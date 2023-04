Nicht alle können raus

Mohamed Nureldin Abdallah/REUTERS Anstehen nach Brot, während die Kämpfe weitergehen (Khartum, 12.4.2023)

Seit einer Woche tobt die bewaffnete Auseinandersetzung zwischen regulären und paramilitärischen Streitkräften im Sudan. Hunderte Menschen wurden bei Luftangriffen und Straßenkämpfen getötet, Tausende weitere verletzt. Staaten, die eigene Bürger in dem nordafrikanischen Land haben, kümmern sich jedoch vornehmlich um die Evakuierung derselben, statt substantielle Hilfe anzubieten. Nach einem ersten gescheiterten Versuch am Mittwoch konnte auch die Bundesregierung am Sonntag nachmittag mitteilen, dass die Bundeswehr mit einem Evakuierungseinsatz begonnen habe. Ziel sei es, »in dieser gefährlichen Lage« im Sudan so viele deutsche Staatsangehörige wie möglich aus der Hauptstadt Khartum auszufliegen, hieß es vom Verteidigungsministerium. Im Rahmen der Möglichkeiten werde man auch Staatsangehörige aus anderen EU-Ländern und weiteren Staaten mitnehmen, auch hier kein Wort zur Bereitstellung dringend benötigter Hilfsgüter für die sudanesische Zivilbevölkerung. Die versucht zunehmend verzweifelt, über gefährliche Routen aus dem am stärksten umkämpften Khartum zu fliehen.

Am Sonnabend morgen hatte die sudanesische Armee unter De-facto-Präsident Abdel Fattah Al-Burhan mitgeteilt, die Evakuierung ausländischer Staatsbürger werde in den »kommenden Stunden« erfolgen. »Die USA, Großbritannien, Frankreich und China werden ihre Diplomaten und Staatsangehörigen mit ihren Militärflugzeugen evakuieren«, erklärte die Armee. Zuvor sei bereits eine saudi-arabische Delegation aus Port Sudan evakuiert worden, sagte der Sprecher. Auch eine jordanische Delegation sollte später aus der Hafenstadt am Roten Meer ausgeflogen werden.

Gegenüber dem saudischen Fernsehsender Al-Arabija erklärte Al-Burhan, die Armee habe die Kontrolle über alle Flughäfen im Land, außer denen in Khartum und der Stadt Njala in der Region Süddarfur. Er habe weiterhin die Kontrolle über die Armee und werde seinen Rivalen und ehemaligen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, den Anführer der »Schnellen Eingreiftruppe« RSF »nur im Sarg« davonkommen lassen, so Al-Burhan. Das deutet auf einen lange andauernden Machtkampf hin, der von ausländischen Mächten noch zusätzlich befeuert wird.