist mir der liebste. Er leistete viel in der Erfahrungsseelenkunde.« Dessen Lebensgeschichte – Heine meint den »Anton Reiser« – sei »eins der wichtigsten Denkmäler jener Zeit.«

Bei Moritz stoßen wir zuweilen auf Textstellen, die so auch aus einem Rio-Reiser-Textbuch stammen könnten: »Verpestete Kerker, Zuchthäuser, Behausungen des Elends, mit Totengerippen und Unsinn erfüllte Tempel, mühevolle Werkstätte, wo täglich das Rad des Ixion auf und nieder gewälzt wird! Sammelplätze unsinniger Vergnügungen, um von unsinnigen Arbeiten auszuruhen!«

Überrechneter Ertrag

Moritz zieht dagegen zu Felde, dass die Oberschicht in Handwerkern und Armen bloß »brauchbare und nützliche Wesen« sieht, und postuliert: »Der einzelne Mensch muß schlechterdings niemals als ein bloß nützliches«, vielmehr als ein »Wesen betrachtet werden, das seinen eigentümlichen Wert in sich selbst hat, wenn auch das ganze Gebäude der Staatsverfassung, wovon er ein Teil ist, um ihn her wegfiele.«

Vieles klingt erstaunlich aktuell. In Anspielung auf die gesellschaftlichen Verhältnisse heißt es zum Beispiel: »Das Schicksal der meisten Menschen ist schon gemacht, ehe sie geboren sind.« Konsequent antizipiert Moritz so bereits eine Kritik an einer verwalteten Buchführungswelt: »Man betrachtet selbst die große erhabene Natur nur noch mit kameralistischen Augen, und findet ihren Anblick nur interessant, insofern man den Ertrag ihrer Produkte überrechnet« – ein Satz, der auch auf einem »Fridays for Future«-Plakat stehen könnte. Die Ausstellung weitet auch dahingehend den Blick und macht Lust, wieder mehr Moritz zu lesen.