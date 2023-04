Entscheidende Tage

Hintergrund: Kriegsparolen

Während Israels Regierung innenpolitisch unter Druck steht, setzt sie Angriffe auf Ziele in Syrien unvermindert fort. Im ersten Quartal dieses Jahres verdoppelten sich diese, wie Verteidigungsminister Joav Gallant am Donnerstag bekanntgab, ohne Zahlen zu nennen. Dadurch sollen angeblich iranische Waffenlieferungen an die syrische Armee und andere Verbündete verhindert werden. Obwohl Israel in der Regel keine einzelnen Attacken meldet oder kommentiert, sprechen Militärs und Politiker des zionistischen Staates summarisch von »Hunderten« Angriffen auf syrisches Gebiet in den vergangenen Jahren. Umgekehrt hat es in dieser Zeit nicht eine einzige militärische Aktion von syrischem Boden ausgegen Israel gegeben.

Gallant wirft dem Iran vor, er führe einen »Abnutzungskrieg an mehreren Fronten« gegen Israel, wolle sich »an der Nordfront« – gemeint ist offenbar Syrien – festsetzen und »gleichzeitig seine Hilfstruppen nach Judäa, Samaria und Gaza schicken«. Als »Judäa und Samaria« wird in Israel das seit 1967 besetzte palästinensische Westjordanland bezeichnet. Am Sonntag vor einer Woche drohte Gallant, die israelischen Streitkräfte würden auch künftig »in allen Gebieten, mit offenen und verdeckten Operationen entlang der Grenze, jenseits der Grenze und sogar weit von der Grenze entfernt« tätig werden.

Während seiner Pressekonferenz gab Gallant die iranischen Hilfsleistungen für die libanesische Hisbollah mit 700 Millionen US-Dollar, für die palästinensische Hamas mit 100 Millionen und für Syrien mit mehreren Milliarden Dollar jährlich an. Außerdem sei Iran dem Erreichen einer nuklearen Schlagkraft näher als jemals zuvor. »Angesichts dieser Bedrohung« müsse Israel auf die eine oder andere Art handeln: »militärische Aktionen oder glaubwürdige militärische Abschreckung«. (km)